Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Порошенко рассказал о "гонимых в шею" на защиту Украины

Мир » Бывший СССР » Украина

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в стране остановлена мобилизация, и усилия направлены на создание профессиональной контрактной армии.

356746.jpeg
Фото: AP

Порошенко сообщил, что "никого уже в шею на защиту Украины мы не гоним".

По его словам, "в армию идут исключительно добровольцы, которые знают, почему они туда пошли, и знают, как оборонять государство", — цитирует Порошенко "Интерфакс".

Украинский лидер добавил, что гордится чрезвычайно коротким сроком, за который этого удалось добиться.

В конце лета СМИ сообщали, что на Украине готовится седьмая волна мобилизации. В военкоматы на местах разослали секретные директивы.

Сам Петр Порошенко говорил, что не исключает возможности очередной волны мобилизации в случае полномасштабных боевых действий. Если будет объявлено о мобилизации, в военкоматы Украины в первую очередь позовут тех, кто воевал во время первой, второй и третьей волны.

Впрочем, политологи уверены, что причин для срочной мобилизации не было. Как считает политолог Кость Бондаренко, Киев больше боится не военной агрессии, а народных выступлений при поддержке добровольческих батальонов.

Тем временем в декабре Верховная Рада Украины приняла закон, позволяющий военнослужащим, заключившим бессрочные контракты на службу в Вооруженных силах, увольняться в запас или заключать новые срочные контракты.

В пояснительной записке к документу отмечается, что закон дает право на увольнение военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, действие которого было продлено сверх установленных сроков на период до оглашения демобилизации, а также отслужившим не менее 18 месяцев с даты продления контракта.

Как выяснилось, проблемы с набором существуют и в неофициальных украинских формированиях. Ранее Правда.Ру сообщала, что бойцов "Азова" — скандально известного подразделения с откровенно нацисткой идеологией и символикой — вербовали в Бразилии. В начале декабря полиция бразильского штата Рио-Гранди-ду-Сул провела операцию по задержанию вербовщиков украинского батальона "Азов" и местных неонацистов, собиравшихся поехать на войну в Донбассе. Задержания проводились одновременно в восьми городах, в том числе столице штата Порту-Алегри. Известно также, что вербовщики прибыли на юг Бразилии из Украины и Восточной Европы. Сейчас они отпущены из-за особенностей бразильской системы правосудия, однако следствие продолжается.

Вербовщики "Азова" приехали в Бразилию еще 10 месяцев назад. Многие члены неонацистских групп, которых хотели отправить на Украину, уже дали показания.

Читайте  последние новости  Pravda.Ru  на сегодня

 


Украинцев гонят на войну
Темы Украина Петр Порошенко
Комментарии
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
10 советов, как сварить вкусный кофе
Рецепты
10 советов, как сварить вкусный кофе
Какие упражнения избавят от живота и боков
Красота
Какие упражнения избавят от живота и боков
Комментарии
Актуальная аналитика
Ближний Восток
"Американцы никогда не бомбили боевиков"
Изобретения
Беспилотный автобус? Пока фантастика
Как отстоять права
Даже тюрьма должна быть человеческой
Читательский топ
В Москве арестован мужчина, более 10 лет устраивавший оргии со своими дочерьми
ВКС России в ночь на воскресенье отбили попытки боевиков войти в Пальмиру
Украинские националисты: Казахстан станет нашей колонией!
Прощание славян: Порошенко поблагодарил уходящего президента Болгарии за помощь "в отражении российской агрессии"
Лидер "Океана Эльзы": всех на Украину пускать и виновных арестовывать
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Криминал
В Москве арестован мужчина, более 10 лет устраивавший оргии со своими дочерьми

Отец избивал и запугивал их, чтобы девочки не рассказывали о происходящем в семье.

В Москве арестован мужчина, более 10 лет устраивавший оргии со своими дочерьми
ВКС России в ночь на воскресенье отбили попытки боевиков войти в Пальмиру
Происшествия
ВКС России в ночь на воскресенье отбили попытки боевиков войти в Пальмиру
Бывший СССР
Украинские националисты: Казахстан станет нашей колонией!
Мир
Прощание славян: Порошенко поблагодарил уходящего президента Болгарии за помощь "в отражении российской агрессии"
Мир
На фоне побед Асада и ВКС: Генассамблея ООН приняла резолюцию "прекратите войну в Сирии" и "разблокируйте Алеппо"

Резолюция с требованием немедленного прекращения боевых действий в Сирии была принята сегодня на заседании Генассамблеи ООН.

На фоне побед Асада и ВКС: Генассамблея ООН приняла резолюцию "прекратите войну в Сирии" и "разблокируйте Алеппо"
Украинские националисты: Казахстан станет нашей колонией!
Бывший СССР
Украинские националисты: Казахстан станет нашей колонией!
Спорт
USADA потребовала выкинуть Россию из МОК
Криминал
В Москве арестован мужчина, более 10 лет устраивавший оргии со своими дочерьми
Бывший СССР
Украинские националисты: Казахстан станет нашей колонией!

На Украине скептически относятся к способности казахов создать собственное государство.

Украинские националисты: Казахстан станет нашей колонией!
Доигрались: Гастарбайтерам запретят переводы из России
Экономика
Доигрались: Гастарбайтерам запретят переводы из России
Происшествия
Минобороны: Кино о "российских бомбардировках" в Сирии снимали боевики
Наука и техника
Археологи обнаружили удивительные объекты майя в Гватемале
Юрий Носовский Беспилотный автобус? Пока фантастика Юрий Носовский Любовь Степушова (Люлько) Отчет ЕС по Украине - одна сплошная ложь. Зачем? Любовь Степушова (Люлько) Дмитрий Нерсесов "Пальмирский рецидив": Новые угрозы миру Дмитрий Нерсесов
Комментарии
Игорь Клепцов Пенсионеров-бедняков освободят от непосильных долгов и кредитов?
Виктор Сафарян ВКС России в ночь на воскресенье отбили попытки боевиков войти в Пальмиру
strateg s Уральский охотник решил проверить медвежий капкан, сунув в него голову
Liza Orlovskaya Пенсионеров-бедняков освободят от непосильных долгов и кредитов?
Виктор Сафарян Владимир Олейник: Суд получит доказательства преступлений на Украине
Виктор Сафарян Россия - основной партнер Азербайджана
Николь Смитт Уральский охотник решил проверить медвежий капкан, сунув в него голову
Николь Смитт Уральский охотник решил проверить медвежий капкан, сунув в него голову
Артур Газзаев Отчет ЕС по Украине - одна сплошная ложь. Зачем?
Вячеслав Кононов Бойцов батальона "Азов" вербовали в Бразилии
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2016, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?