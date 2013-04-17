Кому на самом деле юридически принадлежит Аляска

Аляска, в переводе с местного наречия, — китовое место. У Аляски очень красивый флаг — на синем фоне восемь золотых пятиконечных звезд. Семь — ковш Большой Медведицы, восьмая — Полярная звезда. Полуостров стал штатом США в 1959 году. Американцы считают, что до этого Аляска не могла прокормить свою администрацию по причине бедности — и поэтому не являлась штатом.

189 лет назад, 17 апреля 1824 года была подписана российско-американская Конвенция об определении границы русских владений в Северной Америке. Эта Конвенция стала началом изгнания русских из Америки и в дальнейшем сыграла огромную роль в продаже в 1867 году Аляски. На полуострове сосредоточены четверть всех подземных и морских запасов США, почти 5 миллиардов баррелей нефти, запасы леса, газа, меди. Некоторые американцы не прочь продать Аляску России за один триллион долларов, чтобы сократить дефицит бюджета.

Подписание договора продажи Аляски состоялось 30 марта 1867 года в Вашингтоне. Территория площадью 1 миллион 519 тысяч км² была продана за 7,2 миллиона долларов золотом, то есть по 4,74 доллара за км² (куда более плодородная и солнечная Французская Луизиана, купленная у Франции в 1803 г., обошлась бюджету США несколько дороже — примерно по $7 за км²). Окончательно же Аляска была передана США 18 октября того же года, когда в форт Ситка прибыли российские комиссионеры во главе с адмиралом Алексеем Пещуровым. Над фортом был торжественно спущен российский флаг и поднят американский.

Со всех сторон говорят о том, что Россия совершила большую глупость, продав Аляску. Но есть мнение, что Аляска никогда не была продана. Ее сдали в аренду на 90 лет. И по истечении срока аренды в 1957 году, США с болью в сердце собирались отдавать земли назад либо попытаться продлить срок аренды за очень хорошую сумму.

Никита Хрущев фактически подарил земли Америке

И только после этого, в 1959 году, Аляска стала 49-м штатом США. Многие утверждают, что договор о передаче Аляски в собственность США никогда не был подписан СССР — как и не был подписан Российской Империей. Поэтому Аляска, возможно, безвозмездно заимствована у России.

В 1648 году, во время правления "тишайшего" царя Алексея Михайловича Романова, Семен Дежнев перебрался через пролив шириной 86 километров, разделявший Россию и Америку. Этот пролив затем назовут Беринговым. В 1732 году Михаил Гвоздев первым из европейцев определил координаты и нанес на карту 300 километров побережья, описал берега и проливы. В 1741 году Витус Беринг исследовал берега Аляски. В 1784 году полуостров осваивает Григорий Шелихов.

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Он распространяет православие среди туземцев-конягов. Приучает местных жителей к картофелю и репе. Основывает сельскохозяйственную колонию "Слава России". А заодно включает жителей Аляски в число российских подданных. Одновременно с Шелиховым Аляску осваивал купец Павел Лебедев-Ласточкин. Российская территория ширилась на юг и восток.

В 1798 году компания Шелихова объединилась с компаниями Ивана Голикова и Николая Мыльникова и стала называться Русско-Американская Компания. В книгах Николая Задорнова она описывается как разрушитель Русской Америки и преграда в освоении Дальнего Востока. Акционерами компании являлись

великие князья,

государственные деятели.

Одним из акционеров и первым ее директором был Николай Резанов (герой мюзикла "Юнона" и "Авось") У нее были монопольные права сроком на 20 лет, дарованные Павлом I, на пушнину, торговлю, открытие новых земель. Ей даровали право представлять и защищать интересы России.

Компания основала Михайловскую крепость (теперь Ситка), где были

начальная школа,

верфь,

церковь,

арсенал,

мастерские.

Каждый приходивший корабль, встречали салютом, как при Петре I. В 1802 году туземцы сожгли крепость. Через три года пала еще одна русская крепость. Английские и американские предприниматели стремились ликвидировать русские поселения и вооружали туземцев.

В 1806 году Русско-Американская компания открывает свои фактории на Гавайских (Сэндвичевых) островах. Фактории просуществовали до 1911 года.

В 1808 году Русско-Американская компания, находящаяся в Иркутске, назначает столицей Русской Америки Ново-Архангельск (бывшая Михайловская крепость). С момента создания компании и до основания столицы было добыто пушнины на сумму более 5 миллионов рублей. Шла добыча меди, угля, железа. Были построены доменные печи. Работало производство слюды.

Были созданы библиотеки и школы. Действовали театр и музей. Местных детей обучали

русскому и французскому языкам,

математике,

географии и т. п.

