Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Зачем Россия украла у Украины Аляску?

Мир

В Киеве был проведен опрос среди горожан о том, как изменилась жизнь на Украине за последние три года после Майдана.

Зачем Россия украла у Украины Аляску?
Фото: REX

Жители украинской столицы выразили мнение, что якобы Россия отобрала Аляску у Украины. Один из опрашиваемых, отвечая на вопрос, рассказал о "революционной теории истории мира", центром которого является Украина. "Сначала словаки забрали Украину, потом турки… Нет, монголы, словаки, турки, а потом еще и Россия. Забрали Аляску. Короче, вообще ненавижу", — рассказал он об исторических открытиях, сделанных на постмайданной Украине.

По его мнению, Аляска раньше "была украинская", а теперь и "Крым забрали". Молодой человек заявил, что он истинный патриот.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Трамп отдал Аляску президенту Путину в эфире CBS. Очередной сатирический мультфильм, героями которого снова стали президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин, показал в новом выпуске своей передачи The Late Show Стивен Колберт на канале CBS.

Кроме того, России не нужно отбирать Аляску у США, сообщало наше издание. Россия в марте 1867 года продала Аляску Соединенным Штатам Америки за 7,2 млн долларов. Насколько она была бы нужна сейчас, с точки зрения военной географии?

Все минувшие 149 лет с момента продажи Аляски этот вопрос был открытым и спорным, ведь первыми освоили эту часть Северной Америки именно русские. Но эту территорию продали, по иным версиям — сдали в аренду на сто лет, которую аннулировала революция 1917 года. И деньги за сделку якобы были перечислены.

После подписания договора в 1867 году к США перешли весь полуостров Аляска, береговая полоса шириной в 10 миль южнее Аляски вдоль западного берега Британской Колумбии, а также архипелаг Александра, Алеутские острова с островом Атту, острова Ближние, Крысьи, Лисьи, Андреяновские, Шумагина, Тринити, Умнак, Унимак, Кадьяк, Чирикова, Афогнак и другие более мелкие острова. В том числе острова в Беринговом море: Св. Лаврентия, Св. Матвея, Нунивак и острова Прибылова — Св. Георгия и Св. Павла.

В теории, Аляска могла бы стать идеальным плацдармом для размещения российских сил ядерного сдерживания против США. "Но Аляску, ту Русскую Аляску, которую осваивал Семен Дежнев еще в 1648 году, конечно, жалко — как историческую потерю, а не как позицию для ракетных установок", — считает историк Зимовский.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!


Аляска и Гавайи хотят отделиться от США
Комментарии
Не забудьте присоединиться к "Правде.Ру" в "Telegram". Мы рады новым друзьям
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Паста карбонара
Рецепты
Паста карбонара
Учимся составлять свой рацион правильно
Здоровье
Учимся составлять свой рацион правильно
Комментарии
Актуальная аналитика
Бывший СССР
Чем живут страны бывшего СССР?
Практика
Изучение улик: трасология, баллистика, ДНК
Газ
Украина: цена на газ и "конец истории"
Читательский топ
Смерть Чуркина: мнение судебно-медицинского эксперта
Кашпировский рассказал о роковой ошибке Порошенко
Апокалипсис: опасный астероид приближается к Земле
Поклонская рассказала о главной проблеме Крыма
Ученые: полный отказ от алкоголя опасен
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Общество
Смерть Чуркина: мнение судебно-медицинского эксперта

"Виталий Чуркин был убит спецслужбами США, российского дипломата отравили...". На вопросы Pravda.Ru ответил судебно-медицинский эксперт Эдуард ТУМАНОВ.

Смерть Чуркина: мнение судебно-медицинского эксперта
Кашпировский рассказал о роковой ошибке Порошенко
Политика
Кашпировский рассказал о роковой ошибке Порошенко
Наука и техника
Апокалипсис: опасный астероид приближается к Земле
Общество
Поклонская рассказала о главной проблеме Крыма
Здравоохранение
Борьба со лженаукой: РАН в аптечной лавке

Комиссия по борьбе со лженаукой РАН издала меморандум против гомеопатии. То, что рекомендации этой комиссии весьма напоминают меры, предпринятые в 1940-х годах в СССР против "лженауки генетики", — еще полбеды. Хуже, что многие аргументы противников гомеопатии сомнительны с точки зрения их же собственного подхода, являясь спекулятивной догматикой.

Борьба со лженаукой: РАН в аптечной лавке
ЭКСПЕРТЫ: кто займет пост Виталия Чуркина
Политика
ЭКСПЕРТЫ: кто займет пост Виталия Чуркина
Мир
Белоруссия не пропустит на свою территорию жителей Донбасса
Общество
Смерть Чуркина: мнение судебно-медицинского эксперта
Мир
Путин рассказал, сколько российских боевиков воюют в Сирии

Глава государства отметил на встрече с офицерами Северного флота успех российской операции в Сирии.

Путин рассказал, сколько российских боевиков воюют в Сирии
Египетская виза станет значительно дороже
Общество
Египетская виза станет значительно дороже
Экспертное мнение
"Донецк сейчас на грани гуманитарной катастрофы!"
Украина
Кравчук о Донбассе: "Пусть Россия забирает себе людей, нам нужна только земля"
Юрий Носовский Украина: цена на газ и "конец истории" Юрий Носовский Лейла Мамедова Как спастись от "валютной войны" Лейла Мамедова Антон Куликов Amnesty International нашла в России ненависть и вражду Антон Куликов
Комментарии
Константин Самарин Нострадамус: в 2017-м на свет появится ребенок, которому покорятся "цари мира"
Любовь Кузнецова(Одноклассники) Память Немцова в Москве "почтили" политическими лозунгами
Allan Mallon Андрей ПУРГИН: "Ситуация в Донецке крайне тяжелая — и продолжает ухудшаться"
Valeri Bogdanov Порошенко обещает "не оставлять без поддержки" крымчан
vkontakte_17295108 Виталия Чуркина все-таки отравили?
Владимир В. Ирина Волынец: ЕГЭ - американский "тест на идиотизм"
INTOLERANT Зачем Россия украла у Украины Аляску?
Фрол Покровский Кашпировский рассказал о роковой ошибке Порошенко
Саныч Сан Активист Дадин рассказал, чем займется после освобождения
Маврик Донской Ученые выяснили, кто из людей легче "покупается" на обман
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?