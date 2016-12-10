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Источник Правда.Ру

Мутко рассказал о шансах России на участие в ОИ-2018

Спорт

Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко заявил, что спортсмены сборной России не могут быть не допущены к зимним Олимпийским играм-2018 в Пхенчхане, так как Игры проводятся Международным олимпийским комитетом, у которого нет вопросов и претензий к Олимпийскому комитету России.

Мутко рассказал о шансах России на участие в ОИ-2018
Виталий Мутко. Фото: АР

"Олимпийские игры проводятся Международным олимпийским комитетом, к нашему олимпийскому комитету никаких вопросов нет. МОК свое направление взял — не должно быть коллективной в данном случае ответственности. Вот есть конкретный спортсмен и давайте разбираться, как во всем мире разбираются. Почему к России должно быть другое отношение? Если он что-то нарушал, то давайте его наказывать. А у нас сейчас введен закон об уголовной ответственности и мы, в свою очередь, рассмотрим, кто этого спортсмена побуждал и прочее", — приводит слова Мутко "Р-Спорт".

"Мы должны идти вперед. До Олимпиады остается чуть больше года — вот наша сборная, которая поедет на Олимпийские игры. У нас каких-то новых людей не будет — садитесь и контролируйте их. Да они уже контролируются, если вы посмотрите итоги года. Опубликует Британское антидопинговое агентство, опубликуют все международные организации, потом WADA — вы увидите, сколько раз контролировались наши спортсмены", — добавил вице-премьер.

Напомним, в начале декабря была опубликована вторая часть доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном, в которой говорится о массовых махинациях с допинг-пробами во время зимней Олимпиады-2014 в Сочи. После публикации первой части доклада Макларена в июле 2016 года WADA призывала отстранить от Олимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро всех российских спортсменов.

Ранее национальные антидопинговые агентства Германии и Австрии призвали отстранить сборную России от участия в зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане. Об этом сегодня, 9 августа, пишет Süddeutsche Zeitung.

Исполнительный директор антидопингового агентства Германии (NADA) Андреа Готцманн потребовала отстранить сборную России от участия в зимней Олимпиаде-2018 в Южной Корее. Она подчеркнула тот факт, что допинговый скандал прежде всего касался российских спортсменов, выступающих в Сочи. Также Готцманн добавила: "Наше требование — отстранить российских атлетов от участия в следующих Олимпийских играх — по-прежнему остается в силе".

Она напомнила, что ранее NADA настаивало на отстранении российских атлетов от Олимпиады в Рио, а теперь "требование об исключении(сборной России) должно выйти на первый план".

"Удар по спортсменам — это как избивание младенцев. Они, в данном случае, просто заложники ситуации. Речь же идет о политике, так как у нас в стране спорт был объявлен абсолютным национальным приоритетом, так что удар наносится в сфере геополитических решений руководства России.

То чем мы гордимся, что нас сплачивает, что укрепляет наш престиж через успех на спортивных соревнованиях — именно по этому и наносится основной удар. Как этому противостоять — вопрос тоже лежит не в чисто сфере спорта, а, скорее, в области спортивной политики, которая, конечно, должна являться частью нашей внешней политики.

Для Запада казалось проще всего пошатнуть авторитет российского лидера через его любимое детище, доказав, что сочинская олимпиада на поверку оказалась фейком", — рассказал ранее Pravda.Ru член Межведомственной комиссии по развитию физической культуры, массового спорта и традиционных видов физической активности Совета при Президенте РФ, доцент кафедры менеджмента и маркетинга спортивной индустрии РЭУ им. Г. В. Плеханова Алексей Кыласов.


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Темы МОК спорт допинг Олимпиада-2018
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