Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Выборщики проголосовали за Трампа

Мир » Северная Америка » США и Канада

Избранный президент США Дональд Трамп по итогам подсчётов получил голоса 304 выборщиков при необходимых 270. Об этом сообщает ABC. Кандидат от демократов Хиллари Клинтон получила 227 голосов.

357032.jpeg
Фото: AP

Ранее сообщалось, что Трамп в своём Twitter поблагодарил всех поддержавших его, а также высказался о намерении объединить страну.

Голосование выборщиков за президента США в понедельник поставило исторический рекорд по числу недобросовестных членов коллегии — так называют тех, кто отказался поддержать кандидата, за которого проголосовало большинство жителей представляемого ими штата. Отдельные сторонники демократа Хиллари Клинтон в канун голосования пытались убедить выборщиков отобрать победу у республиканца Дональда Трампа и голосовать против него, вопреки результатам народного волеизъявления. Но попытка бунта против Трампа обернулась бегством выборщиков от самой Клинтон. В результате она растеряла больше голосов, чем Трамп, который теперь уже официально подтвердил статус избранного президента США, передает РГ.

Вопреки народному волеизъявлению проголосовали сразу семь выборщиков. На итоговый результат это влияния не оказало, однако сделало выборы рекордными в истории США по числу выборщиков-отступников. До этого максимальный показатель был зафиксирован в далеком 1808 году, когда насчиталось шесть недобросовестных выборщиков.

Оба кандидата — и Трамп, и Клинтон — стали одними из самых непопулярных за последние десятилетия. У обоих антирейтинги заметно превышали уровень поддержки. Многие эксперты считают, что голосование происходило по принципу не "за", а "против". Вероятно, все эти факторы привели к рекордному числу недобросовестных выборщиков.

По мнению экспертов, после этих выборов дискуссия о замене существующей системы прямым голосованием в США возобновится. Ранее Правда.Ру сообщала об этом. Такой законопроект в ноябре внесла в конгресс сенатор от штата Калифорния Барбара Боксер. Он подразумевает ликвидацию института выборщиков. Сейчас, по сути, главу государства выбирают именно они.

Боксер ссылается на то, что Америка в настоящее время — единственная страна в мире, где можно получить большинство голосов, но все равно провалить выборы. По ее словам, существующая система с коллегией выборщиков давно устарела и не является демократической. Сенатор объявила, что порядок необходимо немедленно менять.

При этом Боксер привела в пример слова Дональда Трампа, который в 2012 году написал в своем твиттере: "Коллегия выборщиков разорительна для демократии". "Один человек — один голос", — добавила сенатор.

Между тем инаугурация нового президента пройдет 20 января. Кстати, ранее Трамп заявил, что хочет рекордную инаугурацию. Он пригласил своих сторонников на официальную церемонию инаугурации с призывом установить рекорд посещаемости на подобных мероприятиях.

"Мы все это сделали вместе! Я надеюсь, что движение сторонников поедет в Вашингтон 20 января на инаугурацию. Давайте установим абсолютный рекорд", — написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.

По оценкам полиции, за церемонией инаугурации президента Барака Обамы в 2013 году наблюдали от 600 до 800 тысяч человек.

Читайте  последние новости  Pravda.Ru  на сегодня

 

 


Трамп приводит в шок Белый дом
Темы выборы в США Дональд Трамп
Комментарии
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Как почистить стиральную машину-автомат
поучительно
Как почистить стиральную машину-автомат
Целительный бальзам для женщин
Здоровье
Целительный бальзам для женщин
Комментарии
Актуальная аналитика
Спорт
Каких гадостей стоит ожидать от немцев на ЧМ-2018
Дальний Восток
О чем "друг Влад" договорился с "другом Синдзо"?
Россия
Федор Ушаков: От любви к малой родине — до больших свершений
Читательский топ
Американцы повально отказываются от гражданства США
Отсутствие "чуда святого Януария" напугало итальянских католиков
NBC: Спустя три года США возвращают свои танки в Европу
Ученые: Большая голова продлевает жизнь
Россиянка подала в суд на Депардье за "изнасилование мозга"
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
Американцы повально отказываются от гражданства США

С января по сентябрь этого года 3,4 тыс. американцев отказались от гражданства США.

Американцы повально отказываются от гражданства США
Отсутствие "чуда святого Януария" напугало итальянских католиков
Религия
Отсутствие "чуда святого Януария" напугало итальянских католиков
Мир
NBC: Спустя три года США возвращают свои танки в Европу
Наука и техника
Ученые: Большая голова продлевает жизнь
Воспитание
Враги народа

Снова – об истории сложнейших отношений определенной части творческой интеллигенции с народом: это известное российское злополучие достойно пера Шекспира, и оно к тому же кажется нескончаемым. При всей односложности драматургии новые главы этой истории моментально захватывают в плен умы и сердца наблюдателей, и страсти тут же взметаются нешуточные.

Враги народа
Спецслужбы Германии обяжут соцсети немедленно удалять публикации
Мир
Спецслужбы Германии обяжут соцсети немедленно удалять публикации
Экспертное мнение
Леонид Брежнев: Неприхотливый, компанейский и человечный
Мир
CNN: США погрузят Москву в ледяную тьму
Мир
Китайский мусорщик, заблокировавший контейнерами авто, стал звездой соцсетей. ВИДЕО

Разгневанный мусорщик десятками мусорных контейнеров блокировал припаркованный в неположенном месте автомобиль.

Китайский мусорщик, заблокировавший контейнерами авто, стал звездой соцсетей. ВИДЕО
Мальчик, усыновленный из России, рассказал об ужасах итальянского приюта
Мир
Мальчик, усыновленный из России, рассказал об ужасах итальянского приюта
Здоровье
Чешские ученые выяснили: Пиво разлагает внутренние органы
Происшествия
В Китае за выброшенную из окна на ребенка бутылку заплатил весь дом
Любовь Степушова (Люлько) О чем "друг Влад" договорился с "другом Синдзо"? Любовь Степушова (Люлько) Игорь Буккер Красная Шапочка и "русский медведь" Игорь Буккер Юрий Носовский "Генерал Мороз" оставит Украину без газа Юрий Носовский
Комментарии
Сева Петров Украинский депутат назвал "героем" убийцу российского посла
Сева Петров Украинский депутат назвал "героем" убийцу российского посла
Сева Петров Украина заменила "москаля" Деда Мороза на "американца Санту"
Юрий Котов Наркомания: Насильно здоров не будешь
Philip Romano Украинский депутат назвал "героем" убийцу российского посла
Philip Romano Украинский депутат назвал "героем" убийцу российского посла
Геннадий Черепанин Украина заменила "москаля" Деда Мороза на "американца Санту"
Александр Нурлигаянов Украинский депутат назвал "героем" убийцу российского посла
vkontakte_102202940 Екатеринбуржец продал машину за 160 тысяч из банка приколов
владимир буканов Производители "Боярышника" сознательно торгуют отравой — эксперт
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2016, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?