Западные биатлонисты заступились за российских спортсменов

Несмотря на обвинения в допинге в отношении России, российский биатлонист Антон Шипулин занял второе место в соревнованиях в чешском городе Нове-Место, уступив первенство мировому чемпиону Мартену Фуркаду.

Фото: АР

Как сообщает sport.de, ряд западных биатлонистов, в том числе и Фурхад, раскритиковал травлю российских спортсменов, потребовав представить "факты и доказательства".

Так немецкий биатлонист Арнд Пайффер, принимавший участие в соревнованиях, отметил, что "с юридической точки зрения проблематично не допускать атлетов, если отсутствуют факты об употреблении допинга". Норвежский биатлонист Уле Эйнар Бьерндален заявил, что "для него все спортсмены чисты, если их не уличили в допинге".

По данным издания, перед соревнованиями глава Международного союза биатлонистов Андерс Бессеберг публично обвинил Россию в злоупотреблении допингом. По его данным, в использовании допинга подозревается 31 российский спортсмен, в том числе и те, кто принимал участие в соревнованиях. Между тем тренер шведской сборной по биатлону Вольфганг Пихлер заявил, что обвинения в допинге — это "атака на спорт".

Напомним, в начале декабря была опубликована вторая часть доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) во главе с Ричардом Маклареном, в которой говорится о массовых махинациях с допинг-пробами во время зимней Олимпиады-2014 в Сочи. После публикации первой части доклада Макларена в июле 2016 года WADA призывала отстранить от Олимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро всех российских спортсменов. Ранее национальные антидопинговые агентства Германии и Австрии призвали отстранить сборную России от участия в зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане.

"Для меня очевидно: события, связанные с допинговым скандалом, который длится уже несколько месяцев, плавно перетекут в атаку на подготовку к Чемпионату мира по футболу. Все это очень важный компонент многогранной системной гибридной войны, которую ведутся против России. После Олимпиады наверняка произойдут определенные кадровые перестановки. В частности, ходят разговоры о том, что Мутко уйдет из министерства спорта. И западные стратегические центры, которые занимаются информационной войной, тут же "запоют": вот, видите, Кремль сам подтвердил, что "игры с допингом" велись на самом высоком государственном уровне.

В информационном пространстве событие — не главное, важнее то, как оно интерпретировано и "упаковано". Я опасаюсь за то, что отставку Мутко власти будут сопровождать не очень конкретными объяснениями, и наши "друзья в кавычках" тут же бросятся заполнять информационные лакуны, объяснять миру, что, как и почему. Они уже обещают, что если Мутко уйдет со своего поста, они откроют миру новую информацию. Так что нынешний скандал будет продолжаться как минимум до конца будущего года — последнего перед президентскими выборами в России. Тем, кто все это затеял, важно донести одну мысль: дело не в допинге, а в нынешнем "прогнившем" режиме в России.

Я, конечно, высказываю только свою личную точку зрения, но если бы я был человеком, отвечающим за все это, то я бы просто принял решение бойкотировать эти Олимпийские игры. Тем более, что в истории нашего спорта уже был такой прецедент", — рассказал ранее Pravda. Ru российский философ, историк, публицист, президент Центра стратегических исследований "Россия — Исламский мир" Шамиль Султанов.

Отметим, в октябре стало известно, что Виталий Мутко станет новым вице-премьером, который будет курировать вопросы спорта, туризма и молодежной политики.

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