Бывший посол США в Хорватии Питер Гэлбрейт в эфире CNN заявил, что единственное, что осталось США в Сирии, — договориться с Москвой и Дамаском об условиях капитуляции оппозиции. По его словам, для оппозиции гражданская война проиграна, поэтому поддерживать ее не представляет никакого смысла.
"Сейчас преимущество на стороне сирийского правительства, которое поддерживают силы Ирана, военно-воздушная мощь России, шииты из Ирака и Афганистана, "Хезболла". Власть в их руках. Не вижу смысла впредь оказывать поддержку оппозиции, которая уже проиграла в гражданской войне. Это лишь ведет к большим смертям", — приводит слова Гэлбрейта Ино ТВ.
По его словам, пришло время попытаться обсудить условия капитуляции: так чтобы проигравшая сторона не потерпела полное поражение. "Можно договориться об амнистии, дать людям возможность вернуться домой, возможно, даже добиться отставки ряда сирийских чиновников — конечно, не президента страны Асада, — виновных в самых ужасных преступлениях, обсудить создание международной системы мониторинга", — сказал бывший посол, подчеркивая, что данные задачи "гораздо лучше, чем продолжать вести войну, поражение в которой уже предопределено".
"В Сирии Россия обладает серьезным влиянием, и ее цели в определенной мере совпадают с нашими. Цели Ирана и сирийского режима отличны от наших, сирийскому режиму хотелось бы, чтобы Россия продолжала оказывать ему поддержку с воздуха. Таким образом, как мне кажется, у нас есть возможность — без какой-либо гарантии успеха, — но тем не менее есть возможность обсудить условия капитуляции, на которых представители проигравшей стороны смогут остаться в Сирии", — уверен Питер Гэлбрейт.
Напомним, ранее в российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии заявили, что территория восточного Алеппо, где проживает более 90 тысяч человек, полностью освобождена от террористов.
Повальная политика Барака Обамы привела к тому, что США уступили России роль ключевого игрока на Ближнем Востоке. Как сообщает эксперт по национальной безопасности Кейти Макфарланд, политика Обамы привела к тому, что Америке откровенно хамят.
"Его дурачит Владимир Путин, дурачат русские, дурачат китайцы, северокорейцы и иранцы. США позволяют помыкать собой. О нас забывают, нам хамят. Это проявляется как в незначительных вещах, когда президенту не смогли найти трап для самолета, так и в значительных, когда русские прямым текстом говорят США: "Послушайте, ребята, если вы будете нам мешать, мы вас разбомбим". И у Америки нет никакого дополнительного преимущества", — сообщила Макфарланд в эфире телеканала Fox News 5 сентября. По мнению Кейти Макфарланд, США обманываются, считая себя ключевыми игроками на Ближнем Востоке.
"Там только две стороны. Одна из них — это Россия, Иран и Асад. Вторая сторона — ИГ. А мы каким-то образом пытаемся быть мифической третьей силой. США уступили ведущую позицию мы русским и иранцам. И сегодняшние проблемы Ближнего Востока не решит ни президент Обама, ни госсекретарь Керри, ни даже возможный президент Клинтон. В настоящий момент русские оставляют внешнюю политику США далеко позади", — считает Кейти Макфарланд.
Журнал The National Interest также писал о том, что Россия имеет преимущество перед США на Ближнем Востоке. И Штаты этим весьма обеспокоены. Как считает обозреватель издания, то, что Россия использует авиабазы в Иране для нанесения ударов в Сирии не означает появление нового военного альянса между Москвой и Тегераном. Это тактический шаг и "закадычными друзьями" им никогда не стать.
Издание подчеркивает, что США обеспокоены тем, что Москва обыгрывает Вашингтон на Ближнем Востоке. И это не связано с тем, что Россия в военном плане действует в регионе активнее. В статье подчеркивается, что США наоборот обладают более значительным военным присутствием.
Автор статьи считает, что преимущество российской политики в том, что Москва для достижения своих целей готова вести дела с кем угодно, не ограничиваясь только традиционными союзниками. Прежние обиды и разногласия не встают на пути дипломатических инициатив и практического сотрудничества. Такой подход России прослеживается в отношениях не только с Ираном, но и с Израилем и Турцией.
Именно в этом Россия обходит США, которые делят мир на союзников и соперников. The National Interest считает, Штатам необходимо мыслить более реалистично. Белому Дому стоит изменить подход и подумать в этом ключе о России, на которую он давно прикрепил ярлык противника.
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