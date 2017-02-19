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Источник Правда.Ру

Украинца возмутило слово "хохол" в учебнике английского

Общество

Житель Львова нашел в учебнике английского языка слово "хохол", которое его очень оскорбило. Фотографией страницы учебника он поделился в Facebook.

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Источник фото: Facebook

"Люблю я этот книжный магазин: персонал вежливый, книги подобраны интересные, большинство на украинском языке, а русская литература вынесена в зал иностранных книг — кому надо", — пишет в Facebook Микола Сирота.

"И вот сегодня я листал учебники и пособия по английскому языку — как раз ребенку выбирал что-то для дополнительного чтения. И попала мне интересная книжка в руки — учебник разговорного английского. И к нему тонкое приложение — учебник английского, ненормативной лексики. Вот страничка из этого приложения. Без комментариев", — добавляет он.

Дело в том, что в учебнике как эквивалент словосочетанию Ukrainian farmer (дословно "украинский фермер". — Ред.) приводятся слова "рагуль" и "хохол".

Автор пособия — Светлана Варшавская, которая имеет во Львове собственные лингвистические агентство и издательство. Книга напечатана тоже во Львове — в типографии Западноукраинского консалтингового центра.

Украинец задался вопросом, что "эта литература" делает на полках книжного магазина и почему автор учебника, в котором приводятся подобные выражения, продолжает вести бизнес в городе.

Последовали гневные комментарии в соцсети. Некоторые пользователи даже предложили выгнать автора учебника из города.

Напомним, что в прошлом году Facebook удалила страничку "Правды.Ру", у которой был вполне официальный статус, присвоенный самой соцсетью. Контент признали "нежелательным". Причина — в том самом слове "хохол".

Мы и раньше не строили никаких иллюзий, почему соцсеть ограничивает в правах пользователей, которые думают не так, как должны думать, по мнению даже не американских акционеров, а украинского подразделения администраторов "Фейсбука".

Почему, скажем, часто употребляемое великим русским и украинским писателем Николаем Гоголем слово "хохол" в "Фейсбуке" является оскорбительным, а слова "кацап", "москаль", "ватник" — вполне себе нормальными? Уже один этот подход показывает, как Facebook устанавливает в русскоязычном сегменте собственные правила, активно пропагандируя разжигание и, более того, всячески идеологически культивируя ненависть в межнациональных отношениях.

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