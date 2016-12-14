Порошенко рассказал о "гонимых в шею" на защиту Украины

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в стране остановлена мобилизация, и усилия направлены на создание профессиональной контрактной армии.

Фото: AP

Порошенко сообщил, что "никого уже в шею на защиту Украины мы не гоним".

По его словам, "в армию идут исключительно добровольцы, которые знают, почему они туда пошли, и знают, как оборонять государство", — цитирует Порошенко "Интерфакс".

Украинский лидер добавил, что гордится чрезвычайно коротким сроком, за который этого удалось добиться.

В конце лета СМИ сообщали, что на Украине готовится седьмая волна мобилизации. В военкоматы на местах разослали секретные директивы.

Сам Петр Порошенко говорил, что не исключает возможности очередной волны мобилизации в случае полномасштабных боевых действий. Если будет объявлено о мобилизации, в военкоматы Украины в первую очередь позовут тех, кто воевал во время первой, второй и третьей волны.

Впрочем, политологи уверены, что причин для срочной мобилизации не было. Как считает политолог Кость Бондаренко, Киев больше боится не военной агрессии, а народных выступлений при поддержке добровольческих батальонов.

Тем временем в декабре Верховная Рада Украины приняла закон, позволяющий военнослужащим, заключившим бессрочные контракты на службу в Вооруженных силах, увольняться в запас или заключать новые срочные контракты.

В пояснительной записке к документу отмечается, что закон дает право на увольнение военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, действие которого было продлено сверх установленных сроков на период до оглашения демобилизации, а также отслужившим не менее 18 месяцев с даты продления контракта.

Как выяснилось, проблемы с набором существуют и в неофициальных украинских формированиях. Ранее Правда.Ру сообщала, что бойцов "Азова" — скандально известного подразделения с откровенно нацисткой идеологией и символикой — вербовали в Бразилии. В начале декабря полиция бразильского штата Рио-Гранди-ду-Сул провела операцию по задержанию вербовщиков украинского батальона "Азов" и местных неонацистов, собиравшихся поехать на войну в Донбассе. Задержания проводились одновременно в восьми городах, в том числе столице штата Порту-Алегри. Известно также, что вербовщики прибыли на юг Бразилии из Украины и Восточной Европы. Сейчас они отпущены из-за особенностей бразильской системы правосудия, однако следствие продолжается.

Вербовщики "Азова" приехали в Бразилию еще 10 месяцев назад. Многие члены неонацистских групп, которых хотели отправить на Украину, уже дали показания.

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