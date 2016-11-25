Франция, Италия и Германия отказываются пускать украинцев

В Европарламенте рассказали, какие страны тормозят предоставление Украине безвизового режима. Пока не могут согласовать механизм приостановления Франция, Бельгия, Италия и Германия, пишет РБК.

Президент Европарламента Мартин Шульц посетовал, что именно из-за этих государств невозможно ускорить введение безвизового режима. При этом, по его словам, в Европарламенте для этого все готово. Шульц надеется, что члены ЕС найдут выход из положения.

Отвечая на вопрос журналистов о том, что могут ли отложить принятие механизма приостановления до выборов во Франции, Шульц заявил, что он не знает о таком решении. Напомним,17 ноября государства — члены ЕС предварительно договорились об отмене виз для граждан Украины, однако реализация соглашения станет возможна после того, как будет усовершенствован механизм приостановки действия этого режима.

По итогам саммита ЕС 24 ноября 2016 года президент Европейского совета Дональд Туск на пресс-конференции подтвердил, что Украина готова к безвизовому режиму, однако он вступит в силу, когда Европарламент и Совет Евросоюза договорятся о механизме чрезвычайной приостановки безвизового режима для всех стран, с которыми он установлен. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что это может случиться уже в декабре. Туск обещал, что работа по поиску решения и его принятию будет усилена и ускорена.

Диалог по облегчению визового режима Украина с ЕС ведет с 2008 года. Введение безвизового въезда в ЕС означает, что украинцы, обладающие биометрическими паспортами, смогут находиться в странах Шенгенского соглашения без визы в течение 90 дней. Срок может быть увеличен до 180 дней для деловой поездки, туристической программы или решения семейных вопросов.

При этом эксперты уверены, что для львиной доли жителей Украины безвизовый режим совсем не важен. Тот, у кого есть деньги, тому и с нынешним режимом неплохо. А безвизовым режимом людей отвлекают от внутренних проблем.

Однако руководство страны очень ждет его введения. Ранее Петр Порошенко выражал надежду, что это случится уже в ноябре. А заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль во время встречи с главой представительства Евросоюза в стране Хюго Мингарелли заявила, что откладывание введение безвизового режима Евросоюзом больше недопустимо.

Между тем введение безвизового режима может обернуться для страны катастрофой. Ее и сейчас массово покидают люди. Польша фактически на корню скупает и переманивает себе не просто студентов, а выпускников школ. Скорее всего, в случае открытого безвизового режима Украину может оставить от 15 до 50 процентов трудоспособного населения на протяжении 5 лет. Главные причины этому — низкий доход, разрушенная социальная инфраструктура, образование и медицина.

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