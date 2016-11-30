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Источник Правда.Ру

В Турции призвали не понимать буквально слова Эрдогана об Асаде

Мир

В Турции попросили не понимать буквально произнесенные президентом слова о Сирии и Асаде. Об этом заявил источник в администрации турецкого лидера, пишет RT.

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Фото: AP

"Заявление президента вчера прозвучало, но оно не должно восприниматься буквально. Надеюсь, что возникшее в связи с этим недопонимание (с Россией) будет быстро преодолено", — сказал источник.

Он добавил, что комментарии по заявлению Эрдогана могут дать только высшие руководители Турции.

Как ранее писала Правда. Ру, Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на симпозиуме в Стамбуле, заявил, что турецкая армия начала военную операцию в Сирии, чтобы положить конец правлению президента САР Башара Асада.

"Мы там для того, чтобы восстановить справедливость. Мы вошли, чтобы положить конец господству тирана Асада, устроившего в стране государственный террор, а не по какой-либо другой причине", — сказал Эрдоган. Он также отметил, что Турция не претендует на сирийские земли, которые должны принадлежать их "истинным хозяевам".

Для Кремля заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по поводу свержения режима сирийского лидера Башара Асада стало новостью.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что только российские вооружённые силы находятся на территории Сирии легитимно. По словам Пескова, в Кремле надеются, что в ближайшее время поступят какие-то разъяснения на этот счёт от турецкой стороны.

Эксперты считают, что Эрдоган ведет тонкую игру. Дело в том, что 24 ноября сирийская авиация разбомбила турецкое подразделение, которое находилось в 15 километрах от города Эль-Баб, захваченного ИГИЛ (запрещено в России — прим.), на который он наступал. 24 ноября днем Эрдоган позвонил Путину.

— Я думаю, что Эрдоган позвонил для того, чтобы узнать, требовала ли Россия этого удара. Когда Владимир Владимирович, скорее всего, сказал, что нет, я думаю, что они пришли к выводу, что это некая провокация. Я думаю, что было достигнуто соглашение, что ответ должен быть неким вербальным, без нанесения ущерба сирийским ВВС и т. д. И после этого последовало это заявление Эрдогана, что Турция ответит, — рассказал Правде. Ру президент центра стратегических исследований "Россия-Исламский мир" Шамиль Султанов. Читайте больше в материале: Зачем Эрдоган угрожает свержением Асада.

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Темы Турция Реджеп Эрдоган
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