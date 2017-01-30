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Источник Правда.Ру

Украинскую красавицу подвергли травле за любовь к Москве

Мир

Признание в любви к Москве и фотографии, сделанные в российской столице финалисткой конкурса "Мисс Украина-2016",  студенткой Национального педагогического университета имени Драгоманова  Валерией Руденко, подняли настоящую волну негодования в соцсетях.

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Фото: Instagram

Надо отметить, что на прошлогоднем конкурсе красоты Валерия принимала участие от Донецкой области. После победы в конкурсе она представляет лицо одного из топовых украинских брендов Must Have.

Осенью 2016 года  Валерия Руденко решила отправиться в Москву. Гуляя по центру города, она сделала несколько хороших снимков, которые позже опубликовала в социальных сетях. Девушка рассказала подписчикам, что ей очень понравилась российская столица. Возможно о такой откровенности девушке пришлось через некоторое время и пожалеть. 

"Мы еще не расстались, а я хочу увидеть тебя снова! Felt in love with this city. Moscow (Влюбилась в этот город. Москва. - Прим. ред.)", - написала девушка в комментарии к своему фото у Красной площади.

Один из пользователей посоветовал ей оставаться в Москве навсегда с такой любовью. Её обозвали "патриоточкой" и "очередной "вне политики", со "внешностью, но без мозгов".

"Под этим долбанным триколором убивают твоих сограждан! Соскучилось? Так оставайся там навсегда...", - написали в одном из комментариев под фотографией Руденко.

"В Киев не приезжай!" - пишет другой комментатор.

"Финалистка конкурса "Мисс Украина 2016", представлявшая Донецк, лицо украинского бренда Must Have, который пиарила сама Марина Порошенко", - написала в Twitter блогер с ником Контрабандистка, опубликовав фото девушки.

Примечательно, что неизвестные начали оставлять провокационные записи на странице модели после сообщений в украинских СМИ о том, как Руденко понравилась Москва.

Однако девушка не удалила свои фото и не закрыла страницу от посторонних посетителей, несмотря на то, что буйство озлобленных пользователей соцсети под фотографиями продолжилось и дальше.

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