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Источник Правда.Ру

Под видом безвиза Украине подсунули пустышку — эксперт

Мир » Бывший СССР » Украина

На заседании лидеров стран-членов ЕС было принято законодательно обязывающее решение о том, что ассоциация Украина-ЕС не предполагает вступления страны в Евросоюз, предоставления ей гарантий безопасности, дополнительного финансирования и свободного передвижения ее граждан по ЕС.

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Фото: AP

О том, что украинцы могут даже не мечтать о работе или ПМЖ, ранее говорили евродепутаты. Как напомнил депутат Европарламента и член парламентского комитета ассоциации ЕС-Украина Иван Штефанец, право въезда в Шенгенскую зону, а также в Швейцарию, Норвегию, Лихтенштейн и Исландию будет предоставляться только тем украинцам, у которых есть биометрические паспорта, полностью отвечающие международным стандартам. При этом не стоит забывать, что возможность пребывать в Шенгенской зоне будет ограничена сроком в 90 дней и лишь в определенном ряде случаев, среди которых — туристические и деловые поездки, а также поездки по семейным обстоятельствам.

Решение ЕС Правде. Ру прокомментировал украинский политолог Владимир Скачко.

— По сути, Украина получила пустышку? Просто отмену туристических виз, без права работать и жить — как они хотели?

— Она еще ничего не получила. Украина еще не получила приглашение в гости, а уже получила механизм, как из гостей выгнать. Вопрос о снятии туристических виз будет решаться 3 апреля 2017 года в Европарламенте. А уже сейчас Европарламент и Совет Европы согласовал механизм отмены безвизового режима в случае возникновения каких-то опасностей: внутренняя напряженность, увеличение преступности и всякое такое, что может быть связано с безвизовым режимом людей из одной страны.

То есть весь парадокс и вся обида для Майдана, вся абсурдность этого решения, что еще не пригласили в гости, а уже фактически выработали механизм, как показать на дверь. То есть, тут даже телегу поставили впереди лошади.

— Какая реакция со стороны властей и народа, подают это как победу?

— Народу не до туристических виз сейчас. Народу бы заплатить за коммунальные тарифы, совладать с ценами, достать недорогие лекарства, уберечься от уличной преступности, от квартирных краж. Основная масса людей этим занята.

Упоротая, нанятая часть, выступающие яценюкофилы или еще какие-то акцентированные люди — это проплаченная сетевая массовка, которая всегда будет отстаивать любое телодвижение, будет приветствовать и выдавать за победу Революции Гидности и Майдана. Это как Новодворская. Любое телодвижение, которым она наносила вред России, воспринималось как манна небесная, как проявление свободы. Так и здесь. Им гадят в лицо, а они говорят, что это последствия врага на свободы.

Тут нечего комментировать, кроме того, что, по большому счету, великое безумие в отношении Украины, сопряженное с великим обманом, невероятным цинизмом и просто непокрытой подлостью, сдобренной откровенными издевательствами, здесь ничего нет. Все, Украиной попользовались, продолжают пользоваться, а когда наверху, за ее головами, за спиной над ней будет договоренность между Меркель, Марин ле Пен, Дональдом Трампом, то Украина наша никому не будет нужна.

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