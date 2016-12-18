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Источник Правда.Ру

Дамаск представил доказательства использования химоружия боевиками

Мир

Доказательства применения боевиками химического вещества иприт передали власти Сирии представителям международной миссии Организации по запрещению химического оружия.

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Фото: AP

Об этом сообщил в воскресенье официальный представитель национального органа Сирии по осуществлению Конвенции о запрещении химического оружия Самер Аббас.

Речь идет о собранных экспертами Минобороны РФ свидетельствах о применении 31 октября 2016 года в населенном пункте Маррет-Умм-Хауш района Африн провинции Алеппо 240-миллиметровой минометной мины, снаряженной ипритом, уточнил представитель Нацоргана.

"Мы предъявили миссии все документы, они были проверены и приняты. Миссия еще раз приедет в Сирию, чтобы забрать пробы, которые впоследствии будут проанализированы", - сказал Аббас.

Миссия приняла только документальные свидетельства для организации исследования, а материальные доказательства (пробы - ред.) опломбированы и оставлены на ответственное хранение сирийцам до разрешения финансовых затруднений по доставке чартерным рейсом в Гаагу. Ориентировочное время доставки проб - январь 2017 года. 

Миссия работала по официальному запросу сирийских властей с 12 декабря в Дамаске. В составе - восемь инспекторов из США, Великобритании, Австралии, Словакии и Словении.

От представителей миссии после передачи свидетельств комментариев не последовало.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, в конце ноября запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство" применила при ракетном обстреле оппозиционной "Свободной сирийской армии" в района Халилийе на севере Сирии химическое оружие. Об этом сообщало агентство Anadolu со ссылкой на генштаб ВС Турции.

Доказательства этому нашло Минобороны России. По словам официального представителя ведомства генерал-майора Игоря Конашенкова, экспресс-идентификация девяти проб показала наличие в оружии хлора и белого фосфора.

При этом, несмотря на приглашение к совместной работе, Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) до сих пор не направила в Алеппо своих экспертов. "Однако это не мешает отдельным представителям ОЗХО дистанционно навешивать ярлыки и не признавать факты применения химического оружия в Алеппо против мирного населения", - заключил тогда Конашенков.

14 ноября из-за применения боевиками химоружия в Алеппо пострадали 30 сирийских военных. По сведениям главы Минобороны России Сергея Шойгу в результате двух химатак террористов на прошлой неделе были госпитализированы десятки человек.

Ранее глава департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов сообщил, что террористы из "Исламского государства" (запрещено в РФ) получили доступ к производству химического оружия. По мнению главы департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаила Ульянова, диапазон потенциальных мишеней боевиков очень сложно оценить.

"Может быть, цели ИГ находятся не только на Ближнем или Среднем Востоке, но и в Европе, США или России. Однако, об этом можно говорить только в том случае, если это оружие действительно существует, а если информация о его наличии у боевиков распространяется намеренно, то стоит говорить не о потенциальных жертвах химического оружия, а о жертвах информационной войны", - считает собеседник Pravda.Ru.

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Темы иприт химоружие война в Сирии
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