Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Антисемитизм в США изощреннее, чем в Европе

Мир

В пяти штатах США были получены анонимные сообщения с угрозами о заложенной бомбе в еврейских культурных центрах. При этом несколько комплексов были эвакуированы, но угроза не подтвердилась.

357938.jpeg
Фото: AP

Одну из угроз по телефону получил еврейский центр в Тенафли (штат Нью-Джерси), в связи с угрозой была проведена эвакуация посетителей, в том числе расположенного в его здании детского сада. Обыск помещения показал, что тревога была ложной.

Как отмечают представители еврейских общин США, в стране заметен рост антисемитских настроений. Особенно это сильно проявляется, по их мнению, в студенческой среде.

Прокомментировать ситуацию Pravda.Ru попросила руководителя департамента Федерации еврейских общин России раввина Аарона Гуревича.

— Вы согласны с тем, что в США наблюдается рост антисемитизма? Евреям опасно там жить?

— Действительно, накануне в пяти штатах на юге и северо-востоке США 16 еврейских общин получили предупреждения, которые были сделаны искаженными голосами. Там, конечно, есть организация, которая занимается безопасностью североамериканских общин. Это факты.

Что сейчас происходит в США? На выборах Трампа довольно активно поддерживали ультра-националисты и все те, кто, собственно, стоит на крайних позициях протестантизма, выступает за превосходство белой расы и т.д. Есть такие группировки в США, и это не секрет.

Их ободрила победа Трампа. В Европе антисемитизм усиливается совсем другими темпами, более динамично. Я думаю, что отсюда как раз и и растет вот эта вот ситуация со звонками о заложенных бомбах в 16 еврейских центрах. Еще ни один звонок, ни одна из 16 обзвоненных общин или культурных центров не подтвердили сам факт того, что в каком-то из 16 центров была заложена бомба. Похоже, все звонки были ложными.

Если в Европе антисемитизм и агрессивное отношение к евреям, в первую очередь, исходят от мигрантов из стран Арабского Востока, из Северной Африки и это уже бытовая сторона сегодняшней европейской жизни, то в Америке антисемитизм более утонченный, изощренный. В Америке прекрасно понимают, какие есть возможности у еврейского лобби, еврейских общин, а также то, что пытаться бороться или противостоять евреям, вести какую-то юдофобскую политику какими-то граффити на заборах, — это мало.

Поэтому я думаю, что сейчас в США будут применять более изощренную модель антисемитизма, если такие настроения будут нарастать. Посмотрим в динамике. Однако в принципе сам факт попытки теракта в отношении еврейского культурно-религиозного центра — это редчайшее явление. Да, такое бывало, но это редчайшее явление. То, что происходит сегодня в Европе, - это совершенно совсем другая страница истории, которую мы, к сожалению, перелистнули.

— Могут ли США защитить общины?

— Да, конечно. Все эти организации, занимающиеся безопасностью, непосредственно ее технической стороной, конечно же, находятся постоянно на связи и в интерактивном взаимодействии с полицией и с национальной гвардией. Это устоявшаяся практика, существующая многие десятилетия. Есть также и местная самооборона, но на сегодняшнем этапе она касается только лишь еврейских кварталов Нью-Йорка, таких как Бруклин или Квинс. Но звонки были сделаны как раз в штатах, где общины существуют сами по себе, они есть, их много, но они все небольшие. Только община в Нью-Джерси, в которую также звонили, представляет из себя что-то серьезное.

Все остальное — это, в принципе, небольшие общины, с детскими садами, домами престарелых или какими-то группами для пожилых людей, которые приходят туда в течение рабочего дня. Это не еврейский квартал, и это не связано с компактным проживанием еврейского населения. Я вообще предполагаю, что звонки эти были сделаны просто по телефонному справочнику.

Я почитал, что пишут об этом североамериканские информационные агентства: JTA, Judas Telegraph Agency, еще несколько других агентств. В общем-то, информация особого повода для беспокойства не дает.

Конечно, евреи встревожены. Но поскольку ни один из 16 объектов не был атакован, это формирует некую привычку к таким явлениям. Хотя такое отношение к тому, что звонят и говорят о заложенных взрывных устройствах, не является здоровым.

