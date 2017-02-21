The Hill: Даже вечные санкции не заставят Россию отдать Крым

Лидеры республиканцев в конгрессе США сразу после состоявшегося разговора между Трампом и Путиным ясно дали понять: любые попытки новой администрации отменить антироссийские санкции будут встречены яростным сопротивлением. Более того, как заявил лидер парламентского большинства Митч Макконнелл , сенатор от Кентукки., "следует думать об их расширении".

Политику непрестанного "противостояние злу" поддерживают и другие республиканцы - Джон Маккейн и Марко Рубио. К ним примыкают сенаторы-демократы. Однако такой подход очень глупый: такая политика полностью оторвана и от исторических корней и от возникшего после холодной войны геополитического расклада.

Об этом в своем материале для американского издания The Hill пишет Александр Марковский, который напоминает, что Украина, у которой нет с Крымом никаких связей - ни исторических, ни культурных, - не обладает никакими законными правами на этот объект недвижимости.

Крым был частью России с 1783 года, когда Российская Империя отобрала его у Османской Империи, до 1954 года, когда премьер Советского Союза Никита Хрущев совершил символический жест, передав его от Российской Республики Украинской Республике.

Затем наступил 1991 год, великой страны не стало - СССР распался, Украина получила независимость, а полуостров попал в состав нового государства. Русское население Крыма оказалось под украинской властью словно в ловушке. В Крыму всегда господствовали - пророссийские настроения, варьировавшиеся от придания официального статуса русскому языку до открытого сепаратизма.

Каждый клочок земли в Севастополе пропитан русской кровью, проливавшейся в бесчисленных войнах за этот стратегически важный город, жемчужину России, поэтому русские не могут не считать Крым землей, принадлежащей им по праву.

Непонимание истории заставляет сторонников санкций смотреть на присоединение Крыма как на моральный вопрос. В результате они поддаются иллюзиям, веря, что выгоды от снятия санкций в конечном счете должны перевесить для России запрошенную за него цену. Но совершенно иного мнения придерживаются россияне, считая, что вопрос это геополитический. Поэтому они и готовы идти на такие жертвы, которые Запад и представить себе не может. Крым - российский и это навсегда, сколько бы долго не продолжались санкции за его присоединение.

Именно поэтому введение Обамой санкций против России было самой величайшей глупостью со времен Второй мировой войны. Это превратило Америку из объекта любви и надежд в предмет ненависти. Оно дало импульс милитаристским тенденциям и подтолкнуло российскую внешнюю политику к враждебным отношениям с Западом.

Когда президент Обама радостно заявил, что санкции наносят ущерб российской экономике, он фактически подтвердил идею Путина о том, что Запад осознанно стремится к тому, чтобы российский народ сталкивался с лишениями. Противостояние России с Западом - классическая тема холодной войны - заставило россиян сплотиться вокруг своего президента так, как это не происходило со времен Иосифа Сталина.

Именно поэтому, резюмирует автор, чем дольше будет продолжаться давление на Россию, тем более непримиримой она будет становиться, а значит - тем более напряженной будет обстановка в мире, снова возвращая нас в эпоху холодной войны.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня