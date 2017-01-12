Непобедимость вооруженных сил США - миф, который разрушит любой умный противник

Непобедимость американской армии — миф, который сможет развенчать любой достаточно "умный и дерзкий" противник. Подобно тому, как Франция считалась непобедимой до вторжения нацистов во время Второй мировой войны, так и США могут лишиться аналогичной репутации из-за ряда проблем.

Как пишет журнал The Week, Соединенные штаты строят слишком много авианосцев, не обращая внимания на то, что способ ведения военных действий с их помощью не менялся с середины 20 века, тогда как технологии, напротив, не стоят на месте.

По мнению автора статьи, еще недавно преимущество США означало, что любая попытка, например, Китая оккупировать Тайвань казалась бы безумием. Теперь это кажется чуть ли не приглашением: КНР со своими противокорабельными баллистическими ракетами может затопить половину флота США до того, как он приблизится к острову.

Кроме того, как считает обозреватель издания, Россия и Китай догоняют США в том, что касается стелс-истребителей. Речь идет как о собственных самолетах, так и технологиях, позволяющих распознавать американские воздушные суда.

Как пишет издание, концепцию так называемой сетецентричной войны не получается реализовать так, как американским стратегам этого бы хотелось. В ее рамках все участники боевых действий связаны друг с другом с помощью сетей, что позволяет быстрее ориентироваться в ситуации как командирам, так и боевым частям. Однако, во время войны в Ираке эта система работала со сбоями.

"Может быть, это пример склонности Пентагона в мирное время заключать контракты на производство дорогих, амбициозных технологий, которые не работают, — пишет автор. — Если я прав хотя бы в одном из пунктов, это означит, что вооруженные силы США уязвимы для разрушительной атаки так же, как Франция в 1940 году. Москва и Пекином также об этом знают".

Напомним, ранее Ник Терс, автор материала, опубликованного в The Nation сообщал, что решать политические цели военные США не могут. "Убивать и разрушать — только на это способна американская армия. Поэтому и называть их "лучшими в мире" никак нельзя", — считает журналист.

Барак Обама, выступая в 2016 году с посланием конгрессу, назвал американские войска "самой мощной боевой силой в истории". В 2001 году с аналогичными заявлениями выступал Джордж Буш-младший.

"За те годы, что прошли между этими двумя моментами высокопарной риторики, США принимали участие в девяти конфликтах. И вот какой рекорд поставила самая мощная боевая сила в истории США: ноль побед, два поражения, семь закончились "ничьей", — отмечает автор статьи Ник Терс.

Он ссылается на "вызывающие уныние" данные, предоставленные Командованием специальных операций США (SOCOM). SOCOM проанализировало конфликты с участием США за последние сто лет, о многих из которых читатели, как отмечает Терс, могли даже не знать.

По его словам, самый важный вывод, который можно сделать из отчета SOCOM, состоит в том, что многие конфликты навсегда исчезают в так называемой серой зоне. Этим словосочетанием аналитик характеризует состояние между миром и войной.

Полковник армии США в отставке, профессор истории Эндрю Басевич, комментируя данные SOCOM, обращает внимание, что хотя такие политики, как Хиллари Клинтон, и говорят, будто США обладают "величайшими вооруженными силами", они молчат о том, чего, собственно, удалось добиться Вашингтону своими вторжениями.

"Мы показали, что не можем достичь политических целей убедительным образом и приемлемыми средствами. Это установленный факт", — считает Басевич. "Мы можем убивать людей, можем разрушать, но не добиваемся поставленных политических задач", — добавляет он.

Ирак — один из ярких примеров. В 2003 году тогдашний министр обороны США Дональд Рамсфелдговорил о целях, которые Вашингтон преследовал в Ираке: защитить американских граждан, уничтожить оружие массового поражения, освободить иракский народ.

Однако оружие массового поражения в итоге не удалось уничтожить по "очевидной причине" — его там просто не было, "освобождение иракского народа" привело к смерти огромного количества его представителей, а что касается защиты американских граждан, то сейчас они чувствуют себя более уязвимыми перед угрозой терроризма, чем после терактов 11 сентября, отмечает автор.

Ранее аналитики из Центрального командования армии (CENTKOM) подали жалобы на представителей своего руководства. По их мнению, разведданные по борьбе сил США с "Исламским государством" и "Аль-Каидой" (организации запрещены в РФ), систематически подтасовывались.

Угроза от террористической группировки значительно занижалась, а успехи в противодействии боевикам преувеличивались. Об искажении данных заявили около 50 сотрудников CENTKOM.

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