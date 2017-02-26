Зачем Россия украла у Украины Аляску?

В Киеве был проведен опрос среди горожан о том, как изменилась жизнь на Украине за последние три года после Майдана.

Фото: REX

Жители украинской столицы выразили мнение, что якобы Россия отобрала Аляску у Украины. Один из опрашиваемых, отвечая на вопрос, рассказал о "революционной теории истории мира", центром которого является Украина. "Сначала словаки забрали Украину, потом турки… Нет, монголы, словаки, турки, а потом еще и Россия. Забрали Аляску. Короче, вообще ненавижу", — рассказал он об исторических открытиях, сделанных на постмайданной Украине.

По его мнению, Аляска раньше "была украинская", а теперь и "Крым забрали". Молодой человек заявил, что он истинный патриот.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Трамп отдал Аляску президенту Путину в эфире CBS. Очередной сатирический мультфильм, героями которого снова стали президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин, показал в новом выпуске своей передачи The Late Show Стивен Колберт на канале CBS.

Кроме того, России не нужно отбирать Аляску у США, сообщало наше издание. Россия в марте 1867 года продала Аляску Соединенным Штатам Америки за 7,2 млн долларов. Насколько она была бы нужна сейчас, с точки зрения военной географии?

Все минувшие 149 лет с момента продажи Аляски этот вопрос был открытым и спорным, ведь первыми освоили эту часть Северной Америки именно русские. Но эту территорию продали, по иным версиям — сдали в аренду на сто лет, которую аннулировала революция 1917 года. И деньги за сделку якобы были перечислены.

После подписания договора в 1867 году к США перешли весь полуостров Аляска, береговая полоса шириной в 10 миль южнее Аляски вдоль западного берега Британской Колумбии, а также архипелаг Александра, Алеутские острова с островом Атту, острова Ближние, Крысьи, Лисьи, Андреяновские, Шумагина, Тринити, Умнак, Унимак, Кадьяк, Чирикова, Афогнак и другие более мелкие острова. В том числе острова в Беринговом море: Св. Лаврентия, Св. Матвея, Нунивак и острова Прибылова — Св. Георгия и Св. Павла.

В теории, Аляска могла бы стать идеальным плацдармом для размещения российских сил ядерного сдерживания против США. "Но Аляску, ту Русскую Аляску, которую осваивал Семен Дежнев еще в 1648 году, конечно, жалко — как историческую потерю, а не как позицию для ракетных установок", — считает историк Зимовский.

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