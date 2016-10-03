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Колумбийцы проголосовали за войну с FARC до последнего повстанца

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По итогам прошедшего в Колумбии референдума противники мирного договора правительства с повстанческой группировкой Революционные вооруженные силы Колумбии (FARC) победили сторонников соглашения с минимальным перевесом. Президент страны Хуан Мануэль Сантос признал поражение, однако заявил, что режим прекращения огня между колумбийской армией и повстанцами остается в силе.

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Фото: AP

 Согласно данным доклада колумбийского бюро регистраций, обработки результатов с 99,98% избирательных участков на референдуме 49,78% его участников поддержали соглашение правительства с FARC, а 50,21% высказались против него. При этом, явка составила 37,43%.

 "Я созвал вас, чтобы вы решили, поддерживаете ли вы соглашение о прекращении вооруженного конфликта с FARC, и большинство, хоть и с минимальным перевесом, сказало "нет". Как глава государства я являюсь гарантом стабильности в стране. Режим прекращения огня (между ВС Колумбии и FARC — прим. ТАСС) остается в силе и будет продолжать действовать", — заявил колумбийский президент по итогам референдума.

 По словам президента, в сложившейся ситуации сторонникам и противникам договора "необходимо будет искать точки соприкосновения и стремиться к единству", в связи с чем, он сегодня созовет представителей всех политических сил в стране, чтобы "определить дальнейшие действия".

Напомним, что 27 сентября после более чем полувекового вооруженного конфликта колумбийский президент Хуан Мануэль Сантос и лидер левой повстанческой группировки ФАРК Тимолеон Хименес подписали мирное соглашение. Противостояние колумбийских властей и ФАРК длилось более 52 лет. Стороны пришли к соглашению в августе после четырех лет переговоров, после которых Тимолеон Хименес приказал своим бойцам сложить оружие и соблюдать режим прекращения огня. Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос также сообщил об окончании конфликта.

Соглашение предусматривает амнистию для повстанцев — кроме тех, кто причастен к особо тяжким военным преступлениям, интеграцию бывших боевиков в общество, проведение в Колумбии земельной реформы и учреждение специальных судов для расследования преступлений, совершенных за годы войны.

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Темы Колумбия референдум группировка FARC
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