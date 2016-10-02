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Источник Правда.Ру

Вашингтон заплатил полмиллиарда пиар-агентству за создание фейковых роликов "Аль-Каиды"

Мир

Пропагандистскую кампанию против "Аль-Каиды"* в Ираке оплатило минобороны США. За сумму в почти полмиллиарда долларов пиарщики создавали фальшивые видео от имени этой группировки - ролики якобы рекламировали ее деятельность. Об этом в воскресенье, 2 октября, сообщает The Daily Beast со ссылкой на лондонское Бюро журналистских расследований .

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Фото: AP

По информации репортеров, заказ Пентагона выполняла компания Bell Pottinger. Работавшие в ней сотрудники рассказали, что для создания фальшивых роликов «Аль-Каиды» им нужно было использовать видео, отснятое этой группировкой. Готовый материал хронометражем по 10 минут необходимо было перевести в тот формат файлов, который использовали пропагандисты «Аль-Каиды».

Американские морпехи должны были подбрасывать носители с этими видео там, где они выполняли боевое задание. Если они проводили операцию в каком-либо доме и переворачивали там все вверх дном, они оставляли в каком-нибудь месте компакт-диск, пишет издание.

Напомним, именно  «Аль-Каида» обвиняется в  терактах, произошедших  11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, когда. 19 террористов захватили четыре самолета: два лайнера они направили в здания Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, один - в здание Пентагона, еще один упал в штате Пенсильвания, предположительно, после того, как пассажиры и экипаж попытались вернуть контроль над машиной. Жертвами атак стали около трех тысяч человек.

Как сообщала Правда.Ру, в Вашингтоне подан первый иск к Саудовской Аравии по делу о терактах 11 сентября 2001 года. С заявлением в суд обратилась вдова военного, погибшего при падении самолета на здание Пентагона Росс Десимоне.

В иске утверждается, что Саудовская Аравия оказывала поддержку террористам "Аль-Каеды" и лидеру этой организации Осаме бин Ладену. 15 из 19 террористов, совершивших теракты 11 сентября 2001 года, были подданными Саудовской Аравии. Королевство отказывается признать свою ответственность за теракты. 

*Организация «Аль-Каида» запрещена в России решением суда.

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Темы Пентагон Аль-Каида
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