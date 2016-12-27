Россияне чаще всего "скидываются" на лечение и храмы

Всероссийский опрос населения, проведенный в рамках мониторинга гражданского общества НИУ ВШЭ, показал, что за последний год 57% россиян давали деньги незнакомым нуждающимся людям.

По данным социологов, женщины жертвуют чаще, а мужчины — большие суммы. Как сообщают "Известия", сейчас всё больше людей предпочитают переводить деньги с помощью SMS-сообщений и банковских карт, а не передавать средства лично в руки. Как показал опрос, 13% россиян делали денежные пожертвования постоянно, 39% -несколько раз, 5% — один раз, 41% — не делали никаких денежных пожертвований. Еще 2% респондентов затруднились с ответом.

По словам директора Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора ВШЭ Ирины Мерсияновой, по сравнению с показателями других развитых стран российская статистика выглядит скромно. Так в США денежные пожертвования делают 95,4% совершеннолетних американцев.

"Если на деньги производятся коллективные блага, это — денежное пожертвование. То, что у нас называется "поборами" на нужды класса в школе, у американцев -пожертвования", — рассказала собеседница издания, отметив, что из года в год доля людей, жертвующих деньги, существенно не меняется.

По словам Ирины Мерсияновой, люди, склонные к благотворительности, даже находясь в сложном финансовом положении, всё равно проявляют активность.

Социологи отметили, что из-за развития удобной инфраструктуры для денежных пожертвований меняется соотношение форм передачи средств. Так в 2016 году по сравнению с 2010 годом сократилось количество людей, подающих милостыню, с 38 до 33%. Число тех, кто отдает деньги нуждающимся лично в руки уменьшилось с 16 до 11%, через ящик для пожертвований с 11 до 9%. Тогда, как количество людей, помогающих с помощью мобильной связи, увеличилось с 1 до 12%.

Также, согласно данным исследования, чаще всего россияне жертвуют на здоровье и медицину (29%), религию и религиозные объединения (25%), помощь пострадавшим от стихийных бедствий (22%), помощь детским домам и домам престарелых (18%).

Ранее Pravda.Ru спросила певицу Ирину Богушевскую о том, каково сегодня заниматься благотворительностью, и что этому мешает.

"Вы знаете, так сложилось, что многие мои друзья и знакомые этим занимаются, поэтому мне кажется, что благотворительность стала повсеместной. Это, на самом деле, очень хорошо", — сказала певица.

"У меня есть личная история. Десять лет назад заболел лейкозом сын моей близкой подруги и молочный брат моего сына. Тогда я просто столкнулась с тем, что нужно было искать ему доноров. Завела себе "Живой журнал", мне написала Катя Чистякова, сейчас она координатор Фонда "Подари жизнь". Нам не удалось спасти парня, но для меня, как для человека, у которого от онкологии умерли и папа, и мама, было дико важно, что пять лет жизни доноры ему подарили. Это прекрасно, когда незнакомые люди тебе помогают, какое-то сумасшедшее ощущение", — рассказала Ирина Богушевская.

Часто желание звезд помогать нуждающимся понимают превратно — мол, деньги не идут адресно, а знаменитости, на самом деле, хотят привлечь к себе внимание. На вопрос Правды. Ру о негативном отношении к благотворителям Ирина Богушевская ответила: "Я помню эти ушаты грязи, которые выливались на Чулпан Хаматову, когда она только начинала собирать деньги через все доступные ресурсы. Ее обвиняли в том, что она пиарится на больных детях. Со временем люди поняли, что невозможно собрать миллион рублей без содействия СМИ. Думаю, у народа перестроились мозги, и все поняли, что без этого просто невозможно работать благотворительным фондам".Певица считает, что горизонтальные связи людей друг с другом — то, на что можно рассчитывать. Благотворительность она рассматривает и как прекрасный способ почувствовать себя хорошим, и как потребность, которую рождает столкновение с настоящим страданием.

"Я вижу, как люди откликаются, какие суммы сейчас собираются. Периодически смотрю на какие-то кампании, в которых сама участвовала, фантастические вещи происходят. Например, в Швейцарии сделали внутриутробную операцию девочке, которая должна была родиться горбуньей. Или вот недавно нужна была уже взрослой девушке помощь, за два дня собрали необходимую ей сумму", — рассказала Pravda.Ru Ирина Богушевская.

Она также отметила в интервью: "Сейчас обсуждается закон об НКО. Есть опасность, что благотворительные фонды попадут под это определение. Государству надо как-то согласиться, что оно не справляется с этой темой и дать фондам большие полномочия, потому что они справляются отлично. И когда мы видим во главе какого-то человека, которому мы доверяем, — это очень важно. Когда мы видим Константина Хабенского, Чулпан Хаматову, Таню Лазареву, мы понимаем, что эти люди отвечают своим именем за то, чтобы все до копейки ушло на помощь тем людям, которым все это собирается. Вы знаете, я считаю, что по сравнению с тем, что было десять лет назад, — прогресс огромный."

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