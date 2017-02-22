Берлин требует реализовать соглашения о прекращении огня на Донбассе

К немедленной реализации соглашений о прекращении огня настоятельно призвал обе стороны конфликта на Донбассе глава МИД Германии Зигмар Габриэль. В противном случае есть риск усиленной военной эскалации, заявил он.

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"Мы можем только настоятельно призывать обе стороны немедленно реализовать соглашение, в противном случае есть риск усиленной военной эскалации с многочисленными жертвами среди гражданского населения и непрекращающегося тупика в политическом процессе", - цитирует министра сообщение МИД ФРГ.

Кроме того, в глава внешнеполитического веомства Германии сегодня выразил недоумение, почему, вопреки достигнутым соглашениям, сорвался отвод вооружений от линии фронта в Донбассе. По его словам, "самое важное - установить перемирие, отвести тяжелые вооружения и предоставить ОБСЕ данные, которые обещали предоставить уже давно, - о расположении тяжелых вооружений".

Как сообщала сегодня "Правда.Ру", экс-президент Украины Виктор Янукович написал письмо мировым лидерам, в котором, кроме всего прочего, внес свои предложения по урегулированию украинского кризиса. В частности, он коснулся ситуации на Донбассе.

Ранее Янукович заявил, что за события в Донбассе несет ответственность нынешнее руководство Украины. По его словам, "нынешнее руководство Украины не имело никаких оснований для начала военных действий против мирного населения, и они должны нести за это ответственность".

"Погибло около 10 тысяч людей, тысячи пропали без вести, сотни тысяч эмигрировали в другие страны. Донбасс в руинах, продолжается война. Моё глубокое убеждение, что война, развязанная нынешней властью - грубое нарушение прав человека и конституции Украины", - добавил он.

Также в своем письме экс-президент предлагает "включить в переговоры в рамках нормандского формата представителей протестующей стороны, представляющей народ Донбасса".

А в случае, если Киев не выполнит минские соглашения, необходимо провести референдум о статусе Донбасса, считает Янукович. По его мнению, только принуждение властей Киева к выполнению минских договоренностей сможет изменить ситуацию в стране.

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