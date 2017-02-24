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Источник Правда.Ру

Савченко навестила пленных силовиков в ДНР

Мир » Бывший СССР » Украина

Депутат Рады Надежда Савченко приехала в Донецк, чтобы навестить там пленных украинских силовиков. Она посетила Макеевскую колонию. Об этом рассказали в военном руководстве ДНР.

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Фото: AP

В Киеве такой поступок Савченко вызвал настоящий шок. Ей припомнили недавние слова о том, что украинским военным нужно покинуть позиции в Донбассе и "ехать в Киев делать государственный переворот".

Коллега Савченко, депутат Татьяна Рычкова, просит генпрокуратуру и службу безопасности Украины преследовать Савченко за "подстрекательство к свержению конституционного строя".

К слову, в конце прошлого года Савченко встречалась с главами ДНР и ЛНР, пишет РИА "Новости".

В январе этого года Савченко травили из-за высказывания по поводу Крыма. Она заявила, что ради возвращения Донбасса необходимо отказаться от Крыма. По ее словам, другого мирного пути она пока не видит.

"Как бы ни кричали и ни рвали на себе вышиванки некоторые народные депутаты, сколько бы они ни кричали, что мы не сдадим… Они должны отказаться от Крыма, — заявила Савченко в эфире телеканала "112 Украина". — ​Крым — это очередное Приднестровье. Отказаться от него ради Донбасса следует, чтобы не сделать Приднестровьем еще и Донбасс. Другого мирного пути я пока не вижу".

Эскалацию конфликта на Донбассе провоцируют как действия украинских военных в этой "серой зоне", так и отсутствие в украинской столице политиков, выступающих за мир. К такому выводу пришел журналист Айзек Уэбб, проживающий в Киеве. Своими размышлениями он поделился в статье для журнала Foreign Policy.

Уэбб подчеркивает, что после победы Трампа, которая сулит Киеву в том числе и снижение поддержки Вашингтона, украинская политическая элита проявляет все меньше интереса к любой сделке по Донбассу. В то же время все те, кто раньше выступал за мирное решение конфликта, становятся "ястребами", а те, кто призывает к компромиссам, в том числе депутат Верховной Рады Надежда Савченко, оказываются под огнем критики.

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