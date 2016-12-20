Выборщики проголосовали за Трампа

Избранный президент США Дональд Трамп по итогам подсчётов получил голоса 304 выборщиков при необходимых 270. Об этом сообщает ABC. Кандидат от демократов Хиллари Клинтон получила 227 голосов.

Фото: AP

Ранее сообщалось, что Трамп в своём Twitter поблагодарил всех поддержавших его, а также высказался о намерении объединить страну.

Голосование выборщиков за президента США в понедельник поставило исторический рекорд по числу недобросовестных членов коллегии — так называют тех, кто отказался поддержать кандидата, за которого проголосовало большинство жителей представляемого ими штата. Отдельные сторонники демократа Хиллари Клинтон в канун голосования пытались убедить выборщиков отобрать победу у республиканца Дональда Трампа и голосовать против него, вопреки результатам народного волеизъявления. Но попытка бунта против Трампа обернулась бегством выборщиков от самой Клинтон. В результате она растеряла больше голосов, чем Трамп, который теперь уже официально подтвердил статус избранного президента США, передает РГ.

Вопреки народному волеизъявлению проголосовали сразу семь выборщиков. На итоговый результат это влияния не оказало, однако сделало выборы рекордными в истории США по числу выборщиков-отступников. До этого максимальный показатель был зафиксирован в далеком 1808 году, когда насчиталось шесть недобросовестных выборщиков.

Оба кандидата — и Трамп, и Клинтон — стали одними из самых непопулярных за последние десятилетия. У обоих антирейтинги заметно превышали уровень поддержки. Многие эксперты считают, что голосование происходило по принципу не "за", а "против". Вероятно, все эти факторы привели к рекордному числу недобросовестных выборщиков.

По мнению экспертов, после этих выборов дискуссия о замене существующей системы прямым голосованием в США возобновится. Ранее Правда.Ру сообщала об этом. Такой законопроект в ноябре внесла в конгресс сенатор от штата Калифорния Барбара Боксер. Он подразумевает ликвидацию института выборщиков. Сейчас, по сути, главу государства выбирают именно они.

Боксер ссылается на то, что Америка в настоящее время — единственная страна в мире, где можно получить большинство голосов, но все равно провалить выборы. По ее словам, существующая система с коллегией выборщиков давно устарела и не является демократической. Сенатор объявила, что порядок необходимо немедленно менять.

При этом Боксер привела в пример слова Дональда Трампа, который в 2012 году написал в своем твиттере: "Коллегия выборщиков разорительна для демократии". "Один человек — один голос", — добавила сенатор.

Между тем инаугурация нового президента пройдет 20 января. Кстати, ранее Трамп заявил, что хочет рекордную инаугурацию. Он пригласил своих сторонников на официальную церемонию инаугурации с призывом установить рекорд посещаемости на подобных мероприятиях.

"Мы все это сделали вместе! Я надеюсь, что движение сторонников поедет в Вашингтон 20 января на инаугурацию. Давайте установим абсолютный рекорд", — написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.

По оценкам полиции, за церемонией инаугурации президента Барака Обамы в 2013 году наблюдали от 600 до 800 тысяч человек.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня