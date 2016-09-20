Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Боевики "Джебхат ан-Нусра" наступают в Алеппо

Мир

20 cентября боевики запрещенной в РФ организации "Джебхат ан-Нусра" начали наступление на севере сирийского города Алеппо.

В Алеппо продолжается наступление боевиков
источник Pravda.Ru

Об этом заявил российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

"20 сентября около пяти часов утра после артиллерийского обстрела боевики "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) перешли из района Мухаим-Хандрат на севере Алеппо в наступление в направлении квартала Шейх-Максуд", цитирует ТАСС заявление российских военных.

По данным российского центра, "Джабхат ан-Нусра" ведет наступление на юго-западной окраине Алеппо с направления Хан-Туман на позиции сирийской армии в районе академии имени Асада и квартала 1070.

"Атаке террористов предшествовала массированная артиллерийская подготовка с 19:30 до 20:00 из танков, реактивных систем залпового огня и минометов. Обстрелам подверглись позиции правительственных войск и жилые кварталы на юго-западной окраине Алеппо", - сказал представитель российского центра.

По его словам, информация о жертвах и пострадавших среди сирийских военнослужащих и мирного населения уточняется.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня

Темы алеппо боевики наступление
Комментарии
Психопаты мало двигаются?
Здоровье
Психопаты мало двигаются?
Дубинкой в лоб вместо обручального кольца
Общество
Дубинкой в лоб вместо обручального кольца
Правила этикета: Не дави блох на людях
поучительно
Правила этикета: Не дави блох на людях
Комментарии
Актуальная аналитика
Южная Азия
Родриго Дутерте подхватил флаг Уго Чавеса
Инвестиции
Перестройка российской экономики дает результаты
США и Канада
﻿Яков Кедми: "С терроризмом можно бороться только сообща"
Читательский топ
Плевнелиев предложил проверять кандидатов в президенты Болгарии вопросом "Чей Крым?"
НАСА сообщило о глобальном изменении положения знаков зодиака
Forbes: США проиграют войну возродившейся России
"При Украине такого не было": Как голосуют крымские татары
Российский газ уже не нужен Европе?
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Евросоюз
Плевнелиев предложил проверять кандидатов в президенты Болгарии вопросом "Чей Крым?"

Президент Болгарии Росен Плевнелиев призывает население строить американскую модель.

Плевнелиев предложил проверять кандидатов в президенты Болгарии вопросом "Чей Крым?"
НАСА сообщило о глобальном изменении положения знаков зодиака
Занимательные Новости
НАСА сообщило о глобальном изменении положения знаков зодиака
Мир
Forbes: США проиграют войну возродившейся России
Политика
"При Украине такого не было": Как голосуют крымские татары
Евросоюз
Болгария сделает попытку стать другом России

У болгар наконец появилась возможность выбрать такого президента, который желал бы поддерживать с Россией дружеские отношения и относится без подобострастия к Евросоюзу и НАТО. Но воспользуется ли Болгария выпавшим шансом стать суверенной страной? Или сработает развернутая программа демонизации кандидата от левых сил — Румена Радева?

Болгария сделает попытку стать другом России
Плевнелиев предложил проверять кандидатов в президенты Болгарии вопросом "Чей Крым?"
Евросоюз
Плевнелиев предложил проверять кандидатов в президенты Болгарии вопросом "Чей Крым?"
Выборы
Рецепты закончились: Каспаров оставил России "только один шанс"
Евросоюз
Болгария выбирает Россию: Смогут ли левые переломить русофобию властей?
Мир
Британский лидер партии: Путин равен Черчиллю и Тэтчер

Новый лидер Партии независимости Великобритании Дайан Джеймс поставила президента России в один ряд с Маргарет Тэтчер и Уинстоном Черчиллем.

Британский лидер партии: Путин равен Черчиллю и Тэтчер
НАСА сообщило о глобальном изменении положения знаков зодиака
Занимательные Новости
НАСА сообщило о глобальном изменении положения знаков зодиака
Ближний Восток
Представитель США сбежала от российских обвинений в ООН
Экономика
По решению суда Болгария выплатит России 400 млн евро как часть долга за АЭС "Белене"
Любовь Люлько Родриго Дутерте подхватил флаг Уго Чавеса Любовь Люлько Фархат Измайлов Китай научился создавать дождевые облака Фархат Измайлов Юрий Носовский Производственная практика: Чем обернется? Юрий Носовский
Комментарии
Алексей Котов(Одноклассники) США заявили, что конвой ООН подвергся авиаудару
Petko Ganchev Родриго Дутерте подхватил флаг Уго Чавеса
Евгений Трошин НАСА сообщило о глобальном изменении положения знаков зодиака
Евгений С-н Производственная практика: Чем обернется?
Wladimir Molendor Плевнелиев предложил проверять кандидатов в президенты Болгарии вопросом "Чей Крым?"
Wladimir Molendor Юрий Кублановский: Наш язык умрет без нашей защиты
Сева Петров Эстонский политик: "Колонна из 5000 молодых русских" готова к перевороту в стране
Сева Петров Эстонский политик: "Колонна из 5000 молодых русских" готова к перевороту в стране
Сева Петров Европа не признала итоги крымских выборов в Госдуму
strateg s Барнаульцев опять атакуют вонючие божьи коровки
О проекте Карта сайта Архив RSS Реклама Обратная связь Мы в соцсетях
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2016, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?