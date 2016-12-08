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Источник Правда.Ру

CNN: США пора капитулировать перед Россией

Мир » Северная Америка » США и Канада

Бывший посол США в Хорватии Питер Гэлбрейт в эфире CNN заявил, что единственное, что осталось США в Сирии, — договориться с Москвой и Дамаском об условиях капитуляции оппозиции. По его словам, для оппозиции гражданская война проиграна, поэтому поддерживать ее не представляет никакого смысла.

CNN: США пора капитулировать перед Россией
Фото: АР

"Сейчас преимущество на стороне сирийского правительства, которое поддерживают силы Ирана, военно-воздушная мощь России, шииты из Ирака и Афганистана, "Хезболла". Власть в их руках. Не вижу смысла впредь оказывать поддержку оппозиции, которая уже проиграла в гражданской войне. Это лишь ведет к большим смертям", — приводит слова Гэлбрейта Ино ТВ.

По его словам, пришло время попытаться обсудить условия капитуляции: так чтобы проигравшая сторона не потерпела полное поражение. "Можно договориться об амнистии, дать людям возможность вернуться домой, возможно, даже добиться отставки ряда сирийских чиновников — конечно, не президента страны Асада, — виновных в самых ужасных преступлениях, обсудить создание международной системы мониторинга", — сказал бывший посол, подчеркивая, что данные задачи "гораздо лучше, чем продолжать вести войну, поражение в которой уже предопределено".

"В Сирии Россия обладает серьезным влиянием, и ее цели в определенной мере совпадают с нашими. Цели Ирана и сирийского режима отличны от наших, сирийскому режиму хотелось бы, чтобы Россия продолжала оказывать ему поддержку с воздуха. Таким образом, как мне кажется, у нас есть возможность — без какой-либо гарантии успеха, — но тем не менее есть возможность обсудить условия капитуляции, на которых представители проигравшей стороны смогут остаться в Сирии", — уверен Питер Гэлбрейт.

Напомним, ранее в российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии заявили, что территория восточного Алеппо, где проживает более 90 тысяч человек, полностью освобождена от террористов.

Повальная политика Барака Обамы привела к тому, что США уступили России роль ключевого игрока на Ближнем Востоке. Как сообщает эксперт по национальной безопасности Кейти Макфарланд, политика Обамы привела к тому, что Америке откровенно хамят.

"Его дурачит Владимир Путин, дурачат русские, дурачат китайцы, северокорейцы и иранцы. США позволяют помыкать собой. О нас забывают, нам хамят. Это проявляется как в незначительных вещах, когда президенту не смогли найти трап для самолета, так и в значительных, когда русские прямым текстом говорят США: "Послушайте, ребята, если вы будете нам мешать, мы вас разбомбим". И у Америки нет никакого дополнительного преимущества", — сообщила Макфарланд в эфире телеканала Fox News 5 сентября. По мнению Кейти Макфарланд, США обманываются, считая себя ключевыми игроками на Ближнем Востоке.

"Там только две стороны. Одна из них — это Россия, Иран и Асад. Вторая сторона — ИГ. А мы каким-то образом пытаемся быть мифической третьей силой. США уступили ведущую позицию мы русским и иранцам. И сегодняшние проблемы Ближнего Востока не решит ни президент Обама, ни госсекретарь Керри, ни даже возможный президент Клинтон. В настоящий момент русские оставляют внешнюю политику США далеко позади", — считает Кейти Макфарланд.

Журнал The National Interest также писал о том, что Россия имеет преимущество перед США на Ближнем Востоке. И Штаты этим весьма обеспокоены. Как считает обозреватель издания, то, что Россия использует авиабазы в Иране для нанесения ударов в Сирии не означает появление нового военного альянса между Москвой и Тегераном. Это тактический шаг и "закадычными друзьями" им никогда не стать.

Издание подчеркивает, что США обеспокоены тем, что Москва обыгрывает Вашингтон на Ближнем Востоке. И это не связано с тем, что Россия в военном плане действует в регионе активнее. В статье подчеркивается, что США наоборот обладают более значительным военным присутствием.

Автор статьи считает, что преимущество российской политики в том, что Москва для достижения своих целей готова вести дела с кем угодно, не ограничиваясь только традиционными союзниками. Прежние обиды и разногласия не встают на пути дипломатических инициатив и практического сотрудничества. Такой подход России прослеживается в отношениях не только с Ираном, но и с Израилем и Турцией.

Именно в этом Россия обходит США, которые делят мир на союзников и соперников. The National Interest считает, Штатам необходимо мыслить более реалистично. Белому Дому стоит изменить подход и подумать в этом ключе о России, на которую он давно прикрепил ярлык противника.

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