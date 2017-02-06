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К 100-летию Революции: "День надежды" или "День траура"?

Общество » Наследие

Почему сто лет спустя революций 1917 года российское общество остается поделенным на "красных" и "белых"? Почему политики избегают дискуссии на эту тему? Почему праздник 7 ноября больше не принадлежит русским? Верно ли, что "история - это политика, обращенная в прошлое". Насколько междисциплинарной проблемой является история революций? На эти и другие темы в прямом эфире Pravda.ru размышляет обозреватель Pravda.Ru Саид Гафуров. Задавайте ваши вопросы в прямом эфире!

Отметим, что ранее появилась информация о том, что в России хотят переписать учебники истории. Февральскую революцию предлагают назвать переворотом 1917 года. Соответствующее обращение министру образования Ольге Васильевой направил зампред Комитета Госдумы по образованию Борис Чернышов. 

По мнению парламентариев, события столетней давности не должны расцениваться как нечто позитивное, а потому терминологию стоит поменять. Слово "переворот" напомнит о дворцовых заговорах.

Своим мнением об этом с Pravda.Ru поделился кандидат исторических наук, биограф Николая Второго Петр Мультатули. "Революция откинула Россию на века назад в экономическом, техническом плане. Понадобились миллионные жертвы, понадобилась Гражданская война, понадобилась Великая Отечественная война и та демографическая яма, в которой мы до сих пор находимся благодаря революции. Революция февральская, а потом октябрьский переворот, привел к геноциду целых сословий Российской Империи. И как можно вообще говорить о революции положительно?", - отметил он. 

В свою очередь, Василий Колташов, руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений (ИГСО), в интервью Pravda.Ru отметил, что революция 1917 кардинально повлияла не только на положение дел в России, но резко изменила западные страны. "Наша революция дала сигнал к созданию социального государства на Западе. Как отметил один финский профессор, "СССР создал рай для рабочих в Финляндии", — добавил эксперт. 

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