Антисемитизм в США изощреннее, чем в Европе

В пяти штатах США были получены анонимные сообщения с угрозами о заложенной бомбе в еврейских культурных центрах. При этом несколько комплексов были эвакуированы, но угроза не подтвердилась.

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Одну из угроз по телефону получил еврейский центр в Тенафли (штат Нью-Джерси), в связи с угрозой была проведена эвакуация посетителей, в том числе расположенного в его здании детского сада. Обыск помещения показал, что тревога была ложной.

Как отмечают представители еврейских общин США, в стране заметен рост антисемитских настроений. Особенно это сильно проявляется, по их мнению, в студенческой среде.

Прокомментировать ситуацию Pravda.Ru попросила руководителя департамента Федерации еврейских общин России раввина Аарона Гуревича.

— Вы согласны с тем, что в США наблюдается рост антисемитизма? Евреям опасно там жить?

— Действительно, накануне в пяти штатах на юге и северо-востоке США 16 еврейских общин получили предупреждения, которые были сделаны искаженными голосами. Там, конечно, есть организация, которая занимается безопасностью североамериканских общин. Это факты.

Что сейчас происходит в США? На выборах Трампа довольно активно поддерживали ультра-националисты и все те, кто, собственно, стоит на крайних позициях протестантизма, выступает за превосходство белой расы и т.д. Есть такие группировки в США, и это не секрет.

Их ободрила победа Трампа. В Европе антисемитизм усиливается совсем другими темпами, более динамично. Я думаю, что отсюда как раз и и растет вот эта вот ситуация со звонками о заложенных бомбах в 16 еврейских центрах. Еще ни один звонок, ни одна из 16 обзвоненных общин или культурных центров не подтвердили сам факт того, что в каком-то из 16 центров была заложена бомба. Похоже, все звонки были ложными.

Если в Европе антисемитизм и агрессивное отношение к евреям, в первую очередь, исходят от мигрантов из стран Арабского Востока, из Северной Африки и это уже бытовая сторона сегодняшней европейской жизни, то в Америке антисемитизм более утонченный, изощренный. В Америке прекрасно понимают, какие есть возможности у еврейского лобби, еврейских общин, а также то, что пытаться бороться или противостоять евреям, вести какую-то юдофобскую политику какими-то граффити на заборах, — это мало.

Поэтому я думаю, что сейчас в США будут применять более изощренную модель антисемитизма, если такие настроения будут нарастать. Посмотрим в динамике. Однако в принципе сам факт попытки теракта в отношении еврейского культурно-религиозного центра — это редчайшее явление. Да, такое бывало, но это редчайшее явление. То, что происходит сегодня в Европе, - это совершенно совсем другая страница истории, которую мы, к сожалению, перелистнули.

— Могут ли США защитить общины?

— Да, конечно. Все эти организации, занимающиеся безопасностью, непосредственно ее технической стороной, конечно же, находятся постоянно на связи и в интерактивном взаимодействии с полицией и с национальной гвардией. Это устоявшаяся практика, существующая многие десятилетия. Есть также и местная самооборона, но на сегодняшнем этапе она касается только лишь еврейских кварталов Нью-Йорка, таких как Бруклин или Квинс. Но звонки были сделаны как раз в штатах, где общины существуют сами по себе, они есть, их много, но они все небольшие. Только община в Нью-Джерси, в которую также звонили, представляет из себя что-то серьезное.

Все остальное — это, в принципе, небольшие общины, с детскими садами, домами престарелых или какими-то группами для пожилых людей, которые приходят туда в течение рабочего дня. Это не еврейский квартал, и это не связано с компактным проживанием еврейского населения. Я вообще предполагаю, что звонки эти были сделаны просто по телефонному справочнику.

Я почитал, что пишут об этом североамериканские информационные агентства: JTA, Judas Telegraph Agency, еще несколько других агентств. В общем-то, информация особого повода для беспокойства не дает.

Конечно, евреи встревожены. Но поскольку ни один из 16 объектов не был атакован, это формирует некую привычку к таким явлениям. Хотя такое отношение к тому, что звонят и говорят о заложенных взрывных устройствах, не является здоровым.

И еще хочу добавить, что в тот же день в Лондоне в трех еврейских школах якобы были заложены бомбы — точно такая же ситуация была с угрозой осуществления теракта. Видимо, это все-таки из одного источника исходило. Хотя Лондон, безусловно, относится не к континентальной Европе, но само избыточное количество мигрантов, которое сегодня там проживает, формирует ситуацию на улицах, а также отношение к тем национальным меньшинствам, которые живут уже столетия на территории Великобритании.