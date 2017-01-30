Признание в любви к Москве и фотографии, сделанные в российской столице финалисткой конкурса "Мисс Украина-2016", студенткой Национального педагогического университета имени Драгоманова Валерией Руденко, подняли настоящую волну негодования в соцсетях.
Надо отметить, что на прошлогоднем конкурсе красоты Валерия принимала участие от Донецкой области. После победы в конкурсе она представляет лицо одного из топовых украинских брендов Must Have.
Осенью 2016 года Валерия Руденко решила отправиться в Москву. Гуляя по центру города, она сделала несколько хороших снимков, которые позже опубликовала в социальных сетях. Девушка рассказала подписчикам, что ей очень понравилась российская столица. Возможно о такой откровенности девушке пришлось через некоторое время и пожалеть.
"Мы еще не расстались, а я хочу увидеть тебя снова! Felt in love with this city. Moscow (Влюбилась в этот город. Москва. - Прим. ред.)", - написала девушка в комментарии к своему фото у Красной площади.
Один из пользователей посоветовал ей оставаться в Москве навсегда с такой любовью. Её обозвали "патриоточкой" и "очередной "вне политики", со "внешностью, но без мозгов".
"Под этим долбанным триколором убивают твоих сограждан! Соскучилось? Так оставайся там навсегда...", - написали в одном из комментариев под фотографией Руденко.
"В Киев не приезжай!" - пишет другой комментатор.
"Финалистка конкурса "Мисс Украина 2016", представлявшая Донецк, лицо украинского бренда Must Have, который пиарила сама Марина Порошенко", - написала в Twitter блогер с ником Контрабандистка, опубликовав фото девушки.
Примечательно, что неизвестные начали оставлять провокационные записи на странице модели после сообщений в украинских СМИ о том, как Руденко понравилась Москва.
Однако девушка не удалила свои фото и не закрыла страницу от посторонних посетителей, несмотря на то, что буйство озлобленных пользователей соцсети под фотографиями продолжилось и дальше.
Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня
Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!
Дмитрий Песков прокомментировал участие Майка Пенса в запланированных на 28 января переговорах лидеров России и США.
Когда-то, десятилетия тому назад, мы все — сейчас взрослые, зрелые люди — родились в одной большой и прекрасной стране. Той страны больше нет — а мы остались. И наша Родина тоже осталась с нами. Ведь не может же человек быть без Родины — даже если ее пытаются отнять, предать забвению, оболгать? 25 лет назад нам сказали: будете жить в другой стране.
Вице-премьер заявил, что Россия готова принять авиастроителей Украины, обеспечить их работой и зарплатой.