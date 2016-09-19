В США продолжают греметь взрывы

Очередной взрыв произошел в районе железнодорожной станции в американском штате Нью-Джерси, где ранее было обнаружено подозрительное устройство.

Фото: АР

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на новостной портал NJ. com, подозрительный пакет, предположительно, с самодельной взрывчаткой, нашли на станции Элизабет в штате Нью-Джерси, движение поездов было приостановлено. Как сообщил мэр города Элизабет Крис Боллвейдж, двое мужчин, которые заметили бомбу в мусорном баке около 21.30 по местному времени 18 сентября (04.30 понедельника мск), и вызвали полицию.

Взрыв же произошел 19 сентября в 00.40 по местному времени (07.40 мск), в тот момент, когда робот изучал подозрительный предмет. Находящихся поблизости людей и представителей СМИ попросили отойти подальше, полиция полагает, что в найденном рюкзаке может находится несколько устройств, которые могут сработать в любой момент.

По словам мэра города, если бы люди находились поблизости в момент взрыва, без жертв бы не обошлось. Взрывное устройство содержало целых пять бомб. Мэр добавил, что на самих устройствах или рядом с ними не было обнаружено мобильных телефонов или других электронных устройств, служащих для отсчета времени.

Напомним, в выходные в Нью-Джерси и в Нью-Йорке прогремели мощные взрывы. Первый из них случился субботним днем перед марафоном в Нью-Джерси, где по счастливой случайности никто не пострадал. А второй взрыв раздался вечером в одном из самых тусовочных мест острова Манхеттен — в Челси. И здесь уже появились раненные: пострадало 29 человек, один из них — довольно серьезно.

Как заявил ранее губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, никаких указаний на то, что взрыв на Манхеттене можно отнести к международному терроризму, нет. "Расследование еще находится на очень ранней стадии. Кто бы ни установил эти бомбы, мы найдем этих людей, и они будут привлечены к ответственности", — подчеркнул Куомо.

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