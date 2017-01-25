Сегодня, в День студента, Владимир Путин встретился с учащимися МГУ. На встрече глава государства поблагодарил студентов, которые занимаются поисками пропавших без вести солдат.
"Очень важно, чтобы справедливость восторжествовала в отношении тех людей, которые, как вы сейчас сказали, пропали без вести. Они не должны быть безвестными", — сказал Путин.
По словам главы государства, это работа "на все оставшиеся годы, на все оставшиеся времена".
Также студенты вручили главе государства черный пояс мастера спорта по дзюдо и пригласили провести мастер-классы в секции восточных единоборств, передает РИА Новости.
"Спасибо за подарок. И если удастся, я со своими друзьями как-нибудь заеду, в том числе, и с теми, кто является основателями этого замечательного вида спорта. Мы хорошие, очень добрые отношения поддерживаем с японскими дзюдоистами", — ответил Путин на встрече со студентами вуза.
По словам президента, он договорился с олимпийским чемпионом по дзюдо Ясухиро Ямаситой о том, чтобы провести приуроченный к Дальневосточному экономическому форуму турнир по дзюдо.
Президент обсудил со студентами МГУ движение стройотрядов и поделился собственным опытом.
"Я сам туда ездил, получил там удостоверение плотника четвертого разряда, чем очень горжусь", — сказал он.
В ходе заседания попечительского совета университета глава государства заявил, что российские вузы должны войти в число мировых лидеров, в первую очередь, по подготовке высококачественных специалистов. Президент подчеркнул, что наши вузы по целому ряду показателей существенно продвинулись в различных рейтингах.
"Вместе с тем мы с вами не раз говорили, что точечных успехов здесь, безусловно, недостаточно. Нужно ставить перед собой более амбициозные цели — войти в число мировых лидеров", — добавил глава государства.
Также президент поговорил со студентами о ситуации в мире. По его словам, Европа должна быть единой, несмотря на все ее попытки выстроить новые стены. Ранее о том, Россия не заинтересована в распаде Евросоюза, заявил глава МИДа Сергей Лавров.
В конце встречи с президентом студенты решили исполнить под гитару песню "Четырнадцать минут до старта" ("Заправлены в планшеты космические карты"). Во время исполнения оказалось, что некоторые из учащихся забыли слова.
Путин напомнил студентам строчку, а потом подхватил исполнение.
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