Жители России проверят свои знания по истории Отечества

Сегодня в 10:30 по московскому времени министр культуры России, председатель Российского военно-исторического общества(РВИО)Владимир Мединский дал старт Всероссийскому тесту по истории Отечества, который пройдет в 85 регионах страны.

Свои знания проверяют и школьники, и студенты, и депутаты, и чиновники, и военные — все, кто захочет принять участие в тестировании. За 40 минут они должны будут ответить на 40 вопросов, которые составили ученые Московского государственного университета им. М. Ломоносова. Вопросы охватывают период истории России с 1882 года по нынешнее время. Выполнить задания можно будет и на сайте проекта www. кдгр.рф.

В Москве проверить свои познания можно будет на семи особенных площадках, центральной из каких стало Российское военно-историческое общество.

В Карелии пройти тест собирается и глава республики Александр Худилайнен. В Петрозаводске проверить знания по истории можно на десяти площадках. Кроме того в течение дня на сайте будет доступно онлайн тестирование.

В Нижнем Новгороде тестирование проходит в Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания Нижегородской области.

Кстати, в рамках Года российского кино организаторы предложат пройти мини-тест на 20 минут, состоящий из 20 вопросов. С его помощью нижегородцы смогут проверить свое знание российской кинематографии.

Координаторами и участниками всероссийской акции "Тест по истории Отечества" в Пскове стали члены Молодежного парламента при Псковском областном Собрании. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

На предыдущем тестировании по истории, которое проходило в апреле этого года, в Псковской области были открыты 43 площадки. Большую часть участников тестирования составляли студенты, школьники старших классов и преподаватели, однако, среди решившихся проверить свои знания по истории Великой Отечественной войны, было немало и тех, чья деятельность не связана напрямую с изучением предмета.

А в октября члены Молодежного парламента помогли подготовить и провести в Псковской области Большой этнографический диктант. "Ваше участие — большой вклад в сохранение и развитие этнографии как науки, занимающей важное место в гармонизации этноконфессиональных отношений", — поблагодарил молодых парламентариев от имени администрации Псковской области вице-губернатор Максим Жаворонков.

Кстати, проведение акции поддержали активисты в ряде местностей СНГ и в США, где все желающие также смогут проверить свои познания по истории России.

Напомним, что историческое тестирование в рамках проекта Молодёжного парламента при Государственной Думе "Каждый день горжусь Россией!" проходит уже в третий раз — в апреле этого года состоялся Тест по истории Великой Отечественной войны.

Как рассказывала Правда. Ру, 20 ноября россияне проверяли свои знания по географии: в стране прошел Всероссийский географический диктант. Написать диктант захотели президент Русского географического общества, министр обороны Сергей Шойгу, декан географического факультета МГУ имени Ломоносова Сергей Добролюбов, знаменитый телеведущий Николай Дроздов, олимпийские чемпионы Вячеслав Фетисов, Елена Исинбаева и Виктор Кровопусков.