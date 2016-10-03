Эрдоган напомнил ЕС об обещаных ему €3 млрд

Евросоюз не выполняет свои обязательства перед Турцией в вопросе взаимодействия по принятию и обеспечению всем необходимым беженцев. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в Анкаре.

Фото: AP

"В Турции сейчас 3 млн беженцев. Эта тема была в повестке в ООН, когда мы были на Генассамблее. Но, кажется, никто не хочет ее поднимать - не видят, хотят, чтобы о ней забыли. Обещали (в ЕС - прим. корр. ТАСС) €3 млрд, но не сдержали слово", - сказал турецкий президент. Он также отметил, что"срок заканчивается, год подходит к концу, а поступило только €179 млн".

"Это средства не для нас, а для беженцев. Они дают слово, но его не держат. И якобы дадут еще вторые €3 млрд, дадут, не дадут, неважно. Мы исполним перед теми, кто бежит от бомб, наши обязательства, как гуманитарные, так и исламские", - заключил Эрдоган.

Напомним, что в Турции в настоящее время находится около 2,7 млн сирийских и порядка 300 тысяч иракских беженцев. Частично они проживают в палаточных городках в приграничных провинциях, но большая часть расселилась по различным регионам Турции.

Читайте также:

Помощь сирийским беженцам от ЕС составит 30 евро в месяц

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня