Twitter отказал Трампу: Эмодзи на хештэг #CrookedHillary создан не будет

Встреча в Трамп Тауэр избранного президента США с представителями крупнейших IT-компаний страны прошла без участия компании Twitter.

По версии издания Hill, причиной этого стал отказ руководства Twitter создать эмодзи-версию хэштега "жуликоватая Хиллари" (#CrookedHillary).

Эту информацию назвал неверной советник Трампа Шон Спайсер. Тем не менее, источник издания Politico утверждает, что причина заключается в том, что компания отказалась создать смайлик, что повлекло за собой жалобы от избирательной кампании Трампа.

По данным издания, Twitter была одной из немногих IT-компаний США, которые не присутствовали на встрече с Трампом.

В среду Трамп провел встречу с представителями таких компаний, как Amazon, Oracle, Apple, Palantir, Intel, Tesla, Microsoft, Google, Cisco, IBM, Facebook и Google. Трамп пообещал бизнесменам свою поддержку и призвал звонить при необходимости ему лично или членам его команды, а также предложил проводить подобные встречи примерно раз в квартал.

Во время избирательной кампании Трамп использовал против своей конкурентки прозвище "жуликоватая". В июне миллиардер даже запустил сайт "Десять легендарных обманов Клинтон".

Отметим, что подборки тематических эмодзи - особая фишка почти во всех соцсетях, например Twitter в преддверии чемпионата Европы по футболу 2016 года запустил специальные эмодзи - изображение чемпионского кубка и футбольные мячи, окрашенные в национальные цвета сборных.

Напомним, как рассказывала Правда.Ру, объявление об уникальной вакансии переводчика "языка" эмодзи (графических смайлов) разместила на своей сайте британская переводческая компания.

Принятый на эту должность сотрудник, возможно, станет первым и пока единственным в мире переводчиком с этого быстроразвивающегося языка, сообщает британское издание Telegraph.

Сегодня перевод эмодзи осуществляет ПО, но машина не может проявить чуткость и деликатность в отношении многочисленных культурных различий в использовании и переводе языка смайлов.

К слову, в апреле этого года группа специалистов Университета штата Миннесота провела исследование, в результате которого выяснилось, насколько по-разному интерпретируют эмодзи люди. А этот фактор может стать причиной того, что люди будут "неправильно понимать друг друга", считают исследователи. А все дело в том, что на платформах разных устройств эмодзи и выглядят иначе.

Язык идеограмм и смайликов "эмодзи" появился в Японии в 90-х годах прошлого века. Однако всемирную популярность он завоевал в начале 2000-х, обосновавшись на мобильных платформах Android ("Андроид") и Apple ("Эппл").

Специалисты американского фонда The Global Language Monitor (GLM), занимающиеся изучением языка сайтов, блогов и соцсетей, отметили, что пользователи все чаще для выражения своих мыслей стали использовать цветные анимированные картинки - эмодзи, которыми нередко заменяют слова. Современные компьютеры и гаджеты понимают 722 эмодзи, а в начале нового года это число увеличится еще на 250 картинок.