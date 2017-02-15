В память о Гиви: батальон "Сомали" восстановит свой штаб

Две недели потребуется бойцам батальона "Сомали", чтобы восстановить свой штаб после гибели Михаила "Гиви" Толстых. В здании будет создан музей главы батальона. Об этом сообщил ближайший соратник погибшего командира Егор Волчков.

Фото: скриншот с youtube. com

Восстановить здание штаба подразделение поручил глава ДНР Александр Захарченко.

Спецкоры Life побывали в расположении батальона и убедились в том, что после гибели Гиви подразделение не развалилось, а продолжает нести боевую службу. В здании, где произошел теракт, уже восстановили электрику. Для ремонта власти ДНР выделяют все необходимое.

Неповрежденной осталась спальная часть, где и живет большая часть батальона.

"Командир вечно с нами, — рассказывает Егор Волчков. — Мы должны сохранить то, что он сделал".

После теракта глава республики Александр Захарченко и министр обороны ДНР уже составили сметы ремонта, прислали рабочих. Для восстановления штаба выделяется все необходимое — от цемента до "пакетников".

"Ориентировочно, с таким содействием, которое нам оказывают, мы планируем восстановить здание недели за две. И у "бати" должен быть свой кабинет — его музей", — сказал Волчков.

Как сообщала "Правда.Ру", командир подразделения "Сомали" Вооруженных сил ДНР Михаил Толстых (позывной "Гиви") был убит 8 февраля в Донецке в результате теракта. По данным следствия, он стал жертвой покушения в штабе, прямо у себя в кабинете. Простились с Гиви в Донецке 10 февраля. На церемонию пришли порядка 10 тысяч человек.

Тем временем в ДНР продолжается расследование убийства комбата. По последнему заявлению заместителя главы оперативного командования самопровозглашенной ДНР Эдуарда Басурина, следствие рассматривает две возможные версии убийства: применение РПО-З "Шмель" и подрыв взрывного устройства.

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