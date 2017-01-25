Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Британия потратила прорву денег на слежку за "дымящим Кузнецовым"

Мир

Операция по слежке за российскими судами, среди которых находится авианосец "Адмирал Кузнецов", обошлась Великобритании в 1,4 миллиона фунтов.

Британия потратила прорву денег на слежку за дымящим Кузнецовым
Фото: АР

Эти данные получило британское издание The News в ответ на запрос, направленный в соответствии с законом о свободном доступе к информации. Журналисты узнали, что направляясь в Сирию, группа кораблей российского флота прошла рядом с Великобританией. Для ее сопровождения были направлены британские эсминец "Дункан" и фрегат "Ричмонд".

Расходы на топливо и зарплату персоналу тогда обошлась Великобритании в 1,394 миллиона фунтов. Сообщается, что Британский Королевский флот потратит на слежение за авианосной группой ВМФ РФ, которая возвращается на базу в Североморск, примерно такую же сумму.  

Напомним, группа кораблей Северного флота ВМФ в России отправилась 15 октября к берегам Сирии. В ее состав вошли тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов", тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий", а также большие противолодочные корабли "Североморск", "Вице-адмирал Кулаков" и суда обеспечения.

Ранее сообщалось, что "Адмирал Кузнецов" возглавит постоянную группировку ВМФ России в Средиземном море и будет находиться у берегов Сирии до конца января. Зарубежные блогеры не раз критиковали крейсер, писали что "корабль-то дымит!". Они, как выяснилось, отлично разбираются в типах силовых установок корбалей российского флота. Причем все поголовно.

Дымящий "Адмирал Кузнецов" сразу же был объявлен символом упадка российского военно-морского флота, который из последних сил пытается добраться до берегов Сирии. Как рассказал Politonline. Ru экс-командующий Северным флотом Вячеслав Попов, с "Адмиралом Кузнецовым" все в порядке, "корабль в нормальном состоянии, он проходил сооветствующие ремонты".

"Дымит? Да, есть у него такое. Потому что работает на мазуте, у него котлы мазутные. А когда корабль идет на мазуте, из трубы бывает дым. Странного здесь ничего нет. Так и должно быть, это естественно. Когда идет атомный крейсер "Петр Великий", у него дыма нет, потому что, у него ядерная энергетическая установка. И так же нет дыма, если идут корабли на дизельных двигателях. Такие, например, как большие противолодочные корабли "Североморск" и "Кулаков", — заявил адмирал.

Отметим, тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" является крупнейшим кораблем ВМФ России и Евразии. Его водоизмещение 61390 тонн, длина летной палубы 306 метров, ширина 71 и высота 64 метра, максимальная скорость 29 узлов. "Адмирал Кузнецов" может нести до 50 самолетов и вертолетов, численность экипажа вместе с летчиками составляет 1980 человек.

Читайте  последние новости  Pravda.Ru  на сегодня

 

 

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!


"Дымовая завеса": в чем секрет "Адмирала Кузнецова"?
Комментарии
Не забудьте присоединиться к "Правде.Ру" в "Telegram". Мы рады новым друзьям
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Капустный пирог для ленивых
Рецепты
Капустный пирог для ленивых
Действие благовоний на организм человека
Здоровье
Действие благовоний на организм человека
Комментарии
Актуальная аналитика
США и Канада
"Революция Трампа": Куда приведет США восстание элит?
Как отстоять права
Херсонесский заповедник: Подарим батьке Порошенко?
Финансы
﻿Украина: С таким кредитом и дефолта не надо
Читательский топ
Иран становится большой проблемой
После телефонного разговора банковская карта жительницы Чебоксар опустела
Валютные качели: Сколько будет стоить рубль?
Россия — США: Торг или сотрудничество?
"Кремлевское масло" возмутило украинского журналиста
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Ближний Восток
Иран становится большой проблемой

После странной истории с использованием ВКС России военного аэродрома в Хамадане (Иран) стало абсолютно ясно, что полного доверия Тегерану быть не может. События последних дней только усиливают это впечатление. Российско-иранские противоречия проявляются уже не только вокруг Сирии, но начинают влиять и на отношения РФ с США. А это уже серьезно.

Иран становится большой проблемой
После телефонного разговора банковская карта жительницы Чебоксар опустела
Происшествия
После телефонного разговора банковская карта жительницы Чебоксар опустела
Валютный
Валютные качели: Сколько будет стоить рубль?
США и Канада
Россия — США: Торг или сотрудничество?
Ближний Восток
Иран становится большой проблемой

После странной истории с использованием ВКС России военного аэродрома в Хамадане (Иран) стало абсолютно ясно, что полного доверия Тегерану быть не может. События последних дней только усиливают это впечатление. Российско-иранские противоречия проявляются уже не только вокруг Сирии, но начинают влиять и на отношения РФ с США. А это уже серьезно.

Иран становится большой проблемой
Глава минтруда рассказал о снижении пенсий
Экономика
Глава минтруда рассказал о снижении пенсий
Здоровье
"Магов и экстрасенсов никто к врачам приравнивать не собирается"
Евросоюз
Переобуваются все — от Рима до Варшавы
Криминал
У охранника "Газпрома" украли унитаз ценой с автомобиль

В краже мужчина подозревает мигрантов, которые проводили ремонт в его квартире.

У охранника "Газпрома" украли унитаз ценой с автомобиль
После телефонного разговора банковская карта жительницы Чебоксар опустела
Происшествия
После телефонного разговора банковская карта жительницы Чебоксар опустела
Мир
"Кремлевское масло" возмутило украинского журналиста
США и Канада
Россия — США: Торг или сотрудничество?
Александр Широкорад Херсонесский заповедник: Подарим батьке Порошенко? Александр Широкорад Юрий Носовский ﻿Украина: С таким кредитом и дефолта не надо Юрий Носовский Любовь Степушова Переобуваются все — от Рима до Варшавы Любовь Степушова
Комментарии
Татьяна Волина Могли взорваться: Роскосмос отозвал все двигатели "Протонов-М"
Сергей Кравцов(Mail.Ru) Большинство россиян запрещает выдавать Сноудена
Сергей Кравцов(Mail.Ru) Жительница Приморского края прописала в квартире больше 9 тыс. мигрантов
Vladivir Rodin Pizza Hut обанкротилась, несмотря на Горбачева
????? 000 Решение суда Петербурга: Мемориальную доску Колчаку придется демонтировать
????? 000 Решение суда Петербурга: Мемориальную доску Колчаку придется демонтировать
Добрый Человек))) Херсонесский заповедник: Подарим батьке Порошенко?
Матрена Фирсовна(Facebook) Переобуваются все — от Рима до Варшавы
Андрей Небензя "Неудобные вопросы" Грэма Филлипса не понравились в британском парламенте
vkontakte_275990583 Глава минтруда рассказал о снижении пенсий
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?