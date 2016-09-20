20 cентября боевики запрещенной в РФ организации "Джебхат ан-Нусра" начали наступление на севере сирийского города Алеппо.
Об этом заявил российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.
"20 сентября около пяти часов утра после артиллерийского обстрела боевики "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) перешли из района Мухаим-Хандрат на севере Алеппо в наступление в направлении квартала Шейх-Максуд", цитирует ТАСС заявление российских военных.
По данным российского центра, "Джабхат ан-Нусра" ведет наступление на юго-западной окраине Алеппо с направления Хан-Туман на позиции сирийской армии в районе академии имени Асада и квартала 1070.
"Атаке террористов предшествовала массированная артиллерийская подготовка с 19:30 до 20:00 из танков, реактивных систем залпового огня и минометов. Обстрелам подверглись позиции правительственных войск и жилые кварталы на юго-западной окраине Алеппо", - сказал представитель российского центра.
По его словам, информация о жертвах и пострадавших среди сирийских военнослужащих и мирного населения уточняется.
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