Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Франция, Италия и Германия отказываются пускать украинцев

Мир » Бывший СССР » Украина

В Европарламенте рассказали, какие страны тормозят предоставление Украине безвизового режима. Пока не могут согласовать механизм приостановления Франция, Бельгия, Италия и Германия, пишет РБК.

355825.jpeg

Президент Европарламента Мартин Шульц посетовал, что именно из-за этих государств невозможно ускорить введение безвизового режима. При этом, по его словам, в Европарламенте для этого все готово. Шульц надеется, что члены ЕС найдут выход из положения.

Отвечая на вопрос журналистов о том, что могут ли отложить принятие механизма приостановления до выборов во Франции, Шульц заявил, что он не знает о таком решении. Напомним,17 ноября государства — члены ЕС предварительно договорились об отмене виз для граждан Украины, однако реализация соглашения станет возможна после того, как будет усовершенствован механизм приостановки действия этого режима.

По итогам саммита ЕС 24 ноября 2016 года президент Европейского совета Дональд Туск на пресс-конференции подтвердил, что Украина готова к безвизовому режиму, однако он вступит в силу, когда Европарламент и Совет Евросоюза договорятся о механизме чрезвычайной приостановки безвизового режима для всех стран, с которыми он установлен. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что это может случиться уже в декабре. Туск обещал, что работа по поиску решения и его принятию будет усилена и ускорена.

Диалог по облегчению визового режима Украина с ЕС ведет с 2008 года. Введение безвизового въезда в ЕС означает, что украинцы, обладающие биометрическими паспортами, смогут находиться в странах Шенгенского соглашения без визы в течение 90 дней. Срок может быть увеличен до 180 дней для деловой поездки, туристической программы или решения семейных вопросов.

При этом эксперты уверены, что для львиной доли жителей Украины безвизовый режим совсем не важен. Тот, у кого есть деньги, тому и с нынешним режимом неплохо. А безвизовым режимом людей отвлекают от внутренних проблем.

Однако руководство страны очень ждет его введения. Ранее Петр Порошенко выражал надежду, что это случится уже в ноябре. А заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль во время встречи с главой представительства Евросоюза в стране Хюго Мингарелли заявила, что откладывание введение безвизового режима Евросоюзом больше недопустимо.

Между тем введение безвизового режима может обернуться для страны катастрофой. Ее и сейчас массово покидают люди. Польша фактически на корню скупает и переманивает себе не просто студентов, а выпускников школ. Скорее всего, в случае открытого безвизового режима Украину может оставить от 15 до 50 процентов трудоспособного населения на протяжении 5 лет. Главные причины этому — низкий доход, разрушенная социальная инфраструктура, образование и медицина.

Читайте  последние новости  Pravda.Ru  на сегодня

 


Украина расколет ЕС?
Темы Украина Евросоюз безвизовый режим
Комментарии
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Вкусные рецепты от простуды для деток
Здоровье
Вкусные рецепты от простуды для деток
Полезные свойства авокадо
Красота
Полезные свойства авокадо
Комментарии
Актуальная аналитика
Африка
Камерун повторяет украинский сценарий
Человек
Стоит ли верить тестам IQ
Ближний Восток
Россия и Саудовская Аравия: Шаги навстречу
Читательский топ
Польша вознамерилась перекрыть доступ России к OPAL
СМИ пишут об убийстве дочери Ислама Каримова Гульнары
Три причины не отдавать Японии Курилы
Япония угрожает: Будет ответ на российские ракеты на Курилах
США отказали России в праве считать НАТО угрозой
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
Польша вознамерилась перекрыть доступ России к OPAL

В Варшаве боятся, что газопровод "Ямал — Европа" потеряет свое значение. А это значит, что резко сократятся доходы от транзита.

Польша вознамерилась перекрыть доступ России к OPAL
СМИ пишут об убийстве дочери Ислама Каримова Гульнары
Происшествия
СМИ пишут об убийстве дочери Ислама Каримова Гульнары
Министерство обороны
Три причины не отдавать Японии Курилы
Дальний Восток
Япония угрожает: Будет ответ на российские ракеты на Курилах
Дальний Восток
Япония угрожает: Будет ответ на российские ракеты на Курилах

Информация о российских ракетных комплексах на острове Кунашир и Итуруп вызвала озабоченность у японских политиков.

Япония угрожает: Будет ответ на российские ракеты на Курилах
Врачей защитят от "экстремизма" пациентов
Здоровье
Врачей защитят от "экстремизма" пациентов
Общество
Над кем пошутил Путин, сказав, что граница России нигде не заканчивается?
Мир
Европейские СМИ: Крым - не Судеты, Донбасс - не Ливия
Здоровье
В Москве объявлен карантин по бешенству

Больная собака покусала несколько человек в районах Отрадное и Хорошевский.

В Москве объявлен карантин по бешенству
Три причины не отдавать Японии Курилы
Министерство обороны
Три причины не отдавать Японии Курилы
Министерство обороны
Возвращение "поезда-призрака": Кому "Баргузин" добавит проблем
Мир
США отказали России в праве считать НАТО угрозой
Любовь Степушова (Люлько) Камерун повторяет украинский сценарий Любовь Степушова (Люлько) Светлана Киселева "Свобода слова" по-французски: Кто владеет СМИ Светлана Киселева Вячеслав Шпаковский Каждой "Армате" — по собственному дрону Вячеслав Шпаковский
Комментарии
Peter Jackson(Facebook) Резолюция Европарламента о СМИ РФ удивила политиков и мировую прессу
Аннета Петровна Опопсевший Макаревич накликивает на себя статью
Аннета Петровна Опопсевший Макаревич накликивает на себя статью
Владимир Аристархов Россияне не смогут потратить более 300 тыс. рублей наличными
Сева Петров Над кем пошутил Путин, сказав, что граница России нигде не заканчивается?
Сева Петров Резолюция Европарламента о СМИ РФ удивила политиков и мировую прессу
Искатель Истины Секрет телепортации раскрыт?
Виктор Гольдмахер Европейские СМИ: Крым - не Судеты, Донбасс - не Ливия
strateg s Стоит ли верить тестам IQ
strateg s Над кем пошутил Путин, сказав, что граница России нигде не заканчивается?
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2016, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?