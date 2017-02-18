Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Рой Джонс снова стал чемпионом мира

Спорт

Бывший чемпион мира в четырех весовых категориях Рой Джонс-младший стал лучшим боксером планеты по версии Всемирной боксерской федерации (WBF). Соревнования проходили в весовой категории до 90,71 килограммов.

Рой Джонс – лучший боксер планеты
Источник фото: Associated Press.

Грандиозный бой был организован в США — в Вилмингтоне (штат Делавэр). Канадцу Бобби Ганну — противнику Джонса — даже пришлось отказаться от боя в начале восьмого раунда.

Еще перед встречей Ганн — по прозвищу Кельтский Воин — заявил: "Для меня честь выйти на ринг с такой легендой как Рой Джонс-младший. Несколько лет я ждал этого боя, и… наконец с ним сражусь".

А после боя Ганн продолжал иронизировать: "Я получил удовольствие от того, что Рой меня избил. Думаю, он победил бы 90 процентов населения планеты. Я дрался с хорошими бойцами по ходу своей карьеры, с великолепными спортсменами. Джонс — самый великий из тех, с кем я вступал в бой".

Джонс — первый в истории боксер, владевший чемпионскими поясами в четырех весовых категориях. Напомним, что американец получил российский паспорт 27 октября 2015 года. Последний раз Джонс проигрывал в декабре 2015-го — британцу Энцо Маккаринелли, который "добил" его нокаутом в четвертом раунде.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня.

Фото по теме

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!

Комментарии
Не забудьте присоединиться к "Правде.Ру" в "Telegram". Мы рады новым друзьям
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Салаты по-корейски
Рецепты
Салаты по-корейски
Каши, которые не полнят
Красота
Каши, которые не полнят
Комментарии
Актуальная аналитика
Власть
Секты экстремистов: Тревогу бить уже поздно?
Россия
Вещий Олег — киевский или русский?
Мировая кооперация
Без России Украину ждет погружение в каменный век
Читательский топ
От мертвого осла уши: реакция на требование Трампа "вернуть Крым"
Крым — Украине? Сначала Техас — Мексике!
Венгрия любит Россию за энергию
"Вы подплыли - мы прилетели": ВКС России снова напугали Пентагон
Катастрофа в США: угроза перерастает в бедствие
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
От мертвого осла уши: реакция на требование Трампа "вернуть Крым"

Дональд Трамп требует вернуть Крым Украине и вообще "занимает невероятно жесткую позицию по России", сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

От мертвого осла уши: реакция на требование Трампа "вернуть Крым"
Крым — Украине? Сначала Техас — Мексике!
США и Канада
Крым — Украине? Сначала Техас — Мексике!
Восточная Европа
Венгрия любит Россию за энергию
Мир
"Вы подплыли - мы прилетели": ВКС России снова напугали Пентагон
Мир
От мертвого осла уши: реакция на требование Трампа "вернуть Крым"

Дональд Трамп требует вернуть Крым Украине и вообще "занимает невероятно жесткую позицию по России", сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

От мертвого осла уши: реакция на требование Трампа "вернуть Крым"
Символ веры Каспарова: "США - сияющий город на холме"
Партии
Символ веры Каспарова: "США - сияющий город на холме"
США и Канада
Крым — Украине? Сначала Техас — Мексике!
Здравоохранение
Борьба со лженаукой: РАН в аптечной лавке
Мир
От мертвого осла уши: реакция на требование Трампа "вернуть Крым"

Дональд Трамп требует вернуть Крым Украине и вообще "занимает невероятно жесткую позицию по России", сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

От мертвого осла уши: реакция на требование Трампа "вернуть Крым"
Кто допишет таблицу Менделеева?
Чаепития в Академии
Кто допишет таблицу Менделеева?
Наука и техника
Доказано: жизнь после смерти существует
Мир
"Вы подплыли - мы прилетели": ВКС России снова напугали Пентагон
Дмитрий Нерсесов Трамп и Нетаньяху взрывают Палестину Дмитрий Нерсесов Степан Корнеев Вулканы сгубили динозавров раньше, чем астероид Степан Корнеев Юрий Носовский Мигранты: лечить нельзя выслать Юрий Носовский
Комментарии
Мохаммед Дж Андрей МАНОЙЛО: "Глава Пентагона "кукарекнул во вселенную"
Сергей Фролов(Google) Павел ГЛОБА: "Проклятие Лермонтова существует"
Михаил Богданов(Одноклассники) Украина — разменная карта политики США
Sonia Son Владимир ОЛЕЙНИК: силой объединить Украину невозможно
Sonia Son Война по-киевски: терроризм и блокада
Николай Изергин "Вы подплыли - мы прилетели": ВКС России снова напугали Пентагон
Victor Equitable "Вы подплыли - мы прилетели": ВКС России снова напугали Пентагон
Виктор Гольдмахер Символ веры Каспарова: "США - сияющий город на холме"
Arik Karapetian Украина готовится официально объявить России войну
Михаил Рожик Юрий КОТ: То, что сегодня происходит с Украиной, дело рук таких мерзавцев, как Семенченко
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?