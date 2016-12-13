Сенсация: Обама обвинил Трампа в братстве с Путиным

Белый дом обвинил избранного президента США Дональда Трампа и его советников в финансовых связях с Россией, а также в получении денег от российского телеканала.

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"Избранный президент отказался раскрывать свои финансовые связи с Россией. Избранный президент поставил во главе своей предвыборной кампании человека с широкими, тесными связями с Москвой, который имеет личный интерес в России. Избранный президент назначил советником по нацбезопасности человека, который получал вознаграждения от российского пропагандистского ресурса RT", — цитирует официального представителя Белого дома Джоша Эрнеста МК.

Ранее Барак Обама уже упрекал Трампа в симпатиях к России и лично к Владимиру Путину.

"Подумайте, что происходит с Республиканской партией. Они должны быть против России, авторитаризма, быть за свободу и демократию", — цитирует главу Соединенных Штатов РИА Новости.

Позже стало известно, что государственный секретарь США Джон Керри посоветовал команде Дональда Трампа советоваться с сотрудниками Госдепа, которые долгое время занимались вопросами внешней политики, прежде чем разговаривать по телефону с иностранными лидерами.

Между тем, как ранее сообщала Правда. Ру, демократы пытаются настроить выборщиков против Трампа. Деятельность Демократической партии США сейчас проверяется Федеральным бюро расследований. Причина тому — непрекращающиеся угрозы в адрес выборщиков. Кроме того, ФБР пытается выяснить, кто же финансирует протесты против республиканцев, не прекращающиеся в стране.

Об этом в своем материале пишет обозреватель Observer Остин Бэй. Давление на выборщиков, по мнению журналиста, достигло совершенно неприличных величин. "Не единожды мне угрожали расправой и желали смерти, и все это ради того, чтобы я проголосовал за Клинтон", — приводит слова выборщика из штата Мичиган автор статьи. Бэй считает, что многочисленные угрозы должны стать предметом тщательного расследования, иначе ситуация рискует "выйти из-под контроля".

В начале декабря стало известно, что выборщик из штата Техас Крис Супрун отказался отдавать голос за Дональда Трампа при формальном утверждении победителя президентских выборов в США 19 декабря. Ранее он поддерживал Трампа, но изменил своё мнение.

Также были вбросы в СМИ насчет того, что русские хакеры взломали электронные системы подсчета голосов и выборы нужно отменить. Однако в штабе избранного президента США Дональда Трампа с иронией отреагировали на появившиеся в СМИ США сообщения об иностранном вмешательстве в выборы главы государства.

Говорили и о тои, что голосование было незаконным. Тем временем американские штаты Висконсин и Пенсильвания утвердили результаты президентских выборов, победа осталась за Дональдом Трампом. Ранее Трамп заявлял, что инициированный кандидатом в президенты США от Партии зеленых Джилл Стайн пересчет голосов в трех американских штатах — Висконсине, Мичигане и Пенсильвании — ничего не изменит.

Кстати, некоторые аналитики считают, что, если Трамп достигнет успеха в работе с силой и расходами военного сектора и сектора безопасности и если он сможет обуздать Уолл-стрит, вероятно, ему может даже угрожать покушение.