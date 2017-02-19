Ни дня без России: Гройсман поведал о "российской зависти" к успехам Украины

Премьер-министр Гройсман разразился на своей странице в Facebook длинной тирадой, убеждая своих подписчиков в том, что Россия начала новую "интенсивную атаку" на Украину.

Фото: AP

По его словам, "потерпев поражение в Новороссии", Кремлю ничего другого не остается, как усилить попытки "разрушить Украину", тем более, как утверждает Гройсман, именно сейчас украинская экономика "ожила и показывает бурное развитие", о чем говорит рост ВВП страны по итогам 2016 года.

"Успех Украины — это серьезная угроза для России. Именно поэтому сейчас интенсивно делаются попытки отрицать и преуменьшать любой прогресс, которого мы достигли за последний год", — заявил Гройсман.

Украинский премьер не оригинален в своих фантазиях. Не так давно в этом же ключе выступил замглавы администрации президента Украины Константин Елисеев, заявивший, что стабилизация украинской экономики "раздражает" Россию. Именно поэтому, убежден Елисеев, и "происходит обострение на Донбассе". По его словам, Россия якобы пытается "дискредитировать Украину и ее успехи", чтобы на Западе перестали поддерживать Киев.

Но на днях украинский президент в своих высказываниях обошел обоих. Как сообщала "Правда.Ру", выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, Петр Порошенко заявил, что "Путин ненавидит Украину глубоко и искренне. Он отрицает уникальность украинского государства и народа".

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