Рой Джонс снова стал чемпионом мира

Бывший чемпион мира в четырех весовых категориях Рой Джонс-младший стал лучшим боксером планеты по версии Всемирной боксерской федерации (WBF). Соревнования проходили в весовой категории до 90,71 килограммов.

Источник фото: Associated Press.

Грандиозный бой был организован в США — в Вилмингтоне (штат Делавэр). Канадцу Бобби Ганну — противнику Джонса — даже пришлось отказаться от боя в начале восьмого раунда.

Еще перед встречей Ганн — по прозвищу Кельтский Воин — заявил: "Для меня честь выйти на ринг с такой легендой как Рой Джонс-младший. Несколько лет я ждал этого боя, и… наконец с ним сражусь".

А после боя Ганн продолжал иронизировать: "Я получил удовольствие от того, что Рой меня избил. Думаю, он победил бы 90 процентов населения планеты. Я дрался с хорошими бойцами по ходу своей карьеры, с великолепными спортсменами. Джонс — самый великий из тех, с кем я вступал в бой".

Джонс — первый в истории боксер, владевший чемпионскими поясами в четырех весовых категориях. Напомним, что американец получил российский паспорт 27 октября 2015 года. Последний раз Джонс проигрывал в декабре 2015-го — британцу Энцо Маккаринелли, который "добил" его нокаутом в четвертом раунде.

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