Британия потратила прорву денег на слежку за "дымящим Кузнецовым"

Операция по слежке за российскими судами, среди которых находится авианосец "Адмирал Кузнецов", обошлась Великобритании в 1,4 миллиона фунтов.

Фото: АР

Эти данные получило британское издание The News в ответ на запрос, направленный в соответствии с законом о свободном доступе к информации. Журналисты узнали, что направляясь в Сирию, группа кораблей российского флота прошла рядом с Великобританией. Для ее сопровождения были направлены британские эсминец "Дункан" и фрегат "Ричмонд".

Расходы на топливо и зарплату персоналу тогда обошлась Великобритании в 1,394 миллиона фунтов. Сообщается, что Британский Королевский флот потратит на слежение за авианосной группой ВМФ РФ, которая возвращается на базу в Североморск, примерно такую же сумму.

Напомним, группа кораблей Северного флота ВМФ в России отправилась 15 октября к берегам Сирии. В ее состав вошли тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов", тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий", а также большие противолодочные корабли "Североморск", "Вице-адмирал Кулаков" и суда обеспечения.

Ранее сообщалось, что "Адмирал Кузнецов" возглавит постоянную группировку ВМФ России в Средиземном море и будет находиться у берегов Сирии до конца января. Зарубежные блогеры не раз критиковали крейсер, писали что "корабль-то дымит!". Они, как выяснилось, отлично разбираются в типах силовых установок корбалей российского флота. Причем все поголовно.

Дымящий "Адмирал Кузнецов" сразу же был объявлен символом упадка российского военно-морского флота, который из последних сил пытается добраться до берегов Сирии. Как рассказал Politonline. Ru экс-командующий Северным флотом Вячеслав Попов, с "Адмиралом Кузнецовым" все в порядке, "корабль в нормальном состоянии, он проходил сооветствующие ремонты".

"Дымит? Да, есть у него такое. Потому что работает на мазуте, у него котлы мазутные. А когда корабль идет на мазуте, из трубы бывает дым. Странного здесь ничего нет. Так и должно быть, это естественно. Когда идет атомный крейсер "Петр Великий", у него дыма нет, потому что, у него ядерная энергетическая установка. И так же нет дыма, если идут корабли на дизельных двигателях. Такие, например, как большие противолодочные корабли "Североморск" и "Кулаков", — заявил адмирал.

Отметим, тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" является крупнейшим кораблем ВМФ России и Евразии. Его водоизмещение 61390 тонн, длина летной палубы 306 метров, ширина 71 и высота 64 метра, максимальная скорость 29 узлов. "Адмирал Кузнецов" может нести до 50 самолетов и вертолетов, численность экипажа вместе с летчиками составляет 1980 человек.

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