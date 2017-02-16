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Источник Правда.Ру

Генсек ООН рассказал, на что нужно опираться в вопросе Крыма

Мир

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал принципы, на которые, по его мнению, нужно опираться, решая вопрос Крыма. Одним из главных он считает территориальную целостность.

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"Ясно, что есть некоторые основные принципы, и один из них — территориальная целостность стран-членов ООН. Он еще действует, и я надеюсь, что международное сообщество сможет подтвердить эти принципы", — заявил Гутерриш в интервью итальянской газете La Stampa.

Напомним, накануне стало известно, что глава США Дональд Трамп ожидает возвращения Крыма Украине и деэскалации ситуации на востоке этой страны. Об этом во вторник заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер. По его словам, Трамп "занимает невероятно жесткую позицию по России".

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров считает, что заявление Белого дома может быть связано с желанием администрации "приглушить" недовольство американского истеблишмента президентом Дональдом Трампом из-за его якобы "пророссийской" позиции. Он отметил, что "по поводу возвращения Крыма двух мнений быть не может: он российский и не является предметом торга между Россией и США, что бы ни стояло на кону".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит прикладывать усилия по деэскалации конфликта на Украине и намерена по-прежнему терпеливо и последовательно разъяснять партнерам, включая США, причины вхождения Крыма в состав РФ, тема возвращения полуострова не обсуждается и обсуждаться с зарубежными партнерами не будет.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявления Белого дома по Крыму, заявила, что Москва "свои территории не возвращает".

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Трамп хочет вернуть Крым Украине?
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