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Источник Правда.Ру

Россия-Турция-Иран: Сирию спасет новый "тройственный союз"? — прямой эфир Pravda.Ru

Мир » Азия » Ближний Восток

В Астане идет подготовка к началу мирных переговоров по Сирии. Мирные переговоры начнутся уже 23 января в столице Казахстана, на которых Турция, Иран и Россия выступят в качестве гарантов. Официальный Дамаск планирует объявить состав своей делегации 15 января, сирийская оппозиция - 16 января. 

Москва. Россия, Турция и Иран выступают за безальтернативность политико-дипломатического урегулирования кризиса в Сирии и не видят военного решения проблемы. «У нас общее мнение, прежде всего заключающееся в том, что необходимо в полной мере уважать суверенитет, территориальную целостность, единство Сирии», - отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Являются ли эти страны естественными союзниками? Известно, что в прошлом они враждовали и вели войны, последствия которых ощущаются до сих пор. В период холодной войны Турция была ключевым членом НАТО, Иран поддерживал афганских боевиков, боровшихся против СССР, а СССР поддерживал Ирак в его борьбе против Ирана. Сегодня у Турции существует страх перед "шиитским полумесяцем" во главе с Ираном, а Россия боится метаний президента Реджепа Эрдогана. Известно, что он не поддерживал Башара Асада и, наоборот, вооружал и поддерживал сирийскую вооруженную оппозицию. Что касается, Ирана, то западные источники утверждают, что Хасан Роухани пошел на договоренности под давлением Владимира Путина.

 Какие интересы сегодня объединяют этот «тройственный союз», похож ли он на "Священный альянс" России, Пруссии и Австрии, которые в 19 веке защищали друг друга от того, что они считали дестабилизирующими идеями и влиянием? Как будет устроена послевоенная Сирия? Будет ли образовано государство Курдистан? Как и кто будет восстанавливать Сирию? Об этом в прямом эфире Правда.Ру - Виктор Надеин-Раевский, старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН


Россия-Турция-Иран: Сирию спасет новый "тройственный союз"?
Темы война в Сирии
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