Фестиваль молодёжи станет ключевой темой форума в ООН

Презентация Всемирного фестиваля молодёжи и студентов пройдёт в рамках Молодёжного форума Экономического и социального совета ООН (ECOSOC) в штаб-квартире в Нью-Йорке 30 и 31 января. Россия впервые представит фестиваль на мероприятии подобного уровня.

ECOSOC предоставляет уникальную возможность молодым людям высказать свое мнение на площадке Штаб-квартиры ООН, обменяться идеями и вместе подумать над тем, что они могут сделать для достижения устойчивого развития. В этом году на форуме ожидается около 700 участников, в том числе более 35 министров молодежной политики, заместителей министров и глав агентств из различных стран-членов ООН.

Ключевой темой форума станет проведение фестиваля молодежи в России. Будет обсуждено формирование Национальных подготовительных комитетов, квоты стран на участие в фестивале, российская региональная программа, основные этапы подготовки и т.д.

Также в программе форума запланирован министерский стол и ряд двусторонних встреч российской делегации с министрами молодежной политики других стран. Кроме того, будет дан старт программы для международных Общественных послов фестиваля.

Напомним, 8 февраля состоится первое заседание организационного комитета Фестиваля. "Инициативу о возрождении союза поддержало большинство молодежных организаций, с которыми мы имеем партнерские отношения. Фестиваль — это хороший повод, чтобы провести необходимую организационную работу, для того чтобы заявить на Фестивале о международном желании создать такую организацию. Мы планируем на фестивале это сделать обязательно", — рассказал ранее председатель Национального подготовительного комитета фестиваля Григорий Петушков, добавив, что интерес к созданию Международного союза студентов уже проявили десятки студенческих организаций из различных стран мира.

13 октября общественные послы XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, которыми стали известные спортсмены, актеры, режиссеры и звезды эстрады, провели первую встречу в Москве.

"Основная идея Фестиваля, который пройдет в Сочи в октябре 2017 года, заключается в выработке единых подходов к решению глобальных проблем. Задача, которая стоит перед молодежью — консолидация населения планеты "во имя мира во всем мире"", — сообщил на встрече временно исполняющий обязанности Руководителя Федерального агентства по делам молодежи Алексей Паламарчук.

Программа будущего Фестиваля поделена по темам: диалог культур, экономика и вызовы глобализации, политика, международная безопасность, экономика знаний, развитие общественных институтов.

XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов станет крупнейшим международным событием в области молодёжного взаимодействия. Он пройдет с 14 по 22 октября 2017 года в городе Сочи. Участие в нем примут порядка 20 тысяч человек из 150 стран. Прошлый Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходил в России в 1957 году. В целом за последние 69 лет прошло восемнадцать Всемирных фестивалей молодежи и студентов

Отметим, всемирные фестивали молодежи и студентов проходят с 1947 года. Наша страна принимала форумы дважды — в 1957 и 1985 годах. Причем первый из них стал самым массовым за всю историю проведения фестивалей. Тогда в Москву приехали 34 тысячи делегатов из 131 страны мира. Фестиваль в 2017 году станет девятнадцатым по счету. Заявка на проведение XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов была подана по поручению президента России Владимира Путина. В ноябре 2015 года на сессии генассамблеи ВФДМ в Гаване заявка нашей страны была одобрена. Причем она стала единственной, получившей поддержку Федерации.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!