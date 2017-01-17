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Источник Правда.Ру

Москва запретит США похищать россиян

Мир

Россия продолжит добиваться от уже новой администрации Белого дома прекращения незаконной практики похищения российских граждан из третьих стран

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Дл того, чтобы  вернуть россиян, осужденных по политизированным обвинениям, наша сторона  готова предложить  Вашингтону задействовать Страсбургскую конвенцию от 1983 года о передаче осужденных в страны их гражданства. Москва, в свою очередь, готова пойти на применение механизма конвенции в отношении тех американцев, которые сегодня отбывают срок в российских тюрьмах и уже попросили передать их в США по конвенции.

Москва надеется, что при избранном президенте США Дональде Трампе Вашингтон перестанет заниматься похищением российских граждан из третьих стран и «разгребет завалы» политизированных дел против россиян, инициированных при уходящей администрации Барака Обамы.

Об этом «Известиям» заявил уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов. Называя подобную практику неприемлимой, Россия продолжит добиваться ее прекращения в контактах с новой администрацией.

"Мы продолжим работать по всем эпизодам в надежде, что новая администрация проявит более конструктивный подход и начнет расчищать все ужасающие завалы в двусторонних отношениях, созданных администрацией Обамы", - заявил Константин Долгов.

Этот вопрос не будет касаться лиц, отбывающих наказания за совершение уголовных преступлений на территории этой страны. Конечно, консульская помощь необходима и в этом случае, и она оказывается.  Речь же идет о случаях, к которым применима конвенция Совета Европы

"Но это не прямой обмен как таковой, так как конвенция этого не предусматривает, - отметил дипломат. - К примеру, в случае с Ярошенко мы говорили о том, что при применении США конвенции и возвращении его в страну гражданства мы готовы были бы на основе взаимности эту конвенцию применить к конкретным американским гражданам, сидящим в российских тюрьмах. Теоретически такой вариант мог бы быть задействован и в случае с Бутом. Естественно, для этого необходимо соблюдение некоторых формальностей. Бут пока не просил официально о применении конвенции".

Что же касается дела Константина Ярошенко, российского летчика, заключенного в американской тюрьме «Форт Дикс» на 20 лет, то все условия конвенции уже выполнены и, по словам дипломата, «дело за американскими властями». Напомним, в 2010 году летчика незаконно похитили из Либерии спецслужбы США. Позднее власти США приговорили его к 20 годам тюрьмы по обвинению в сговоре с целью контрабанды наркотиков.

- Шансы на то, что вопрос будет решен до смены администрации, абсолютно минимальны. Но мы говорим о случаях, политизированных американцами, о тех, где выдвинуты абсолютно недоказанные обвинения в адрес наших граждан. Тем более что с Ярошенко это еще очень острая гуманитарная ситуация, потому что у него серьезные проблемы со здоровьем. Американцы не оказывают должной медицинской помощи.

В США, по некоторым оценкам, уже осуждены или ожидают приговора по обвинениям с политическим подтекстом несколько десятков российских граждан. И тем, чьи дела еще только рассматриваются, приходится надеяться на справедливое решение суда. После вынесения приговоров можно будет также говорить о задействовании процедуры конвенции, правда, Москва надеется, что суд по некоторым делам всё же вынесет оправдательные решения.

"Есть и другие политизированные случаи, но не все граждане уже приговорены из тех, кто был экстрадирован из третьих стран. Кто-то ожидает еще приговора суда. В отсутствие решения суда говорить о конкретных путях решения проблемы пока сложно. Мы всё еще надеемся на справедливое решение суда по этим эпизодам", - отметил Константин Долгов.

Это касается и громкого дела против  сына депутата Госдумы Валерия Селезнева Романа Селезнева до сих пор не пришло к логическому завершению. Напомним, как рассказывала Правда.Ру,  Романа Селезнева арестовали 5 июля 2014 на Мальдивах при участии спецслужб США, а затем перевезли на Гуам.

По версии американского следствия, Селезнев разработал схему взлома в день ареста. Селезнев обвиняется также в краже информации двух миллионов кредитных картах и личной информации. В общей сложности против него выдвинуто около 40 обвинений.

Приговор Селезневу может быть оглашен лишь 21 апреля этого года Федеральный судом Западного округа штата Вашингтон.

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Темы США Россия заключенные политические мотивы
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