И еще хочу добавить, что в тот же день в Лондоне в трех еврейских школах якобы были заложены бомбы — точно такая же ситуация была с угрозой осуществления теракта. Видимо, это все-таки из одного источника исходило. Хотя Лондон, безусловно, относится не к континентальной Европе, но само избыточное количество мигрантов, которое сегодня там проживает, формирует ситуацию на улицах, а также отношение к тем национальным меньшинствам, которые живут уже столетия на территории Великобритании.

Читайте также: Европа снова становится опасной для евреев

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня


Европа заболевает антисемитизмом?
Темы евреи антисемитизм Аарон Гуревич
Комментарии
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Домашние драники со шпинатом и морковью
Рецепты
Домашние драники со шпинатом и морковью
Сесть на шпагат за 10 дней
Красота
Сесть на шпагат за 10 дней
Комментарии
Актуальная аналитика
Здравоохранение
Грипп летит на крыльях птиц
Практика
Как обезопасить свою квартиру от кражи
Гипотезы
Для перемещения во времени нужна энергия галактики
Читательский топ
Новый ужас Европы — российская ракета "Сармат"
Объявлена дата нового конца света: Планета Нибиру приближается
На Марсе найдены тела инопланетян и летающая тарелка
ОПРОВЕРГНУТО: Причина гибели "Ту-154" раскрыта
Названы самые сексуальные женщины России
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Наука и техника
Новый ужас Европы — российская ракета "Сармат"

О создании в России сверхзвуковой ракеты, которая может достигнуть территории Великобритании за 13 минут, написало в своей статье издание Al Bayan.

Новый ужас Европы — российская ракета "Сармат"
Объявлена дата нового конца света: Планета Нибиру приближается
Происшествия
Объявлена дата нового конца света: Планета Нибиру приближается
Занимательные Новости
На Марсе найдены тела инопланетян и летающая тарелка
Происшествия
ОПРОВЕРГНУТО: Причина гибели "Ту-154" раскрыта
Здоровье
"Магов и экстрасенсов никто к врачам приравнивать не собирается"

Можно ли проверить качество работы народных целителей и удастся ли после выдачи им разрешений искоренить шарлатанство, Pravda.Ru узнала у эксперта.

"Магов и экстрасенсов никто к врачам приравнивать не собирается"
Массовый героизм в Великой Отечественной войне переоценке не подлежит
Советское наследие
Массовый героизм в Великой Отечественной войне переоценке не подлежит
Наука и техника
Новый ужас Европы — российская ракета "Сармат"
Происшествия
Объявлена дата нового конца света: Планета Нибиру приближается
Наука и техника
Новый ужас Европы — российская ракета "Сармат"

О создании в России сверхзвуковой ракеты, которая может достигнуть территории Великобритании за 13 минут, написало в своей статье издание Al Bayan.

Новый ужас Европы — российская ракета "Сармат"
Трамп: Только дурачки думают, что хорошие отношения с Россией — это плохо
Мир
Трамп: Только дурачки думают, что хорошие отношения с Россией — это плохо
Мир
США и Южная Корея отрабатывают убийство Ким Чен Ына
Происшествия
Американцы вновь исполнили гимн России в память о жертвах крушения "Ту-154"
Любовь Степушова Россия и Индия выиграют от конфликта США с КНР Любовь Степушова Юрий Носовский Украинский олигархат готовится к капитуляции Юрий Носовский Фархат Измайлов Древние люди и оружие массового поражения Фархат Измайлов
Комментарии
vkontakte_378129471 "Магов и экстрасенсов никто к врачам приравнивать не собирается"
Николай Черезов CEFAA опубликовала первое реальное видео НЛО
vkontakte_358806895 ОПРОВЕРГНУТО: Причина гибели "Ту-154" раскрыта
Николай Черезов "ЦБ уничтожает экономику РФ по приказу США"
Профессиональное Кредитование Глава службы приставов высказался об отъеме единственного жилья должников
Николай Черезов По зову сердца: Касьянов и Ко "предъявили счет" за унижение
Андрей Федорович Пырак Новый ужас Европы — российская ракета "Сармат"
Саня Семейников ОПРОВЕРГНУТО: Причина гибели "Ту-154" раскрыта
vkontakte_267426228 Объявлена дата нового конца света: Планета Нибиру приближается
Mikhail Shvander Для перемещения во времени нужна энергия галактики
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?