Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Ни дня без России: Гройсман поведал о "российской зависти" к успехам Украины

Мир

Премьер-министр Гройсман разразился на своей странице в Facebook длинной тирадой, убеждая своих подписчиков в том, что Россия начала новую "интенсивную атаку" на Украину.

359740.jpeg
Фото: AP

По его словам, "потерпев поражение в Новороссии", Кремлю ничего другого не остается, как усилить попытки "разрушить Украину", тем более, как утверждает Гройсман, именно сейчас украинская экономика "ожила и показывает бурное развитие", о чем говорит рост ВВП страны по итогам 2016 года.

"Успех Украины — это серьезная угроза для России. Именно поэтому сейчас интенсивно делаются попытки отрицать и преуменьшать любой прогресс, которого мы достигли за последний год", — заявил Гройсман.

Украинский премьер не оригинален в своих фантазиях. Не так давно в этом же ключе выступил замглавы администрации президента Украины Константин Елисеев, заявивший, что стабилизация украинской экономики "раздражает" Россию. Именно поэтому, убежден Елисеев, и "происходит обострение на Донбассе". По его словам, Россия якобы пытается "дискредитировать Украину и ее успехи", чтобы на Западе перестали поддерживать Киев.

Но на днях украинский президент в своих высказываниях обошел обоих. Как сообщала "Правда.Ру", выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, Петр Порошенко заявил, что "Путин ненавидит Украину глубоко и искренне. Он отрицает уникальность украинского государства и народа".

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!

Комментарии
Не забудьте присоединиться к "Правде.Ру" в "Telegram". Мы рады новым друзьям
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Салаты по-корейски
Рецепты
Салаты по-корейски
Каши, которые не полнят
Красота
Каши, которые не полнят
Комментарии
Актуальная аналитика
Центр. Азия
Уроки Афганистана: там ковалась победа в Сирии
Власть
Секты экстремистов: Тревогу бить уже поздно?
Россия
Вещий Олег — киевский или русский?
Читательский топ
"Крым может стать разменной монетой в более крупной политической схеме"
Глава МВД Украины пообещал Европе десятки тысяч убитых русских и толпы беженцев
Как министр Лавров потроллил в Мюнхене Евросоюз
Доказано: жизнь после смерти существует
Юрий КОТ: То, что сегодня происходит с Украиной, дело рук таких мерзавцев, как Семенченко
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
"Крым может стать разменной монетой в более крупной политической схеме"

Торг, касающийся интересов США, не только по Украине, но в более широком смысле, ведет президент Дональд Трамп, уверен польский историк Анджей ЗАПАЛОВСКИЙ.

"Крым может стать разменной монетой в более крупной политической схеме"
Глава МВД Украины пообещал Европе десятки тысяч убитых русских и толпы беженцев
Украина
Глава МВД Украины пообещал Европе десятки тысяч убитых русских и толпы беженцев
Мир
Как министр Лавров потроллил в Мюнхене Евросоюз
Наука и техника
Доказано: жизнь после смерти существует
Мир
От мертвого осла уши: реакция на требование Трампа "вернуть Крым"

Дональд Трамп требует вернуть Крым Украине и вообще "занимает невероятно жесткую позицию по России", сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

От мертвого осла уши: реакция на требование Трампа "вернуть Крым"
Борьба со лженаукой: РАН в аптечной лавке
Здравоохранение
Борьба со лженаукой: РАН в аптечной лавке
США и Канада
Крым — Украине? Сначала Техас — Мексике!
Партии
Символ веры Каспарова: "США - сияющий город на холме"
Наука и техника
Доказано: жизнь после смерти существует

За основу специалисты взяли сведения, которые им предоставили люди, перенесшие клиническую смерть.

Доказано: жизнь после смерти существует
"Крым может стать разменной монетой в более крупной политической схеме"
Мир
"Крым может стать разменной монетой в более крупной политической схеме"
Политика
Президент России подписал указ о признании документов, выданных в ДНР и ЛНР
Мир
Как министр Лавров потроллил в Мюнхене Евросоюз
Дмитрий Нерсесов Трамп и Нетаньяху взрывают Палестину Дмитрий Нерсесов Степан Корнеев Вулканы сгубили динозавров раньше, чем астероид Степан Корнеев Юрий Носовский Мигранты: лечить нельзя выслать Юрий Носовский
Комментарии
bugbu mijio Символ веры Каспарова: "США - сияющий город на холме"
Alexandr Chaly Что означает признание Россией паспортов ДНР и ЛНР
Андрей Ступников Как министр Лавров потроллил в Мюнхене Евросоюз
vkontakte_378129471 Борьба со лженаукой: РАН в аптечной лавке
Олег леонидов Что означает признание Россией паспортов ДНР и ЛНР
Petko Ganchev Трамп и Нетаньяху взрывают Палестину
Andrey Shmarin Меркель в Мюнхене: "Отношения с Россией надо улучшать"
Иван Офицеренко Кто спонсирует науку в США
Сергей Кравцов(Mail.Ru) Как министр Лавров потроллил в Мюнхене Евросоюз
Сергей Кравцов(Mail.Ru) Глава МВД Украины пообещал Европе десятки тысяч убитых русских и толпы беженцев
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?