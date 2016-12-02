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Источник Правда.Ру

Трамп пообещал отказаться от "майданов". Стоит поверить?

Мир

Отказаться от линии, проводимой администрацией Барака Обамы и не свергать неугодные режимы по всему миру обещал на первом же митинге после своего избрания новый президент Дональд Трамп.

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Новая американская администрация выбирает своей целью стабильность, а не хаос, так как "страна нуждается в восстановлении".

Насколько можно верить уверениям нового президента США Pravda.Ru рассказал доцент МГИМО, главный редактор журнала "Международные процессы" Андрей Байков.

-  Верить ли, что Трамп пообещал не устраивать Майданов в чужих странах? Ведь США уже признавались в финансировании и организации-поддержки "арабской весны", давали денег для оппозиции на Украине, на Кубе.

- Мне кажется, нужно различать позицию Трампа, как кандидата в президенты и избранного президента Трампа после вступления его в должность.

Его личная позиция была им озвучена несколько раз. Мне кажется, она полностью соответствует его убеждениям, его мировидению. Но всегда остается вопрос, какой будет реальная внешняя политика Трампа после того, как он вступит в должность, и начнет исполнять свои полномочия в качестве президента.

Существует понятие внешнеполитического истеблишмента в США, и есть оценки разных политологов, которые показывают, что влияние истеблишмента на политика, независимо от его первоначальных убеждений, в критических ситуациях может оказаться очень значительным. Поэтому, конечно верить, хочется, что личность Трампа,  учитывая его неординарность, масштаб, перевесит это возможное влияние.

Может быть, как раз Трамп станет фактором изменения идеологических установок истеблишмента, установок на либеральную гегемонию, которая была центральной на протяжении последних 20-25 лет в американской внешней политике, но, все-таки, я был бы осторожным в прогнозах, и дождался бы первых шагов и внешнеполитических действий Трампа на посту президента.

Мне кажется, для того, чтобы оценить соответствие слов и дел, нам потребуется хотя бы два года, поскольку, совершенно очевидно, что первый год-полтора, у Трампа уйдет на решение внутриэкономических, внутриполитических задач. О чем он и говорил в ходе своей предвыборной кампании.

-  В августе произошел очередной громкий компьютерный взлом, хакеры DCLeaks.com выложили в открытый доступ несколько сотен внутренних документов фонда Джорджа Сороса. Особый интерес привлекли справки и отчеты об участии фонда в финансировании «цветных революций» вообще, и Майдана на Украине в частности. Как будет складываться деятельность фонда Сороса при новом президенте США? Будет ли фонд Сороса сотрудничать с Белым домом?

- Очень трудно это комментировать. Мне кажется, что влияние официальных лиц американской политики на эти фонды не прямое, не непосредственное, и, скорее всего, есть своя повестка дня у либеральной части американской элиты, и эта элита будет продолжать линию на поддержку условно демократических настроений, больше либеральных, антиконсервативных настроений в различных частях мира.

Но это не связано напрямую с тем, как американская официальная линия осуществляет внешнюю политику. Мне кажется, здесь нет прямой зависимости. Фонд, конечно, продолжит свою деятельность, может быть, в меньших масштабах. Понятно, когда ветер дует в паруса такого рода фондов, поскольку они чувствуют, что пользуются поддержкой истеблишмента, их деятельность становится более масштабной, более активной.

Если официальная риторика изменится, то и поддержки будет меньше. Но источники финансирования все-таки независимые от государственных, такого рода фондов, поэтому, я не думаю, что здесь нужно ожидать изменения в векторе деятельности фонда.

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