В России введен налог на снег и дождь

В России ввели налог за выпадение осадков в виде дождя и снега. Соответствующий сбор появился в Еврейском автономном округе. Новую строку в счета по водоотведению включил МУП "Водоканал".

Фото: Fotodom. ru/Fotoimedia EO

Потребителям услуг предприятия теперь придется платить дополнительный сбор за снег и дождь, для некоторых юрлиц, включая бюджетные организации, услуги подорожали в пять раз. По словам представителя "Водоканала", это единственный способ вывести из кризиса предприятие-банкрот, на котором уже введена процедура наблюдения.

Как сообщает ЕАОmedia, сейчас "Водоканалу" приходится перекачивать более 3 млн тонн неучтенной воды, МУП несет колоссальные потери.

Напомним, ранее Pravda. Ru писала, что Министерство экономического развития РФ рассматривает возможность увеличения размера налога на вмененный доход для малого бизнеса на 16%. О том, выдержит ли бизнес-сегмент такой неожиданный удар, в интервью Pravda.Ru рассказывал председатель комиссии по развитию малого и среднего бизнеса ОП РФ Дмитрий Сазонов.

— Коэффициент к-1 — это безусловное поднятие налога, то есть это прямая попытка увеличить налогооблагаемую базу для субъектов малого и среднего бизнеса примерно на 15-16%. Так называемый коэффициент-дефлятор- это попытка подтянуться к текущему уровню инфляции. Это непосредственное повышение налогов как для предпринимателей, находящихся на ЕНВД, так и для тех, кто работает по упрощенной системе налогообложения.

— Правильно ли, что порядок определения коэффициентов-дефляторов сегодня не предусматривает их обсуждения с предпринимательским сообществом?

— Это очень странная история с учетом того, что и глава МЭР в свое время говорил обо всем этом. В любом случае, это скажется на стоимости товаров и услуг потому, что все будет заложено в их цену и будет, в конечном итоге, переведено на потребителя. То, что обсуждения с предпринимателями не происходило, для меня тоже достаточно странно", -отметил председатель комиссии по развитию малого и среднего бизнеса ОП РФ.

— Какая база для перехода на более оптимальные налоговые режимы имеется сейчас у предпринимателей.

Все это происходит в рамках большой стратегии. У нас порядка 40% предпринимателей, часть из них ушла из этой системы налогообложения, хотя она достаточно популярна среди малого бизнеса и ИП. А с 2018 года эта система должна быть завершена, но правительство говорило, что в кризисной ситуации будем ее продлевать. Хотя это была такая долгосрочная стратегия, и она была начата еще в докризисный период. К сожалению, некоторые виды работы пока не позволяют действительно иметь оптимальное налоги, тот же патент не имеет тех направлений, которые есть в ЕНВД.

"Нигде нет такой нагрузки на фонд оплаты труда, который есть в России. Понятно, что многие просто не платят. Страховые взносы платят государство само себе, крупный бизнес и часть среднего бизнеса. И это самая большая проблема, с которой нужно работать", — заявил ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

"Проблема заключается не в том уровне налоговой нагрузки, которую мы имеем, а в том, кто ее платит, а кто не платит. Если посмотреть на тот бизнес, который старается работать полностью легально, то, конечно, для него налоговая нагрузка высока", — сказал министр, добавив, что необходимо сделать так, чтобы уровень теневой экономики снижался, и тогда даже при уменьшении налогов можно будет собирать тот же объем поступлений.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!