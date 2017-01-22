Daily Mail: Россия сможет разгромить британскую армию за один день

Армия Великобритании не сможет оставаться эффективной боевой силой, если будет урезан военный бюджет, считают эксперты Центра исторического анализа и исследования конфликтов (CHACR).

Фото: AP

"Урезание расходов на оборону приводит к тому, что единственное оставшееся боевое подразделение британской армии может быть полностью уничтожено за один день "компетентным врагом", таким как Россия", — приводит Daily Mail в воскресенье, 22 января, основные тезисы из доклада.

По мнению экспертов, уменьшение финансирования приводит к истощению возможностей армии, особенно в части противостояния серьезным угрозам.

"И хотя в докладе признается, что Великобритании не угрожает немедленное прямое нападение, все же отмечается, что страна может быть втянута в конфликт", — пишет газета. Уточняется, что втягивание в конфликты возможно в случае агрессии по отношению к союзникам Лондона или "стратегически важным странам".

В то же время, по словам министра обороны Королевства Майкла Фэллона, Великобритания не может вести диалог с Россией на равных, поскольку она является стратегическим конкурентом Запада.

Фэллон добавил, что готов работать с новым министром обороны (США) Джеймсом Мэттисом, "чье назначение широко приветствовали Вооруженные силы США, все наши союзники по НАТО, чтобы действовать решительно против российской агрессии по отношению к НАТО, чтобы уменьшить накал напряжения в отношениях с Москвой".

Однако сотрудничество с РФ нужно продолжать, уверен Фэллон. В частности, по ситуации в Сирии.

В конце декабря The Telegraph сообщала, что британские ВС готовятся к сокращению расходов, несмотря на ранее анонсированное увеличение финансирования. Источники поясняли, что из-за падения курса фунта стерлингов к доллару уже заказанное вооружение американского производства будет стоить "значительно дороже, чем раньше". В связи с этим армия, по данным СМИ, вынуждена прибегнуть к большей экономии, чем планировалось.

Напомним, британскую армию учат воевать против российских танков. В конце декабря в долине Солсбери военные имитировали вторжение Путина в Прибалтику. И картина у них получилась более чем реалистичная: на боле "боя", где солдаты НАТО должны будут противостоять "войскам Путина, вторгающимся в Эстонию", гремели гусеничными траками самые настоящие российские танки — Т-72 и Т-55. Как сочло армейское начальство, солдаты должны "прочувствовать момент вторжения Путина".

Как сообщала Правда. Ру, британским СМИ стало известно о том, что незадолго до голосования в парламенте по модернизации ядерного щита Британии, случилась неудача с запуском баллистической ракеты Trident II D5, однако правительство страны умолчало об этом факте.

Пуск был произведен в июне прошлого года у побережья Флориды с Vengeance — одной из четырех британских ядерных подлодок, однако информация об этом просочилась только сейчас.

Запуск стал единственным за четыре года, и теперь могут возникнуть серьезные опасения относительно надежности ракеты. Причина неудачного испытания не раскрывается. Trident II D5, которая не была оснащена ядерным боезарядом, отклонилась от заданного курса и полетела в сторону побережья США.

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