А через четыре года купец Иван Кусков основал в Калифорнии Форт-Росс — самый южный форпост русской колонии в Америке. Он выкупил у местных индейцев территорию, которая принадлежала Испании. Россия стала

европейской,

азиатской

и американской державой.

В Русскую Америку вошли Алеутские острова, Аляска и Северная Калифорния. В форте было более 200 подданных России — креолы, индейцы, алеуты.

Они полностью обеспечивали зерном и себя, и все население Аляски. Русско-Американская компания построила 44 судна. В том числе и паровые суда, все детали для которых были изготовлены в местных мастерских. Снарядила 25 экспедиций, из которых 15 были кругосветными. Путешествий было больше, чем у "царицы морей" Англии. Крузенштерн и Лисянский были наняты Компанией — и совершили первую в истории России кругосветку. С ними ходил и сам директор Компании Резанов. Благодаря Компании были описаны берега Ледовитого океана от Архангельска до Курильских островов и Японии. Правда, сведения хранились в секрете от правительства России.

На территории запрещалась торговля водкой. Для сохранения и воспроизводства численности животных были введены строгие меры. Англичане, вторгаясь в Аляску, истребляли все подчистую, спаивали туземцев и скупали меха за бесценок.

В 1803 году Румянцев, будущий канцлер, требовал заселения Русской Америки. Настоятельно просил

возводить в ней города,

развивать промышленность,

торговлю,

строить заводы и фабрики,

которые могли бы работать на местном сырье.

Камергер Резанов говорил, что нужно

"поболее приглашать туда русских".

Сенат отказал в переселении крепостных крестьян: боялись, что многие уйдут от помещиков. В переселении на Аляску он отказал и освободившимся от крепости крестьянам. Население в Русской Америке прирастало крайне медленно.

С 1808 году велись переговоры с США об упорядочении отношений в северо-западной части Северной Америки. Компании была против подписания такого договора.

В то время США являлись фактически второстепенной страной, у которой были вполне дружеские отношения с Россией. Благодаря невмешательству России произошло отделение колонии от Англии. Великая держава надеялась на благодарность нового государства. Но в 1819 году госсекретарь США Квинси Адамс заявил, что все государства в мире должны примириться с мыслью, что континент Северной Америки — территория только Соединенных штатов.

Он же разработал доктрину —

"для отвоевания части Американского континента у русских лучшим оружием будут время и терпение".

В 1821 году Североамериканские Соединенные штаты, как в то время называлась страна, на уровне Конгресса отмечают опасность для интересов страны колонизацию русскими северо-западного побережья Америки — Аляски и Калифорнии.

Вышедший в 1821 году Указ Александра I о запрете иностранным кораблям приближаться к русским поселениям в Америке вызвал среди американцев бурю протеста. В 1823 году была окончательно определена политика разделения мира на две системы — доктрина президента Монро, послание Конгрессу. Америка только для США — Европа для всех остальных.

17 апреля (5 апреля по старому стилю) 1824 года в Петербурге была подписана Конвенция об определении границы русских владений в Северной Америке. Граница поселений была установлена вдоль 54˚40̕параллели северной широты.

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Американцы гарантировали не селиться севернее этой границы, русские — южнее. Россия разрешила плавание вдоль побережья Америки по Тихому океану для судов обеих стран на 10 лет, так как хотела сохранить дружбу с США. Суда свободно могли заходить в заливы, бухты, гавани и внутренние воды. Американцы в дальнейшем подписали еще несколько соглашений, договоров, способствовавших уходу России с Тихого океана.

Так же было подписано соглашение с Англией о разграничении владений в Британской Колумбии (ныне провинция на западе Канады). По его условиям устанавливалась пограничная черта, которая отделяла владения Британии от русских территорий. Граница проходила на всем протяжении береговой полосы от 54˚ до 60˚ северной широты, на расстоянии 10 миль от кромки океана, с учетом всех изгибов побережья. Русско-американская граница была прямой линией.

А русско-британская — слишком извилистой. После подписания Конвенции англичане сразу же построили Ванкувер и превратили Форт-Росс в анклав. В январе 1841 Россия была вынуждена дешево и в рассрочку продать форт гражданину Мексики Саттеру, за которым стояли американские предприниматели. Госсекретарь США Сьюард в 1848 году заявил: "Нашему населению предназначено катить свои непреодолимые волны вплоть до ледяных границ Севера и до встречи с восточной цивилизацией на берегах Тихого океана". Современники очень и очень долго критиковали его за бездумную идею создания "зоопарка для полярных медведей". В прессе его называли "глупцом".

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