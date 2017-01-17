Москва запретит США похищать россиян

Россия продолжит добиваться от уже новой администрации Белого дома прекращения незаконной практики похищения российских граждан из третьих стран

Дл того, чтобы вернуть россиян, осужденных по политизированным обвинениям, наша сторона готова предложить Вашингтону задействовать Страсбургскую конвенцию от 1983 года о передаче осужденных в страны их гражданства. Москва, в свою очередь, готова пойти на применение механизма конвенции в отношении тех американцев, которые сегодня отбывают срок в российских тюрьмах и уже попросили передать их в США по конвенции.

Москва надеется, что при избранном президенте США Дональде Трампе Вашингтон перестанет заниматься похищением российских граждан из третьих стран и «разгребет завалы» политизированных дел против россиян, инициированных при уходящей администрации Барака Обамы.

Об этом «Известиям» заявил уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов. Называя подобную практику неприемлимой, Россия продолжит добиваться ее прекращения в контактах с новой администрацией.

"Мы продолжим работать по всем эпизодам в надежде, что новая администрация проявит более конструктивный подход и начнет расчищать все ужасающие завалы в двусторонних отношениях, созданных администрацией Обамы", - заявил Константин Долгов.

Этот вопрос не будет касаться лиц, отбывающих наказания за совершение уголовных преступлений на территории этой страны. Конечно, консульская помощь необходима и в этом случае, и она оказывается. Речь же идет о случаях, к которым применима конвенция Совета Европы

"Но это не прямой обмен как таковой, так как конвенция этого не предусматривает, - отметил дипломат. - К примеру, в случае с Ярошенко мы говорили о том, что при применении США конвенции и возвращении его в страну гражданства мы готовы были бы на основе взаимности эту конвенцию применить к конкретным американским гражданам, сидящим в российских тюрьмах. Теоретически такой вариант мог бы быть задействован и в случае с Бутом. Естественно, для этого необходимо соблюдение некоторых формальностей. Бут пока не просил официально о применении конвенции".

Что же касается дела Константина Ярошенко, российского летчика, заключенного в американской тюрьме «Форт Дикс» на 20 лет, то все условия конвенции уже выполнены и, по словам дипломата, «дело за американскими властями». Напомним, в 2010 году летчика незаконно похитили из Либерии спецслужбы США. Позднее власти США приговорили его к 20 годам тюрьмы по обвинению в сговоре с целью контрабанды наркотиков.

- Шансы на то, что вопрос будет решен до смены администрации, абсолютно минимальны. Но мы говорим о случаях, политизированных американцами, о тех, где выдвинуты абсолютно недоказанные обвинения в адрес наших граждан. Тем более что с Ярошенко это еще очень острая гуманитарная ситуация, потому что у него серьезные проблемы со здоровьем. Американцы не оказывают должной медицинской помощи.

В США, по некоторым оценкам, уже осуждены или ожидают приговора по обвинениям с политическим подтекстом несколько десятков российских граждан. И тем, чьи дела еще только рассматриваются, приходится надеяться на справедливое решение суда. После вынесения приговоров можно будет также говорить о задействовании процедуры конвенции, правда, Москва надеется, что суд по некоторым делам всё же вынесет оправдательные решения.

"Есть и другие политизированные случаи, но не все граждане уже приговорены из тех, кто был экстрадирован из третьих стран. Кто-то ожидает еще приговора суда. В отсутствие решения суда говорить о конкретных путях решения проблемы пока сложно. Мы всё еще надеемся на справедливое решение суда по этим эпизодам", - отметил Константин Долгов.

Это касается и громкого дела против сына депутата Госдумы Валерия Селезнева Романа Селезнева до сих пор не пришло к логическому завершению. Напомним, как рассказывала Правда.Ру, Романа Селезнева арестовали 5 июля 2014 на Мальдивах при участии спецслужб США, а затем перевезли на Гуам.

По версии американского следствия, Селезнев разработал схему взлома в день ареста. Селезнев обвиняется также в краже информации двух миллионов кредитных картах и личной информации. В общей сложности против него выдвинуто около 40 обвинений.

Приговор Селезневу может быть оглашен лишь 21 апреля этого года Федеральный судом Западного округа штата Вашингтон.