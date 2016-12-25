СМИ Запада оценили главные успехи Владимира Путина за 2016 год

Издание The Huffington Post подвело итоги уходящего года для Владимира Путина. Так основными достижениями российского президента, по мнению журналистов, стали успешная российская военная операция в Сирии, выход из международной изоляции, расположение к себе части европейского общественного мнения и укрепление власти внутри самой России.

Фото: АР

Как отмечает издание, победа при Алеппо позволила России осуществить стратегический прорыв. После того, как Москва объявила с трибуны ООН о начале военной операции в Сирии, она наконец достигла своих основных целей: воскресила режим Башара Асада, навязала свой сценарий переговоров о политическом будущем страны, создала вместе с Ираном "доминирующий полюс", после чего Турция присоединилась к российской позиции, а суннитские монархии Персидского залива свои позиции сдали. Также российские вооруженные силы значительно усилили свое присутствие как на море, так и на суше.

Используя право вето в Совете Безопасности, Россия блокировала инициативы западных лидеров. Россия смогла сменить статус "изгоя" на статус "задающего темп" лидера. Как пишет The Huffington Post, в Европе Россия представляется единственной страной, которая эффективно борется с исламистским терроризмом. А Владимир Путин стал некой объединяющей идеей для многочисленных европейских партий и политиков.

Лидеры Центральной Европы открыто говорят о своей близости с Владимиром Путиным: популистские партии, которые уже пришли к власти (в Венгрии, Словакии, Болгарии) или вот-вот к ней придут (в Австрии), благоприятно относятся к перспективе сближения с Россией. По мнению автора статьи, во Франции Путину удалось расположить к себе часть общественного мнения, многие французские парламентарии изменили свое мнение о российском лидере, а два серьезных кандидата в президенты Франции, Франсуа Фийон и Марин Ле Пен, ведут открытую кампанию за сближение с Россией.

Как подытоживает The Huffington Post, в России Владимир Путин обеспечил себе большинство голосов в Думе, обновил свое окружение, реформировал спецслужбы и послал сигнал угрозы олигархам, арестовав министра экономики.

Отметим, события, произошедшие в ноябре на первый взгляд, с друг другом никак не связаны, могут означать серьезный разворот в мировой политике. В Соединенных штатах выборы выиграл Дональд Трамп. Во Франции победу на праймериз Республиканской партии, получив отличные шансы попасть в следующем году в Елисеевский дворец, одержал Франсуа Фийон. В Молдавии президентом стал Игорь Додон, а Румен Радев выиграл президентские выборы в Болгарии.

Все четыре победителя — почитатели, а некоторые — даже личные друзья Владимира Путина, которые ставят перед собой цель (по крайней мере, в своих программах) положить конец существующему конфликту с Россией. Парадоксальным образом, можно было бы утверждать, что "царь", как любят называть российского лидера на Западе, стал настоящим триумфатором в этом туре выборов.

Существуют, очевидно, различные нюансы в его отношениях с этими четырьмя действующими лицами. Трамп ограничился многократным выражением своего восхищения Путиным, определяя его как настоящего лидера, он дал понять, что не намерен продолжать политику жесткого противостояния с Россией, которую вела администрация Обамы.

Учитывая эту готовность к примирению и желая сообщить миру о намерении сотрудничать с Трампом на пути улучшения отношений между двумя государствами, Путин был одним из первых, кто поздравил нового американского президента с победой.

На данный момент, однако, никто не знает, какую инициативу собирается взять в свои руки Трамп, чтобы положить конец новой холодной войне, завязавшейся после украинского кризиса, а также удастся ли ему преодолеть сопротивление сближению с Кремлем своих ближайших сотрудников из военного истеблишмента Вашингтона.

Митт Ромни, вероятный новый госсекретарь США, также настроен по отношению к России недружелюбно. Многие аналитики и крупные издания начали предостерегать Трампа от уступок Путину, если он действительно признает аннексию Крыма и предоставит Путину свободу действий в Сирии.

Однако атмосфера уже изменилась по сравнению с очень плохими отношениями между Обамой и Путиным, символом которых стало холодное рукопожатие на последней встрече на саммите в Лиме. Максимум через три месяца мы узнаем о состоянии отношений Трампа и Путина гораздо больше.

Настоящей большой победой Путина на Западе считают и неожиданную выход в лидеры Фийона, казавшимся еще недавно не многим более, чем наблюдателем в схватке Саркозии Жюппе.

Тесные отношения между ними, о которых мало кто знал до сегодняшнего дня, завязались восемь лет назад, когда оба занимали посты премьер-министров своих стран (Фийон — у Саркози, Путин — у Медведева). Отношения продолжились даже после того, как Фийон стал простым депутатом, а Путин снова занял пост президента. Фийона приглашали как на подмосковную дачу, так и в Сочи.

Теперь, когда он получил прекрасные шансы в гонке за Елисейский дворец, он не делает тайны из своей программы: конец антироссийским санкциям, окончание военных расположений НАТО на границах с Россией, дистанция в отношениях с США (как-то раз он даже использовал, следуя традиции Де Голля, выражение "американский империализм"), тесное сотрудничество с Кремлем в борьбе с ИГИЛ(запрещенной в России террористической организацией), конец враждебности в отношении союзника России Асада. От президента Франции Путин не мог бы требовать ничего большего.

Другая пара выборов имеет, конечно, меньшее значение: выборы в Молдавии были самой настоящей дуэлью между пророссийскими политиками (которые теперь разорвут соглашение с ЕС, чтобы войти в Евразийскийтаможенный союз России) и прозападными; Болгария остается членом НАТОи Европейского Союза, где она может оказать влияние на решения, которые должны приниматься единогласно.

Если к этому добавить, что в Германии, несмотря на Меркель, сохраняет свою силу пророссийская партия, в которой состоял Герхард Шредер(Gerhard Schroeder) и которой сочувствуют многие крупные промышленники; что Италия не только имеет большого друга Москвы в лице Берлускони, но и не была бы против упразднения санкций; что Москва обладает прекрасными связями на Кипре, в Греции и в Сербии, то у Путина действительно есть много поводов для радости.

А в это время все большую популярность в Восточной Европе приобретают пророссийские настроения. О растущем влиянии России пишут многие западные СМИ. При этом у многих восточноевропейских стран есть причины поддерживать новую пророссийскую волну, но на первый план все же выходит очевидная тенденция — ностальгия по "былым временам" и массовое разочарование в "европейской мечте".

Как писала Правда. Ру, провальная политика Барака Обамы привела к тому, что США уступили России роль ключевого игрока на Ближнем Востоке. Как сообщает эксперт по национальной безопасности Кейти Макфарланд, политика Обамы привела к тому, что Америке откровенно хамят.

"Его дурачит Владимир Путин, дурачат русские, дурачат китайцы, северокорейцы и иранцы. США позволяют помыкать собой. О нас забывают, нам хамят. Это проявляется как в незначительных вещах, когда президенту не смогли найти трап для самолета, так и в значительных, когда русские прямым текстом говорят США: "Послушайте, ребята, если вы будете нам мешать, мы вас разбомбим". И у Америки нет никакого дополнительного преимущества", — сообщила Макфарланд в эфире телеканала Fox News 5 сентября.

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