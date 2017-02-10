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Источник Правда.Ру

ОБСЕ впервые обвинила Киев в геноциде Донбасса?

Мир

Глава российского МИДа Сергей Лавров рассказал, что мониторинговая миссия ОБСЕ фактически возложила ответственность за новый виток эскалации в Донбассе на радикальные и националистические силы в Киеве.

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Фото: AP

"Это документально подтверждается отчетами Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. "Горячей зоной" стала практически вся линия соприкосновения. В результате обстрелов ВСУ есть жертвы среди мирного населения, разрушаются объекты социальной инфраструктуры. Многие люди остались без воды, света и тепла", — сказал он в интервью газете "Известия".

Также министр подчеркнул, что Киев "не собирается выполнять минские соглашения", а пытается добиться решения конфликта военным путем.

"Чем заканчивались для них подобного рода авантюры в 20143–2015 годах, хорошо известно" — сообщил он.

Ранее представители миссии ОБСЕ наконец-то нашли в Донбассе украинскую технику, запрещенную минскими соглашениями. Речь идет о четырех танках Т-64, припаркованных возле одного из зданий в Авдеевке, которую контролирует украинская армия. В отчете СММ ОБСЕ за 1 февраля сообщается о серьезных нарушениях режима прекращения огня в районе городов Авдеевка и Ясиноватая, которые находятся рядом с линией соприкосновения украинской армии и отрядов самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

На украинской стороне были также зафиксированы ракетные системы залпового огня БМ-21, которые двигались на восток в районе населенного пункта Нетайлово (к северо-западу от Донецка), а также к юго-востоку от районного центра Волноваха.

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