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Источник Правда.Ру

СМИ Польши: Жаль, что США не развалили Россию на мелкие кусочки

Мир » Европа

Только "маленькая, без лишних земель" Россия могла бы построить добрососедские отношения с Польшей. Журналист Марчин Вольский на страницах Gazeta Polska сетует о том, что Джордж Буш не поддержал распад России после падения СССР. 

СМИ Польши: Жаль, что США не развалили Россию на мелкие кусочки

"Русские не любят поляков особенно за то, что те видят их насквозь. Только вот жаль, что поляки не могут донести правду о России до Запада, который раз за разом принимает ее за нормальную страну", — цитирует слова польского журналиста ИноТВ. По словам Марчина Вольского, есть все же поляки, питающие симпатии к россиянам, но их чувства не находят взаимности.

"Россия охотно забывает о том, что мы были ее окном на Запад, польский язык был языком московских дипломатов, в церквях пели псалмы на польском, а русская грамматика и литература брала за образец польскую", — отмечает автор.

Вольский пишет, что Россия не может забыть о том, что Польша дважды вторгалась в Москву во времена Сигизмунда III и Наполеона, что поляки "неоднократно задавали им трепку на поле сражения и непрестанно разбивали их мечтания о могуществе. Неважно, воплощал ли их в жизнь Иван Грозный, Ленин или Леонид Брежнев и его последователи".

"Мы были черной овцой в мире славянских народов и разваливали такие прекрасные идеи, как панславизм или коммунизм. Я считаю, однако, что есть одна причина, о которой не слышно во взаимных стычках. Россияне — и интеллектуальные элиты, и простой народ — на интуитивном уровне понимают то, чего поляки не осмеливаются сказать вслух. И тем более действовать во имя этой идеи! — подчеркивает Вольский. — Какая Россия в будущем должна быть нашим близким соседом? Более маленькая! Без бескрайней Сибири и Северного Кавказа, без Татарстана, без захваченной Восточной Пруссии и всех конфликтогенных псевдогосударств, начиная с Приднестровья, заканчивая Донбассом и Абхазией", — уверен Марчин Вольский.

Автор статьи считает, что державная Россия — царская, коммунистическая, демократическая или авторитарная — никогда не будет хорошим соседом Польши.

"Почему Джордж Буш не поддержал центробежных тенденций в период после распада СССР? Почему раз за разом Запад приходит к мнению, что это нормальная страна, с которой можно заключать договоры и преследовать общие интересы? Только поляки знают правду. И поэтому в Москве нас не любят", — заявил журналист.

Ранее депутат европарламента от Польши Януш Корвин-Микке сказал Правде.Ру, что множество польских политиков ненавидят Россию больше, чем любят Польшу.

Так, некоторые заявления министра иностранных дел Польши Витольда Ващиковского ставят ненависть к России прежде польских национальных интересов. Еще перед приходом его партии "Право и справедливость" к власти, Ващиковский сказал в интервью польскому телеканалу TVP: "Не понимаю, что российские атлеты делают на международных соревнованиях, и что дети российских олигархов делают в европейских университетах".

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