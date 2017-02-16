О чем будут говорить в Баку главы генштабов РФ и США

Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд и начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов встретятся в Баку 16 февраля. На повестке дня — важность коммуникаций между военными.

фото: Википедия, Валерий Герасимов

"Военные лидеры обсудят спектр различных вопросов, включая текущее положение военных связей США и России и важность постоянного, ясного общения между военными для предотвращения просчетов и потенциальных кризисов", — говорится в сообщении Пентагона.

Напомним, что сейчас между военными России и США в целях предотвращения инцидентов в небе над Сирией существует прямая линия. Военные обеих стран признают, что она работает эффективно.

Как ранее сообщала "Правда.Ру", российская сторона также надеется услышать от представителя Пентагона объяснений слов главы ведомства Джеймса Мэттиса, который призвал коллег разговаривать с Россией с позиции силы.

Как отметил министр обороны России Сергей Шойгу, российское ведомство готово к восстановлению сотрудничества с Пентагоном, но "попытки выстраивать диалог с позиции силы в отношении РФ бесперспективны". Москва рассчитывает на разъяснение заявления Мэттиса.

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