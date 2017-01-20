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Инаугурации президентов США: Лидеры напивались, умирали и забывали присягу

Мир » Северная Америка » США и Канада

Каждые четыре года американцы отмечают важный праздник - вступление в должность нового президента. Праздничная церемония Дональда Трампа пройдёт 20 января на Капитолийском холме перед зданием Конгресса в Вашингтоне.

Инаугурации президентов США: Лидеры напивались, умирали и забыва
Фото: АР

На церемониях прошлых лет частенько случались неприятности: один президент был в стельку пьян, другой забыл слова присяги, а третий умер спустя некоторое время. Немецкое издание Die Welt сделало подборку инаугурации, которые американцы никогда не забудут.

Так, Уильям Генри Гаррисон, девятый президент США, во время церемонии категорические отказался надевать пальто, шляпу и перчатки — хотя в тот ветреный день, 4 марта 1841 года, температура в Вашингтоне не поднималась выше 8 градусов. Даже тогда, когда пошел ледяной ливень, Гаррисон не позволил раскрыть над собой зонт. В течение двух часов он читал текст присяги, 844 слова. Затем президент посетил праздничные мероприятия, а три недели спустя заболел воспалением легких и умер.

В отличие от Гаррисона, первый президент Джордж Вашингтон в 1793 году потратил чуть больше минуты на принесение присяги. Это церемония стала самой короткой в истории США.

Как сообщает Die Welt, климат в Вашингтоне — не очень благоприятный, поэтому одна из причин переноса даты инаугурации с 4 марта на 20 января состояла в надежде на голубое небо вместо дождя. Во времена, когда присягу принимали в марте, очень часто шли сильные дожди. Так, в 1881 году Бенджамину Гаррисону пришлось присягать под зонтом во время настоящего ливня — говорят, он все равно промок. Джеймс Нокс Полк принес присягу во время сильной грозы.

Естественно, неприятности на церемониях происходили не только из-за погоды. Несмотря на то, что присяга состоит из 35 слов, некоторые президенты и государственные деятели умудряются забыть её. Так, например, 44-й лидер США Барак Обама должен был произнести: "Я, Барак Хусейн Обама, торжественно обещаю, что буду добросовестно исполнять обязанности президента Соединённых Штатов и в полную меру своих сил буду поддерживать, охранять и защищать Конституцию Соединённых Штатов". Однако после слов "обещаю, что буду" Обама внезапно замолчал на несколько секунд.

По мнению историков, самую лучшую речь при вступлении в должность произнес в 1981 году Рональд Рейган. Не уступает ему и Авраам Линкольн, призвавший к примирению в 1865 году, незадолго до намечавшегося завершения гражданской войны между северными и южными штатами — и его убийства фанатиком-южанином. Однако, самая известная цитата из инаугурационной речи принадлежит Джону Кеннеди, она была произнесена полдень 20 января 1961 года. "Граждане Америки, не спрашивайте, что ваша страна может для вас сделать, спрашивайте, что вы можете сделать для вашей страны".

После главы государства присягу принимает избранный вице-президент. Как правило, эта часть церемонии не привлекает особого внимания. Но в 1865 году все было иначе. Эндрю Джонсон, выдвинутый Авраамом Линкольном на пост вице-президента, пробормотал текст присяги, он нервничал и поэтому переборщил с приемом виски.

Самой необычной "церемонией" стала инаугурация шестого президента Америки, Линдона Джонсона. Он принял присягу в самолёте Air Force, держа в руках католический молитвенник. Это произошло 22 ноября 1963 года. Джонсон экстренно вступил в должность в связи с убийством предыдущего лидера США Джона Кеннеди.

Отметим, Спецслужбы США и полиция американской столицы считают, что обеспечение безопасности во время церемонии инаугурации Дональда Трампа 20 января в Вашингтоне может стать самой сложной подобной операцией в современной истории.

Идет усиленная подготовка к предотвращению столкновений между сторонниками избранного президента и американцами, недовольными исходом всеобщих выборов в США 8 ноября. Об этом сообщила во вторник газета The New York Times.

По сведениям ее источников, в Вашингтон на инаугурацию приедут около одного миллиона сторонников Трампа. Спецслужбы считают, что в этот же день на улицах столицы пройдут массовые демонстрации протеста против реализации предвыборных обещаний республиканца.

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