Меркель впервые проигрывает социал-демократам

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) впервые за несколько лет обогнала по популярности альянс партии Ангелы Меркель Христианско-демократический союз (ХДС) и баварского Христианско-социального союза (ХСС).

Фото: AP

Это показали результаты опроса института INSA для газеты Bild. По его данным, СДПГ поддерживают 31% респондентов, а ХДС/ХСС — 30%.

Напомним, в октябре прошлого года популярность возглавляемого канцлером Германии Ангелой Меркель блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС и ХСС) впервые опустилась ниже 30%.

В ноябре прошлого года стало известно, что Меркель хочет идти на четвертый срок. По словам ее сторонников, канцлер Германии и дальше намерена отстаивать европейские ценности и хочет внести свой вклад в укрепление международного либерального порядка.

Напомним, ранее колумнист Spiegel Якоб Айгштайн писал, что история непонимания, которой нет конца — так можно было бы назвать отношения Ангелы Меркель и жителей Германии. По его мнению, поддерживая решение Ангелы Меркель баллотироваться на четвертый срок, многие люди совершают серьезную ошибку.

Все те важные правила, которые определяли немецкую политику со времен окончания Второй мировой войны, сегодня уже не работают, пишет Айгштайн, а от европейской интеграции остались лишь руины. "Ангела Меркель — не канцлер целостности. Она канцлер перемен", — объясняет он.

"Отсутствие у Меркель интереса к Европе, ее пренебрежение к вопросам социального разделения, ее антипатия по отношению к России… Германия уже заплатила высокую цену за это канцлерство, которое создало видимость предсказуемости и стабильности", — пишет Аугштайн.

Меркель — это "канцлер видимости", которая овладела искусством прятать за ответственностью собственную жажду власти. То, что она "боролась с собой", прежде чем в четвертый раз баллотировать на пост федерального канцлера, Аугштайн считает инсценировкой.

Напомним, ранее издание Politico сообщило, что основной конкурент Ангелы Меркель на будущих выборах в Германии, экс-председатель Европарламента Мартин Шульц, может "сбросить ее с трона". К примеру, он может объединить все левое крыло, создав коалицию вместе с партией "зеленых" и Левой партией. Это увеличит шансы СДПГ против консерваторов. Или же Шульц может старательно избегать миграционного вопроса в условиях, когда Европа разделилась на людей, кто выступает против беженцев, и тех, кто готов "распять" противников политики Меркель.

Тем временем мировая практика показывает, что победить в Германии может и кандидат с "иной политикой", непривычной современной Европе. В Молдавии президентом стал Игорь Додон, а Румен Радев выиграл президентские выборы в Болгарии. Оба они — почитатели, а некоторые — даже личные друзья Владимира Путина, которые ставят перед собой цель (по крайней мере, в своих программах) положить конец существующему конфликту с Россией.

Кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон недавно заявил, что Россию нельзя сломать экономическими санкциями.

"Наивно было полагать, что российский народ можно сломать экономическими санкциями, — заявил Фийон в интервью газете Le Monde. — Есть два варианта: либо мы пытаемся достигнуть согласия с Россией, или мы ей противостоим. Кто может захотеть конфликта с Россией? Это огромная страна, мы не можем легкомысленно к ней относиться".

Французский политик выступил за "новое экономическое партнерство с Россией"

Что говорить, если даже в самой Германии высокие должности начали занимать люди, которые настроены "дружить" с Россией. В конце января в Германии назначили нового министра иностранных дел. Им стал вице-канцлер ФРГ и нынешний лидер Социал-демократической партии (СДПГ) Зигмар Габриэль. Габриэль заинтересован в развитии партнёрских отношений с Россией, об этом сообщает официальный представитель МИД ФРГ Мартин Шефер.

— Россия — это важнейший сосед Европы. Она стоит в повестке нового главы МИД, иначе и быть не может. Она является важнейшим партнёром для переговоров, — цитирует Шефера ТАСС.

По словам официального представителя МИД ФРГ, новый министр заинтересован в самых дружественных, интенсивных и партнёрских отношениях с Россией.

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