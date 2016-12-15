Путин приказал спасти боевиков из горящего Алеппо

Через специальный коридор в Алеппо будут направлены двадцать автобусов и десять машин скорой помощи. Как сообщили в российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии, боевики и их семьи направятся в город Идлиб.

Фото: АР

"По поручению президента Российской Федерации Владимира Путина, российским Центром примирения во взаимодействии с сирийскими властями ведётся подготовка к выводу оставшихся боевиков и членов их семей из восточных районов города Алеппо", — передает сообщение Центра Лайф.

Отмечается, что сирийские власти гарантировали безопасность членов вооружённых формирований, согласившихся покинуть город. Как сообщили представители Минобороны РФ, российский Центр примирения ведёт мониторинг обстановки в Алеппо с помощью камер видеонаблюдения и беспилотных летательных аппаратов.

Напомним, ранее сообщалось, что сирийская армия установила контроль над всей территорией города Алеппо. Об этом заявил официальный представитель России при ООН Виталий Чуркин. Сейчас, по его словам, наступает этап практических гуманитарных действий, а вопросов о прекращении огня и других операциях не возникает.

Отметим, с момента начала операции по освобождению Алеппо из города были выведены около 110 тысяч мирных жителей, включая более 44 тысяч детей.

Ранее эксперты Pravda. Ru были уверены, что, если наступление правительственных войск будет развиваться такими же темпами, до конца года они могут установить полный контроль над Алеппо.

"Россия уже не остановится. Россия взяла паузу, до выборов не проводила никаких операций ВКС. Теперь, я думаю, что они будут додавливать. Во-первых, Обама — хромая утка, с ним разговаривать бессмысленно. По крайней мере, все договоренности с ним после прихода официального Трампа будут уже носить совершенно другой характер. Поэтому есть зазор по времени до вступления Трампа в должность в конце января. И поэтому, я думаю, что Россия не будет останавливаться. Шансы на мирные переговоры были, теперь, я думаю, что нет. Я думаю, что с Алеппо вопрос будут решать однозначно", — рассказал Pravda.Ru политолог, публицист Леонид Крутаков.

"Освобождение Алеппо станет важным этапом на пути к избавлению Сирии от террористов, но война против них будет продолжаться до полного уничтожения", — сказал Асад ранее для сирийской газеты Al-Watan. Можно идти на Аль-Баб и дальше на Дейр Эз-Заур и Ракку, учитывая, что сейчас курды переходят на сторону сирийского правительства (они замечены в Алеппо). Главная стратегическая цель — выбить террористов с нефтеносных восточных провинций.

"Поражение умеренных повстанцев стало бы крупнейшей победой Асада, который вернул бы контроль над основными городами и подавляющей частью страны, включая побережье Средиземного моря. Кроме того, это стало бы для президента России Владимира Путина доказательством того, что он способен защитить давнего союзника Москвы военной силой", — пишет Reuters.

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