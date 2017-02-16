Генсек ООН рассказал, на что нужно опираться в вопросе Крыма

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал принципы, на которые, по его мнению, нужно опираться, решая вопрос Крыма. Одним из главных он считает территориальную целостность.

"Ясно, что есть некоторые основные принципы, и один из них — территориальная целостность стран-членов ООН. Он еще действует, и я надеюсь, что международное сообщество сможет подтвердить эти принципы", — заявил Гутерриш в интервью итальянской газете La Stampa.

Напомним, накануне стало известно, что глава США Дональд Трамп ожидает возвращения Крыма Украине и деэскалации ситуации на востоке этой страны. Об этом во вторник заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер. По его словам, Трамп "занимает невероятно жесткую позицию по России".

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров считает, что заявление Белого дома может быть связано с желанием администрации "приглушить" недовольство американского истеблишмента президентом Дональдом Трампом из-за его якобы "пророссийской" позиции. Он отметил, что "по поводу возвращения Крыма двух мнений быть не может: он российский и не является предметом торга между Россией и США, что бы ни стояло на кону".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит прикладывать усилия по деэскалации конфликта на Украине и намерена по-прежнему терпеливо и последовательно разъяснять партнерам, включая США, причины вхождения Крыма в состав РФ, тема возвращения полуострова не обсуждается и обсуждаться с зарубежными партнерами не будет.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявления Белого дома по Крыму, заявила, что Москва "свои территории не возвращает".

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня.

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!