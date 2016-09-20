СМИ Польши: Жаль, что США не развалили Россию на мелкие кусочки

Только "маленькая, без лишних земель" Россия могла бы построить добрососедские отношения с Польшей. Журналист Марчин Вольский на страницах Gazeta Polska сетует о том, что Джордж Буш не поддержал распад России после падения СССР.

"Русские не любят поляков особенно за то, что те видят их насквозь. Только вот жаль, что поляки не могут донести правду о России до Запада, который раз за разом принимает ее за нормальную страну", — цитирует слова польского журналиста ИноТВ. По словам Марчина Вольского, есть все же поляки, питающие симпатии к россиянам, но их чувства не находят взаимности.

"Россия охотно забывает о том, что мы были ее окном на Запад, польский язык был языком московских дипломатов, в церквях пели псалмы на польском, а русская грамматика и литература брала за образец польскую", — отмечает автор.

Вольский пишет, что Россия не может забыть о том, что Польша дважды вторгалась в Москву во времена Сигизмунда III и Наполеона, что поляки "неоднократно задавали им трепку на поле сражения и непрестанно разбивали их мечтания о могуществе. Неважно, воплощал ли их в жизнь Иван Грозный, Ленин или Леонид Брежнев и его последователи".

"Мы были черной овцой в мире славянских народов и разваливали такие прекрасные идеи, как панславизм или коммунизм. Я считаю, однако, что есть одна причина, о которой не слышно во взаимных стычках. Россияне — и интеллектуальные элиты, и простой народ — на интуитивном уровне понимают то, чего поляки не осмеливаются сказать вслух. И тем более действовать во имя этой идеи! — подчеркивает Вольский. — Какая Россия в будущем должна быть нашим близким соседом? Более маленькая! Без бескрайней Сибири и Северного Кавказа, без Татарстана, без захваченной Восточной Пруссии и всех конфликтогенных псевдогосударств, начиная с Приднестровья, заканчивая Донбассом и Абхазией", — уверен Марчин Вольский.

Автор статьи считает, что державная Россия — царская, коммунистическая, демократическая или авторитарная — никогда не будет хорошим соседом Польши.

"Почему Джордж Буш не поддержал центробежных тенденций в период после распада СССР? Почему раз за разом Запад приходит к мнению, что это нормальная страна, с которой можно заключать договоры и преследовать общие интересы? Только поляки знают правду. И поэтому в Москве нас не любят", — заявил журналист.

Ранее депутат европарламента от Польши Януш Корвин-Микке сказал Правде.Ру, что множество польских политиков ненавидят Россию больше, чем любят Польшу.

Так, некоторые заявления министра иностранных дел Польши Витольда Ващиковского ставят ненависть к России прежде польских национальных интересов. Еще перед приходом его партии "Право и справедливость" к власти, Ващиковский сказал в интервью польскому телеканалу TVP: "Не понимаю, что российские атлеты делают на международных соревнованиях, и что дети российских олигархов делают в европейских университетах".

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня