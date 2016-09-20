Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Концерн "Калашников" за два года в 10 раз увеличил экспорт

Общество

С пятнадцатью странами за последние два года подписал концерн "Калашников" контракты на поставку охотничьего и спортивного оружия, увеличив их объем в десять раз, несмотря на санкции.

352567.jpeg
Фото: kalashnikov.com

Об этом во вторник сообщил генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов в ходе визита на концерн "Калашников" в Ижевске.

"За последние два года, отмечу, что это после введения санкций против концерна "Калашников", были подписаны новые контракты с 15 странами, с которыми ранее концерн не работал. Если посмотреть на структуру поставок компании и не учитывать страны, в которые мы не можем поставлять свою продукцию по геополитическим причинам, то с 2013 года мы увеличили объем поставок гражданской продукции в десять раз", - сказал Чемезов.

По его словам, концерн традиционно сотрудничает со странами Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки.

"За последние два года экспортный портфель у концерна "Калашников" вырос вчетверо, и сегодня составляет более 200 млн долларов", - отметил Чемезов.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, сейчас концерн "Калашников" проводит заводские испытания новейшей компактной снайперской винтовки для российских спецподразделений. Разработку можно было увидеть на форуме "Армия-2016". В рамках открытой экспозиции были впервые представлены опытные образцы новейших снайперских винтовок СВК.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня

Темы контракты концерн Калашников
Комментарии
Как заставить ребенка лечь спать?
Здоровье
Как заставить ребенка лечь спать?
Десять святотатств с итальянской кухней
поучительно
Десять святотатств с итальянской кухней
Правила этикета: Не дави блох на людях
поучительно
Правила этикета: Не дави блох на людях
Комментарии
Актуальная аналитика
Интернет
Интернет-омбудсмен: России нужен Цифровой кодекс
Ближний Восток
Мир по-американски в Сирии оплатила Россия
Министерство обороны
Частные армии в России: Угроза или необходимость?
Читательский топ
НАСА сообщило о глобальном изменении положения знаков зодиака
Плевнелиев предложил проверять кандидатов в президенты Болгарии вопросом "Чей Крым?"
"При Украине такого не было": Как голосуют крымские татары
Forbes: США проиграют войну возродившейся России
Яков Кедми: Украина станет одним большим "Гуляйполем"
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Занимательные Новости
НАСА сообщило о глобальном изменении положения знаков зодиака

Американские ученые возмутили читательниц, сообщив, что положение созвездий меняется из-за прецессии.

НАСА сообщило о глобальном изменении положения знаков зодиака
Плевнелиев предложил проверять кандидатов в президенты Болгарии вопросом "Чей Крым?"
Евросоюз
Плевнелиев предложил проверять кандидатов в президенты Болгарии вопросом "Чей Крым?"
Выборы
"При Украине такого не было": Как голосуют крымские татары
Мир
Forbes: США проиграют войну возродившейся России
Евросоюз
Плевнелиев предложил проверять кандидатов в президенты Болгарии вопросом "Чей Крым?"

Президент Болгарии Росен Плевнелиев призывает население строить американскую модель.

Плевнелиев предложил проверять кандидатов в президенты Болгарии вопросом "Чей Крым?"
Рецепты закончились: Каспаров оставил России "только один шанс"
Выборы
Рецепты закончились: Каспаров оставил России "только один шанс"
Евросоюз
Болгария сделает попытку стать другом России
Занимательные Новости
НАСА сообщило о глобальном изменении положения знаков зодиака
Занимательные Новости
НАСА сообщило о глобальном изменении положения знаков зодиака

Американские ученые возмутили читательниц, сообщив, что положение созвездий меняется из-за прецессии.

НАСА сообщило о глобальном изменении положения знаков зодиака
Британский лидер партии: Путин равен Черчиллю и Тэтчер
Мир
Британский лидер партии: Путин равен Черчиллю и Тэтчер
США и Канада
Калифорния и Техас собираются выйти из США по-крымски
Экономика
По решению суда Болгария выплатит России 400 млн евро как часть долга за АЭС "Белене"
Любовь Люлько Мир по-американски в Сирии оплатила Россия Любовь Люлько Фархат Измайлов Китай научился создавать дождевые облака Фархат Измайлов Юрий Носовский Производственная практика: Чем обернется? Юрий Носовский
Комментарии
Николай Яккола Адвокат: Защиту наших спортсменов свели к пропаганде
Mikhayl Andreev Плевнелиев предложил проверять кандидатов в президенты Болгарии вопросом "Чей Крым?"
Google_109053186013744463969 В пригородах Багдада вновь вспыхнули ожесточенные бои
Варжи Крапивин Родриго Дутерте подхватил флаг Уго Чавеса
владимир буканов Российское мороженое – поддержим ли советскую марку?
сергей попов Метод Илизарова в Швеции посчитали "неправильным лечением"
сергей попов Украина заменит российское ТВ корейским
Одноклассники_414984445743 Частные армии в России: Угроза или необходимость?
Pavel Romanov Плевнелиев предложил проверять кандидатов в президенты Болгарии вопросом "Чей Крым?"
Леонид Андреич Горбовский НАСА сообщило о глобальном изменении положения знаков зодиака
О проекте Карта сайта Архив RSS Реклама Обратная связь Мы в соцсетях
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2016, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?