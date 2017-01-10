Кто тормозит евразийскую интеграцию?

Евразийская интеграция в рамках ЕАЭС сталкивается с массой проблем. Белоруссия отказалась подписывать новый Таможенный кодекс и конфликтует с Россией по вопросу новой цены на газ. Причем, не видно переговорного процесса - идут односторонние ограничительные действия.

Президент Киргизии Атамбаев заявил, что в ЕАЭС «негатив превалирует» для его страны, которая отметила год вступления в Союз в конце прошлого года. Атамбаев предложил вывести российскую военную базу с территории страны после окончания срока договора. Он подчеркнул, что Киргизия не должна рассчитывать на поддержку извне и будет опираться на свои военные возможности.

Почему тормозит евразийская интеграция? По политическим или экономическим причинам? Или это игра на повышение ставок? Жизнеспособен ли блок, а может он не нужен в рамках тенденции к деглобализации и защиты внутренних рынков? Об этом в прямом эфире Правда.Ру - Александр Собянин, руководитель службы стратегического планирования Ассоциации приграничного сотрудничества, член Экспертного совета Центра стратегической конъюнктуры.

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