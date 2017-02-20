ЭКСПЕРТЫ: служить в армии стало интересно и престижно

Престиж российской армии растет. Это отмечают сами жители страны, которые уже не боятся отдавать детей на службу. Таких в России сейчас больше 60%.

К слову, лишь 23% стали бы искать способ избежать этой повинности. Кроме того, 84% россиян уверены точно: если что, армия защитит страну.

Родители хотят, чтобы дети служили в армии, с каждым годом становится все меньше уклонистов. Как этого удалось достичь? Действительно ли служить сейчас — модно? На вопросы "Правды.Ру" ответили эксперты.

Геннадий Шорохов, заместитель председателя "Боевого братства", секретарь Международного союза "Боевое братство", ветеран Афганистана.

Вы согласны, что престиж армии вырос?

Повышение престижа армии, что естественно, произошло, потому что президент Владимир Владимирович Путин очень большое внимание уделяет перевооружению, появляются новые системы и т. д. Но главное в том, что возрастает патриотизм общества, и все понимают, что высшая точка патриотизма — "служение Отечеству с оружием в руках". Надо говорить в первую очередь о том, что резко повышается количество патриотов, которые готовы защищать Отечество.

В этом году уже 84% россиян полагают, что армия защитит страну в случае военного конфликта, и только 10% в это не верят. Что можно ответить тем, кто не верит?

Существует объективная реальность того, что происходит в мире. Российская армия выполняет различные боевые задачи по защите Отечества. Я думаю, что решение боевых задач — защита конституционного строя на Северном Кавказе, выполнение боевых задач в Сирии -свидетельствует о том, что боеспособность и боеготовность вооруженных сил возрастают. Но, в первую очередь, армия — это моральный дух, который сегодня повышается, и главное в армии, конечно, то вооружение, которое находится, но еще важнее те люди, которые способны защищать Отечество. Что этим 10% сказать? Не верите? Не верьте. Зато есть остальные, кто верит в это дело.

Вы за сохранение в России всеобщей воинской обязанности — или за переход к формированию армии на контрактной основе?

Мы постепенно движемся к созданию профессиональной армии. Добровольческая армия, когда существует всеобщая воинская обязанность, и ряд стран сегодня до сих пор придерживаются этой позиции, имеет определенные недостатки. Человек приходит всего лишь, как у нас сейчас в российской армии, на один год, ему приходится осваивать сложную технику, сложное вооружение, и после этого он уходит. Как только он стал специалистом, профессионалом своего дела, он уходит.

Поэтому я, конечно, за профессиональную армию, где бы люди приходили, осуществляли соответствующую подготовку и могли выполнять задачу этим сложным вооружением, техникой… Другого пути просто нет. Это более сильная, более профессиональная армия.

Ваши пожелания в преддверии праздника…

Во-первых, я всех мужчин поздравляю с этим праздником, потому что каждый мужчина является защитником семьи, Отечества. Мы сейчас живем в непростой период, и быть таким защитником и чувствовать себя способным защитить — очень важно. Здоровья, удачи и счастья в наше непростое время! А ветеранам еще крепкого здоровья, чтобы они могли долго жить. Особенно те, кто с оружием в руках защищал Отечество — это гордость нации. Ими надо гордиться, их надо уважать.

Андрей Непряхин, гвардии подполковник ВС РФ, участник Первой чеченской войны и Второй чеченской войны, Герой Российской Федерации (2000), заместитель командира батальона 45-го отдельного разведывательного полка Воздушно-десантных войск.

Несомненно, что престиж армии стал выше, чем раньше, за счет и вооружения и отношения власти к необходимости усиления вооруженных сил. Сыграло роль осложнение внешнеполитической обстановки. Естественно, мы ощущаем на всех международных уровнях противодействие, и для того, чтобы быть готовым отразить его, нужна сильная армия. А для этого государство делает все, а именно — увеличивает расходы на содержание, на подготовку, на функционирование армии.

Естественно, улучшился престиж, улучшились условия обеспечения войск. Принятие новой техники — это пробуждает интерес к службе, позволяет использовать образование призывников. Призывники считают, что они не зря потеряли время, как минимум, и не потеряли свои профессиональные навыки. Важно повышение требований к дисциплине, что подразумевает уменьшение случаев неуставных взаимоотношений.

Наиболее эффективной является с точки зрения мобилизационной готовности, конечно, смешанный способ комплектования. Это получение первичных навыков в случае мобилизации, получение воинской специальности и наличие в армии действующего резерва для комплектования по нормам военного времени.

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